Посидим на воздухе?  Четыре кафе Владимира с великолепным видом

Как вы проводите свободное время? Спасаетесь от жары дома? Зря! В городе полно прекрасных мест, где можно попить кофе или поужинать и при этом насладиться прекрасным видом. А это отличное расслабление после напряженного дня. Мы собрали для вас список самых популярных летних веранд Владимира с отличным видом на наш старинный город, великолепную природу и даже романтичный закат.

Ресторан «Панорама»

Вид

Пожалуй, самый лучший вид на мост, Загородный парк и пойму Клязьмы. Помимо визуального наслаждения, вы получаете еще и замечательную летнюю веранду: открытую (под зонтиками) и крытую (застекленную). Так что, если будет дождь, есть где спрятаться.

Средний чек

Кухня представлена разнообразная: европейская, русская, авторская. Цены выше, чем в других заведениях. Средний счет – 1200-1500 рублей.

Музыка

Есть караоке-зал, где можно отлично оторваться! Музыкантов сюда не приглашают, поэтому придется ограничится радио или подборкой треков самого ресторана. Есть бесплатный Wi-Fi.

Особенности

Есть огромный плюс. Весь комплекс – очень красивая локация для фото, прогулок, отдыха, умиротворения и расслабления. Единственный минус: ресторан расположен на 2 этажах, лестница достаточно крутая. Поэтому семьям с детьми и коляской будет проблематично сюда попасть.

Режим работы: пн-чт 12.00–0.00; пт, сб 12.00–2.00; вс 12.00–0.00

Телефон: +7 (4922) 46‑47-46

Адрес: ул. Большая Московская, 44-б

Летняя веранда «Лето»

Вид

Веранда находится в самом центре города, а это значит, что вид будет на Большую Московскую. Это старая застройка, домики, которые стоят по бокам дороги в районе остановки «Валентина» и «Студеная гора». Иногда прекрасному виду может помешать пленка, которой владельцы кафе закрывают помещение от дождей. Но в солнечные дни ее нет.

Средний чек

Цены совершенно обычные. Средний чек – 500 рублей. Очень большой выбор прохладительных напитков собственного приготовления: лимонады, муссы, коктейли. Кухня европейская. Есть бесплатный Wi-Fi. Также есть возможность взять кофе с собой.

Музыка

Живой музыки нет. Звучит радио.

Режим работы: пн-чт 12.00–0.00; пт, сб 12.00–6.00; вс 12.00–0.00

Телефон: +7 (960) 732‑62-60

Адрес: ул. Дворянская, 10

Кафе «Пшеничный кот»

Вид

Наверное, самый классный вид на центральную улицу города именно здесь. Все как на ладони! Из летней веранды видны Золотые ворота и Соборная площадь. Кафе находится в старом здании Торговых рядов, что привлекает туристов.

Средний чек

Средний чек чуть выше обычного – 1000-1200 рублей. Есть детская комната, возможность взять кофе с собой, бесплатный Wi-Fi. Кухня: европейская, итальянская, русская, авторская.

Музыка

Живой музыки не бывает. Часто звучат популярные треки радиостанций или же музыка из детских мультфильмов.

Особенности

Есть меню на английском языке, детская комната и разнообразные интересные детские угощения.

Режим работы: пн-чт 10.00–23.00; пт, сб 10.00–0.00; вс 10.00–23.00

Телефон: +7 (4922) 47‑21-09

Адрес: ул. Большая Московская, 19, корп. 2

Кафе «Макдоналдс» (на выезде из города в сторону Москвы)

Вид

Неожиданно, да? Почему мы включили в наш обзор Макдоналдс? Да потому что здесь самый классный вид на закат во всем городе! Солнце садится четко на трассу М-7, и все небо по вечерам озаряется красно-желтым сиянием. Конечно, все это случается в хорошую погоду! Можете сами проверить.

Средний чек

Средний чек – 300 рублей. Кухня исключительно американская, фастфуд. Мы, конечно, за здоровый образ жизни, но чего-то вредненького иногда очень хочется!

Музыка

Только музыка кафе.

Особенности

Классный закат – самая крутая особенность. Совет: приезжайте сюда вечером на велосипедах с друзьями. Купите мороженое или молочный коктейль и наслаждайтесь видом.

Режим работы: ежедневно 5.00 – 4.00

Телефон: +7 (4922) 54‑24-95

Адрес: пр-кт Ленина, 74

Лучшие места для вас искала Юлия Митина

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