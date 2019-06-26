ТНТ4 проведёт дикий стендап на «Дикой Мяте»

Телеканал стал генеральным информационным партнером крупнейшего независимого опен-эйра России

С 28 по 30 июня 2019 года в Тульской области пройдёт мировой музыкальный фестиваль «Дикая Мята»(6+). Ежегодно этот масштабный опен-эйр объединяет самых актуальных артистов текущего момента и уже культовые музыкальные коллективы. На трёх сценах «Дикой мяты» в 2019 году выступят Primal Scream, Баста, The Hatters, Shortparis, Альянс, Дельфин, Мумий Тролль, Монеточка, Нейромонах Феофан и другие. Всего на сценах фестиваля состоится 100 концертов.

Телеканал ТНТ4 (18+) отвечает на фестивале за комедийную составляющую. 29 июня, в субботу, на сцене SIRENA с 14:00 приветствовать группы и общаться со зрителями будет ведущий шоу «Прожарка» Илья Соболев. А в 23:15 на сцене WILLY BOYS CLUB пройдёт «StandUp вечеринка телеканала ТНТ4», на которой выступят комики Андрей Бебуришвили, Максим Евдокимов, Павел Дедищев, Хетаг Хугаев, ведущий – Илья Соболев. Помимо сцены, на протяжении всего дня комики будут присутствовать на всех остальных площадках фестиваля, разговаривать с гостями, веселиться вместе с ними и, конечно, «прожаривать» всё, что видят вокруг.

Всем гостям опен-эйра ТНТ4 подарит фирменные очки, сквозь которые фестиваль станет ещё ярче и красочнее. А в случае непогоды — стильные дождевики, в которых можно спрятать свои слёзы от смеха на StandUp-вечеринке.

Лови ТНТ4 на фестивале «Дикая мята» 29 июня! Подробности и билеты здесь.

Наталья Вольная