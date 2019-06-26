Что вы знаете о Историческом музее города Владимира?

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В 1854 г. при Владимирском губернском статистическом комитете по инициативе его секретаря К.Н. Тихонравова был основан музей естественных и промышленных произведений Владимирской губернии. По первоначальному плану музей должен был разделяться на следующие отделы:
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Вначале музей приобретал образцы полезных ископаемых, добываемых в губернии:
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Прежде чем было построено здание специально для естественно-исторического музея, он размещался попеременно в нескольких местах города Владимира:
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Ко дню закладки здания музея в 1900 году на его постройку поступили крупные пожертвования от:
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Помимо экспонатов из собрания архивной комиссии, в экспозицию музея, открытого в 1906 году, вошли предметы из:
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В отделке здания музея использованы:
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В 1919 г. состоялась передача в музей наиболее ценных предметов из:
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Работники музея участвовали в археологических раскопках:
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В 1924 году при содействии Губмузея Владимирский музей развернулся в нескольких зданиях:
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В современном Историческом музее представлены экспозиции о:
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Теги: ВСМЗ, город Владимир, Исторический музей
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