Зарядку для владимирцев проведут именитые спортсмены

Акция «Зарядка с чемпионом – 2019» стартовала во Владимире. На этой неделе все желающие смогут позаниматься спортом на свежем воздухе в компании именитых спортсменов. Среди “тренеров” победители крупнейших всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта. Зарядка проводится на Театральной площади. Планируются тренировки по спортивному ориентированию, силовому экстриму, спортивной и художественной гимнастике, рукопашному бою и самбо.

Тренировки проходят ежедневно с 10.00 до 11.00 часов.

Акция завершится 28 июня. В «Зарядке с чемпионом» уже приняли участие воспитанники детских садов, учащиеся школ, колледжей и вузов. Накануне занятия для ребят проводил чемпион мира по силовому экстриму 2015 года Александр Лысенко. Сегодня владимирцы и гости города смогли размяться с чемпионкой Европы по ушу Натальей Марковой и обладателем Кубка России по ушу Графом Березовским.

По окончании занятий все желающие могут получить фото с автографами чемпионов, а также сделать совместное фото.

Ольга Ефремова

Фото департамента по физической культуре и спорту Владимирской области