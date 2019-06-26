Любишь на гироскутере кататься – люби и правила соблюдать

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Безопасность превыше всего
На первый взгляд, у гироскутера одни плюсы. Компактный и простой, не требует спецподготовки и прав, экономичный и экологичный. А благодаря небольшой высоте и маленькой скорости вероятность получить серьезную травму, катаясь на нем, очень мала.
Но, как показывает практика, покатушки на гироскутерах часто несут опасность и для жизни катающегося, и для окружающих. Владимирская ГИБДД дает ряд полезных рекомендаций. Внимание, родители: прежде чем купить такую “игрушку” своему чаду, расскажите ребенку о правилах безопасного катания!
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Сначала потренируйтесь дома
Первые навыки “вождения” лучше тренировать в помещении, держась за стену, поручень или хотя бы за чью-то руку. Не пренебрегайте средствами защиты. Шлем, наколенники, перчатки иногда входят в комплектацию гироскутера, но если их нет, не скупитесь, приобретите.
И не проявляйте излишней самонадеянности, как великий Майк Тайсон. Известный боксер пренебрег правилами безопасности, в результате рухнул с гироскутера так же эффектно, как его соперники падали от нокаутирующих ударов “неистового Майка”.
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Не выезжайте на проезжую часть
Согласно правилам дорожного движения люди, катающиеся на роликовых коньках, самокатах, сигвеях, гироскутерах и моноколесах, считаются пешеходами. Поэтому передвигаться на гироскутерах можно только по тротуару, а при переходе дороги необходимо спешиваться.
Сохраняйте безопасную скорость и безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев. Избегайте большого скопления пешеходов. Не стоит долго ездить задним ходом, есть риск сбить человека, не видя его.
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Выберите удобную одежду и безопасную трассу
Отправляясь куда-либо на гироскутере, забудьте про узкие юбки и брюки, обувь на каблуках – все это будет вас сковывать. Наденьте просторную, удобную одежду и не забудьте про светоотражатели, если собираетесь покататься вечером!
Для поездки выберите маршрут с хорошим освещением и приличной шириной тротуара, избегайте скользких и чрезмерно разбитых дорог. Преодолевая склоны, помните, что контролировать положение тела в такой ситуации гораздо труднее.
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Будьте предельно внимательны
Не пользуйтесь мобильным телефоном! Это может обернуться потерей равновесия и падением. Вы же не хотите лишиться зуба только потому, что срочно надо было кому-то поставить лайк или набить эсэмэску во время передвижения на электротранспорте.
Забудьте про алкоголь на время поездки! Равновесие – наше все, а бокал или рюмка могут ухудшить работу вестибулярного аппарата и координацию движений. Хороший водитель – трезвый водитель, это правило работает и для гироскутера.
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Как избежать падения
Выбирайте модель в соответствии с собственным весом. Детский гироскутер не потянет дородного дяденьку, а система балансировки взрослого гироскутера может запросто сбросить ребенка. Ни в коем случае не катайтесь вдвоем или с грузом! Выбирайте ту скорость, при которой вы гарантированно можете следить за равновесием.
Правильно стойте на гироскутере: не сгибайте колени, но и излишне не напрягайтесь. Представьте, что вы солдат, не слишком усердно имитирующий стойку “смирно”. Стартуйте и останавливайтесь плавно и аккуратно. Сходите с гироскутера только назад. В противном случае он может резко двинуться, а вы не сойдете, а упадете.
Вот и все нехитрые правила – катайтесь с удовольствием!
Татьяна Лысова
Заглавное фото: gevis.ru
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