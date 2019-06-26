Почему доктора отправляют нас на дорогие обследования?

Насколько безопасны МРТ и КТ, почему доктора доверяют им больше, чем УЗИ и рентгену? И какие существуют критерии выбора центра для проведения исследований, чтобы пациенту «не попасть на деньги» и получить качественный результат исследования? Поясняет врач-рентгенолог Областного диагностического центра Инна Яковлевна Дегтярёва.

Лучшие методы

Компьютерная томография (КТ) – метод, основанный на рентгеновском излучении. Его используют для диагностики травм, переломов, болезней костей, суставов, оценки состояния коронарных сосудов, выявления инсульта, патологий брюшной полости и грудной клетки. И, хотя этот метод, как и классический рентген, дает лучевую нагрузку на организм, информативность его в разы выше.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – сканирование тела человека с помощью сильных магнитных полей и радиоволн. МРТ лучше показывает мягкие ткани, его используют для выявления опухолей, исследования головного мозга, позвоночника, суставов, малого таза. МРТ – процедура совершенно безопасная, ее можно проводить столько раз, сколько нужно.

КТ – метод в больше степени неотложной, экстренной диагностики, МРТ чаще используют в амбулаторной практике. При КТ и МРТ врач получает объемное изображение, видит послойные срезы органа.

На данный момент МРТ и КТ – это наиболее современные и точные методы диагностики, чем УЗИ, рентген и маммография. В московских больницах стандартный рентген легких заменяют низкодозовой КТ, так как она более информативна. МРТ способна увидеть опухоль на самой ранней стадии развития, когда еще ее не находит УЗИ, молчат анализы на онкомаркеры. Рак груди – самый распространенный рак у женщин. Не всегда маммография способна его распознать, а МРТ видит!

В нашей практике были случаи, когда из области на исследование привозили пациентов, на местах УЗИ ничего не показывало. Была девушка 14 лет с сильными головными болями, стандартные исследования ничего не показали. Врачи подозревали менингит. Девушка даже лежала в инфекционном отделении. А оказался инсульт!

С экзамена по ЕГЭ привезли выпускницу на срочное исследование, по УЗИ ничего не определялось. У нее тоже случился инсульт. Увы, заболеваниями сердечно-сосудистой системы страдает все больше молодежи. Еще пример из практики: маммография не выявила никаких проблем у женщины, а с помощью МРТ у нее нашли зарождающуюся опухоль груди. На ранних стадии рак практически 100% излечим.

«Разводят» ли врачи на исследования?

Гарантировать порядочность каждого трудно. Если лечащий врач направил вас на МРТ или КТ, это не значит, что он заинтересован в получении каких-то бонусов. Да, бывают такие, но большинство врачей возлагают на томографию решение обоснованных и актуальных вопросов! МРТ и КТ – самые информативные методы на сегодняшний момент. Они дороже, чем УЗИ и рентген, и в этом пока их единственный минус.

Современная диагностика развивается стремительными темпами. Иногда врачи-специалисты не успевает овладевать информацией, которая предназначена в большей степени для диагностов.

Если закрались сомнения в намерении лечащего врача, пациенту стоит занять активную позицию, не исполнять слепо рекомендацию. Не бойтесь перепроверить, задавайте вопросы. А чтобы исследование было полным и профессиональным, чтобы семейный бюджет не страдал, выбирая клинику, помните о нюансах.

Все дело в мощности!

Выбирая МРТ-томограф, спрашивайте, какая у него мощность? От этого зависит точность исследования. Мощность магнитного поля измеряется в теслах. МРТ-томографы бывают:

Низкопольные – от 0,1 до 0,5 Тл. Среднепольные – от 0,5 до 1 Тл. Высокопольные – от 1 до 2 Тл. Сверхвысокопольные – от 2 Тл.

Если мощность аппарата менее 1 Тл (а такие часто встречаются в клиниках нашей области), то при исследовании возможны неинформативные снимки и, соответственно, ошибочные интерпретации. Такие аппараты в основном произведены до 2000 года, и они уже морально устарели.

Высокопольные томографы (1-2 Тл) позволяют проводить практически все исследования и сокращать при этом время, которое затрачивается непосредственно на сканирование тела. Самыми мощными аппаратами являются сверхвысокопольные (3 Тл), но специалисты уверены, что в области диагностики они обладают примерно теми же возможностями, что и высокопольные. Самый «оптимальный» аппарат – 1,5 Тл и выше.

Цена, стандарт, анализы

Повторюсь, не стесняйтесь задавать вопросы. В уважающем себя центре врач-рентгенолог находится в операторской в момент исследования и всегда может дать пояснения по сути процедуры, объяснить плюсы и минусы метода. Зачастую, изучив проблему пациента, мы корректируем и зону, и метод исследования. Для этого приходится обсуждать проблему с пациентом (его родными), связываться с лечащим врачом.

Нашли оптимальный вариант томографа – сравнивайте цены. В клиниках города разница в цене на КТ и МРТ от 100 до 1000 руб. за исследование.

Интересуйтесь, как долго идет исследование? Ради большего потока клиентов некоторые клиники сокращают время исследования. И это негативно сказывается на результатах: снимков делается меньше – можно проглядеть проблему.

Спрашивайте, используют ли в клинике европейский протокол? Делаете МРТ головного мозга? 18-20 минут на томографе 1,5 тесла — это европейский протокол. Коленный сустав – 40 минут! Меньше? Тогда это уже диагностика в пользу финансовой выгоды клиники.

Когда выявляется какая-то проблема у человека в организме, для более четкой картины врач включает дополнительные программы, чтобы не упустить мельчайших деталей.

Если есть подозрения на объемные образования (злокачественные или доброкачественные опухоли), проблемы с сосудами, патологии в желудочно-кишечном тракте, для лучшей визуализации органов может потребоваться контрастное усиление. На КТ и МРТ контрастный препарат обычно вводится через вену, но бояться этого не стоит – процедура безболезненная, а само вещество выводится из организма с мочой.

Обратите внимание: прежде чем вводить вам контраст, врач должен знать, как работают ваши почки. Нужен анализ крови на креатинин. Без него контраст делать опасно. Некоторые центры диагностики в погоне за деньгами пренебрегают этой информацией.

Иногда можно обойтись и без контраста, например, при исследовании желчных протоков на МРТ – здесь в роли контраста будет выступать желчь, или при исследовании сосудов – в роли контраста будет кровь. Но если врачу что-то не понравится во время исследования, он может порекомендовать сделать контраст. И отказываться не стоит.

Не всегда нужно верить отзывам об услугах клиник в интернете. Так как рынок медицинских услуг по МРТ, КТ насыщен, то конкуренты не стесняются использовать «черный пиар». Мы столкнулись с тем, что «коллеги» специально оставляют плохие отзывы. Спрашивайте впечатления у знакомых, друзей.

Если у вас большой вес, сразу же интересуйтесь, какой максимальный вес выдерживает аппарат (есть до 150 кг, есть до 200 кг).

Дети, клаустрофобы и беременные

Томографы бывают открытые и закрытые. Если мы говорим о КТ-томографах, то современные аппараты открытые. Через кольцо томографа проезжает специальный стол, на котором лежит пациент. Нет никакого замкнутого пространства.

Многие пациенты стремятся пройти МРТ-исследование на открытом томографе, он напоминает рентгеновский аппарат: пациент лежит на кушетке, а сканирование происходит с помощью прибора, расположенного над ним. Но это не самое верное решение, ведь напряженность открытого томографа обычно 0,2 – 0,35 Тл. Увы, точность такой диагностики оставляет желать лучшего.

Закрытые МРТ-томографы имеют форму цилиндра, и пациентам, которые боятся замкнутого пространства, они не подходят. Хотя новые модели таких МРТ-томографов правильнее отнести к полуоткрытому контору. В зависимости от зоны исследования, снаружи будет верхняя часть корпуса человека или нижняя.

Истинных клаустрофобов мало. За 10 лет работы в МРТ я встретила всего двух. Если человек очень боится, то родственникам разрешается присутствовать: держать за руку/ногу, стоять у головы и разговаривать с ним.

Детям можно делать такие исследования, рядом с ними находятся родители. Минимальное время исследования на МРТ – от 15 до 18 минут, максимальное – час. Если ребенок не может вылежать положенное время, то его и родителей направляют на консультацию к врачу по вопросу медикаментозного сна. На КТ все намного быстрее, но будет лучевая нагрузка, поэтому назначать детям (как и себе) самостоятельно компьютерную томографию не стоит.

МРТ противопоказана при наличии кардиостимуляторов, металлических предметов в организме и нежелательна в первом триместре. Во времени беременности на КТ – абсолютное противопоказание! И исследование будет проводиться только по жизненным показаниям женщины после консилиума врачей, в состав которых обязательно входит как гинеколог, так и рентгенолог.

Берегите здоровье! И помните, лечащий врач, направив вас на МРТ, КТ, может посоветовать вам клинику, но право выбора, где делать необходимое исследование, всегда остается за вами!

Елена Середина

Заглавное фото из архива Инны Дегтярёвой