Крылатый рэкет: воробьи атакуют автомобилистов

Воробьи известны своей любовью к фастфуду. Владимирские – не исключение. Шустрые стайки снуют у открытых веранд кафе. Если быстро добиться “подачки” не удается, воробьи переходят в наступление. Самая наглая банда орудует на въезде во Владимир со стороны Москвы. Крылатые рэкетиры сопровождают “жертву” с картошкой фри или гамбургером до самой машины. Забавными фото воробьев поделилась Дарья Ермолина.

Почему кормить птиц не всегда хорошо? Об этом читайте в материале Юлии Митиной.

Елена Пляскина

Фото Дарьи Ермолиной