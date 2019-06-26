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Любишь на гироскутере кататься – люби и правила соблюдать

Безопасность превыше всего

  1. Безопасность превыше всего

    На первый взгляд, у гироскутера одни плюсы. Компактный и простой, не требует спецподготовки и прав, экономичный и экологичный. А благодаря небольшой высоте и маленькой скорости вероятность получить серьезную травму, катаясь на нем, очень мала.

    Но, как показывает практика, покатушки на гироскутерах часто несут опасность и для жизни катающегося, и для окружающих. Владимирская ГИБДД дает ряд полезных рекомендаций. Внимание, родители: прежде чем купить такую “игрушку” своему чаду, расскажите ребенку о правилах безопасного катания!

    Фото: pskovpost.ru

  2. Сначала потренируйтесь дома

    Первые навыки “вождения” лучше тренировать в помещении, держась за стену, поручень или хотя бы за чью-то руку. Не пренебрегайте средствами защиты. Шлем, наколенники, перчатки иногда входят в комплектацию гироскутера, но если их нет, не скупитесь, приобретите.

    И не проявляйте излишней самонадеянности, как великий Майк Тайсон. Известный боксер пренебрег правилами безопасности, в результате рухнул с гироскутера так же эффектно, как его соперники падали от нокаутирующих ударов “неистового Майка”.

  3. Не выезжайте на проезжую часть

    Согласно правилам дорожного движения люди, катающиеся на роликовых коньках, самокатах, сигвеях, гироскутерах и моноколесах, считаются пешеходами. Поэтому передвигаться на гироскутерах можно только по тротуару, а при переходе дороги необходимо спешиваться.

    Сохраняйте безопасную скорость и безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев. Избегайте большого скопления пешеходов. Не стоит долго ездить задним ходом, есть риск сбить человека, не видя его.

    Фото: giroskuter.by

  4. Выберите удобную одежду и безопасную трассу

    Отправляясь куда-либо на гироскутере, забудьте про узкие юбки и брюки, обувь на каблуках – все это будет вас сковывать. Наденьте просторную, удобную одежду и не забудьте про светоотражатели, если собираетесь покататься вечером!

    Для поездки выберите маршрут с хорошим освещением и приличной шириной тротуара, избегайте скользких и чрезмерно разбитых дорог. Преодолевая склоны, помните, что контролировать положение тела в такой ситуации гораздо труднее.

    Фото: shopomania.kz

  5. Будьте предельно внимательны

    Не пользуйтесь мобильным телефоном! Это может обернуться потерей равновесия и падением. Вы же не хотите лишиться зуба только потому, что срочно надо было кому-то поставить лайк или набить эсэмэску во время передвижения на электротранспорте.

    Забудьте про алкоголь на время поездки! Равновесие – наше все, а бокал или рюмка могут ухудшить работу вестибулярного аппарата и координацию движений. Хороший водитель – трезвый водитель, это правило работает и для гироскутера.

    Фото: ucrazy.ru

  6. Как избежать падения

    Выбирайте модель в соответствии с собственным весом. Детский гироскутер не потянет дородного дяденьку, а система балансировки взрослого гироскутера может запросто сбросить ребенка. Ни в коем случае не катайтесь вдвоем или с грузом! Выбирайте ту скорость, при которой вы гарантированно можете следить за равновесием.

    Правильно стойте на гироскутере: не сгибайте колени, но и излишне не напрягайтесь. Представьте, что вы солдат, не слишком усердно имитирующий стойку “смирно”. Стартуйте и останавливайтесь плавно и аккуратно. Сходите с гироскутера только назад. В противном случае он может резко двинуться, а вы не сойдете, а упадете.

    Вот и все нехитрые правила – катайтесь с удовольствием!

    Фото: gevis.ru

    Татьяна Лысова

    Заглавное фото: gevis.ru
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