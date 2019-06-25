В национальном парке «Мещёра» строят кромлех

Свой комплекс мегалитов вскоре получит национальный парк «Мещёра». Его устанавливают на территории административного здания в поселке Уршельский. Кромлех будет иметь календарный аспект по отношению к солнцу, сообщает пресс-служба нацпарка.

– Возник вопрос: «Зачем создавать реплику, макет кромлеха, когда сохранились в Мещере настоящие мегалиты и к ним можно водить туристов?» Да, действительно, мегалиты сохранились, но далеко не в первозданном виде. Для непосвященных это будет выгладить как груда больших камней-валунов. Все найденные мегалиты находятся в урочищах, вдали от какой-либо дорожной инфраструктуры, и путь к ним затруднён. Не каждый турист может его осилить, – поясняют эксперты. – Наша цель – воссоздать мегалит как некий макет мегалитического комплекса, чтобы показывать туристам, как он выглядел изначально.

Центральным элементом станет «мещёрский дольмен» – четыре мощных валуна. Территорию огородят, а для туристов поставят информационные стенды, рассказывающие о мегалитах. У нас же есть уникальная возможность полюбоваться промежуточным результатом:

Национальный парк “Мещера” – одно из любимых мест владимирских велосипедистов. О маршруте выходного дня читайте в материале Юлии Митиной.

Елена Пляскина

Фото: park-meshera.ru