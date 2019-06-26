Любишь на гироскутере кататься – люби и правила соблюдать

На первый взгляд, у гироскутера одни плюсы. Компактный и простой, не требует спецподготовки и прав, экономичный и экологичный. А благодаря небольшой высоте и маленькой скорости вероятность получить серьезную травму, катаясь на нем, очень мала.

Но, как показывает практика, покатушки на гироскутерах часто несут опасность и для жизни катающегося, и для окружающих. Владимирская ГИБДД дает ряд полезных рекомендаций. Внимание, родители: прежде чем купить такую “игрушку” своему чаду, расскажите ребенку о правилах безопасного катания!