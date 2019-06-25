Золотой купол засиял над Соборной площадью в Вязниках

Полностью завершена кирпичная кладка колокольни в Вязниках. Постройку увенчали золотистым куполом. Осталось лишь установить на маковку православный восьмиконечный крест. Пока купол ещё плохо виден за строительными лесами, но скоро засияет во всей красе. Строительство колокольни велось в течение полутора десятков лет.

Сейчас башенный кран на стройплощадке вязниковской Соборной площади демонтируется. Такая тяжелая техника там больше не нужна, и её переводят на новый, теперь уже светский объект. Крест после его освящения поднимут обычным автокраном. Очень символично, что возрожденная колокольня достроена в 2019-м – спустя 90 лет после сноса её предшественницы. Уже начата побелка кирпичных стен колокольни.

На День города в третьей декаде июля возрожденная звонница предстанет во всей красе в качестве подарка городу.

Колокольня – копия взорванной весной 1929 года звонницы собора в честь Казанской иконы Божией Матери. В прежние года строительство её еле теплилось, а временами казалось, что объект и вовсе станет «долгостроем». Пожертвования приходилось собирать по крохам, старушки много дать не могли, а у местного бизнес-сообщества идея особого энтузиазма не вызывала. Ситуация в корне изменилась в минувшем году, когда за это благое дело взялся Олег Мартьянов – предприниматель в строительной сфере с вязниковскими корнями.

Но теперь становится актуальным следующий вопрос: а что дальше? Очевидно, что если есть звонница, то рядом должен стоять храм. Необходимо вслед за колокольней возродить и собственно Казанский собор, возведенный во второй половине XVII столетия. Этот пятиглавый храм, построенный всем миром, в том числе при участии царской семьи (причем средства, выделенные царем Алексеем Михайловичем, отцом Петра Великого, преобладали), являлся главным в Вязниковской слободе, а потом и в Вязниках, имея статус уездного собора. Восстановить подобное здание – непростое и недешевое удовольствие. Затраты на новую стройку, очевидно, окажутся куда более значительными, чем на возведение колокольни.

Возможность возрождения Казанского собора сейчас рассматривается.

Однако и на этом ставить точку тоже будет рано. Рядом с «холодным» Казанским собором и его колокольней находилась теплая Никольская пятиглавая церковь. Без неё соборный комплекс тоже будет не полон, как и без капитальной ограды со святыми воротами. Поэтому марафон по возрождению утраченной святыни почти не имеет конца. Нелегко возродить то, что создавалось веками, а было сломано почти в одночасье. Однако в Вязниках уже давно бытует поверье, что проблемы (а их там, как и повсюду, немало) этого города – следствие кощунственного разрушения соборного комплекса, центра православной духовности города и местной округи. Поэтому соборное строительство на Соборной площади в Вязниках – не просто восстановление памятника, но еще и миссия по возвращению «песенной столице России» особой небесной благодати.

Николай Фролов

Фото из архива автора и blogs.pravostok.ru