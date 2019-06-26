Дети войны получат денежную выплату

К 75-летию Великой Победы, которое будет отмечаться в следующем году, дети войны получат единовременную денежную выплату. Соответствующее постановление на днях подписал губернатор Владимирской области. На выплату, размер которой составит тысячу рублей, могут претендовать жители региона, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Размер выплаты составит тысячу рублей.

Известно, что выплаты будут осуществляться в апреле 2020 года государственными учреждениями соцзащиты Владимирской области на основании имеющихся сведений. Дополнительные документы от граждан не требуются.

Ранее «Призыв.ру» рассказывал о том, как беременной женщине или молодой маме оформить карту “Мир” для получения детских пособий. Подробнее об этом читайте в материале Татьяны Даниловой.

Ольга Ефремова

Фото: mzgazeta.ru