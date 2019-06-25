Экскурсия по Черкутино получила Гран-при

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Редкие экспонаты и уникальные экскурсии
Фамильный кисет времен Первой мировой, городская мозаика в жилой застройке Владимира советской эпохи, Священный лист собинского Общества трезвости, призванный укрепить дух рабочих в борьбе с зеленым змием… Участники областного конкурса «Из Владимира с любовью», итоги которого подвели в общественной организации «Милосердие и порядок», собрали интереснейшие факты, разработали авторские маршруты по малоизвестным местам региона, представили уникальные экспонаты краеведческих музеев. Предлагаем вам познакомиться с самыми яркими работами конкурсантов.
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Сложили владимирскую мозаику
В номинации «Прогулка по родным местам» конкурсанты разработали авторские экскурсии. Там отразили достопримечательности своих населенных пунктов. У кого-то это была презентация, а кто-то даже снял фильм. Семья Беловых-Радушинских посвятила свою видеоэкскурсию владимирской мозаике. В 60-70-е годы прошлого века ее активно использовали для украшения зданий, холлов учебных заведений, заводских проходных и домов культуры. Так как для создания мозаики использовались привезенные материалы, в СССР решили строить заводы по изготовлению смальты. Теперь их нет, а мозаика осталась.
– Мы живем на улице Балакирева, там сохранились картины с мозаикой, – рассказал глава семейства Константин Белов. – Благодаря конкурсу у нас появилась возможность рассказать владимирцам об этом виде искусства. Это история нашей страны, и я считаю, что мы должны сохранить владимирскую мозаику для будущих поколений.
Наши земляки нашли владимирскую мозаику не только на стенах домов, но даже в продуктовом магазине. Когда-то это был салон для новобрачных, о чем напоминают мозаичные картины с изображением молодожёнов. А вы знаете, где находится этот магазин? Ответ и ещё много интересного найдете в видеоэкскурсии.
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По следам Иоанна Грозного и Михаила Сперанского
Постоянная участница конкурса в той же номинации – Инна Щегорцева. В нынешнем году оргкомитет получил от нее четвертое видеопризнание в любви селу Черкутино Собинского района. Это только кажется, что населенный пункт, где родился великий реформатор Михаил Сперанский, небольшой. Идей, материала, а главное – трепетного отношения к своей малой родине у Инны Александровны хватит ещё не на одно творческое состязание.
– Я хочу прославить своё село, показать его красоту, рассказать о его богатой истории,– говорит Инна Щегорцева. – Считаю Черкутино самым лучшим, самым красивым местом на земле, которым должна гордиться Владимирская область.
В этот раз свой ролик Инна Александровна посвятила древним улицам села. Здесь Владимирский гарнизон закупал фураж для своей конницы. Здесь – ключик, из которого пил воду сам Иван Грозный. А здесь крестили маленького Мишу Сперанского. Хотите пройти по историческим черкутинским местам? Смотрите видео!
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Кисет с Первой мировой…
В номинации «Хранители истории» участники рассказали об уникальных музейных экспонатах, связанных с Владимирским краем. Семья Мирошниковых из Киржачского района бережно хранят семейную реликвию – кисет, которому больше века.
В начале 90-х годов его передала учителю Горкинской школы Ольге Трондиной, бабушке Данилы Мирошникова, коллега Елена Петухова. Ей реликвию передала тетя, у которой полотняный мешочек оказался ещё до революции. На дне лежала записка: «Кисет. Вышит монахинями Павлово-Посадского монастыря».
– Вышивка очень красивая, уже более ста лет радует глаз. Кисет сейчас находится в краеведческой комнате нашей школы, – написал в своей работе об этом уникальном экспонате Данила Мирошников.
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… и Священный лист Общества трезвости
Еще одну уникальную вещь презентовала участница объединения «Историческое краеведение» Дома детского творчества города Собинки София Бусыгина. В местном музее истории хранится Священный лист члена собинского Общества трезвости имени святого благоверного князя Александра Невского при Воскресенской церкви, датируемый 1914 годом. Этот экспонат был передан музею жительницей города Татьяной Петровной Шупрудько. Священный лист принадлежал ее родственнику – работнику Собинской мануфактуры Ивану Васильевичу Данилову.
– В 1884 году в Собинке по просьбе рабочих строится церковь Воскресения Христова, а чуть позже при церкви с подачи директора – распорядителя Собинской мануфактуры Александра Лукича Лосева создается Общество трезвости святого благоверного князя Александра Невского. Всякий, кто был заподозрен в пьянстве, должен был в течение 6 месяцев посещать все службы в церкви и каяться в грехах. Кто исправлялся и не пил больше – получал лист трезвости. Один из них хранится в нашем музее, – привела историческую справку София Бусыгина.
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Перенеслись из прошлого
В номинации «Красота моей земли» участники представили фотоколлажи, состоящие из двух фотографий. Первая – достопримечательность, памятник истории и архитектуры в настоящем времени. Вторая – архивное фото объекта.
Творческая группа «Ромашки» – сестры Ольга и Нелли Романовы – рассказала в своей фотоработе о пожарной части, расположенной в Киржаче. Здание было построено в конце XIX столетия и до сих пор выполняет свою функцию. Как рассказали участники конкурса, проект пожарной части был утвержден в 1900 году Городской думой. На первом этаже располагались: конюшня, амбар, сени, чулан, обозный сарай и две квартиры для самих служащих, видимо, с той целью, чтобы в любой час дня и ночи они находились на месте.
В те времена пожарными работали всего два человека. Их жалование составляло 264 рубля. Машины были редкостью, поэтому в борьбе с пожарами помогала лошадь. Пожарная часть работает и по сей день, конечно, народу там прибавилось и вместо лошадей появились машины. Но память о тех временам живет в архивных фотографиях.
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Восстановили храм
Учащаяся школы № 1 Гороховецкого района Мария Кулагина рассказала о судьбе Троице-Никольского собора, построенного в конце XVII века на средства местного купца Семена Ершова. После Октябрьской революции Троице-Никольский монастырь был закрыт. Долгое время монастырские здания использовались как складские помещения и в качестве жилья.
– Когда мой папа, Андрей Борисович Кулагин, учился в школе, на территории монастыря были сараи. Вокруг Троице-Никольского собора разбили огороды, в церкви Иоанна Лествичника и братском корпусе было обустроено несколько квартир. Папа часто приходил сюда, иногда они забирались на колокольню, с которой открывается потрясающий вид на окрестности. Несколько раз и я вместе с папой, мамой и сестрой поднималась на колокольню по высокой узкой винтовой лестнице, а на Пасху нам даже разрешали звонить в колокола, – рассказывает Мария.
Троице-Никольский монастырь начал постепенно восстанавливаться в 1993 году. Папа и дедушка Марии принимали активное участие в возрождении обители. Они изготовили и установили семь небольших куполов (диаметром 600-800 мм), в том числе два купола над святым источником.
– Дедушкины купола сразу можно узнать по декоративным накладным окошкам из нержавейки и просечному подзору на «юбках», которые он сам придумал. А самый красивый папин купол в монастыре – на часовне-кивории графа Кожина, – говорит Мария.
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Итоги конкурса
Конкурс собрал более 500 участников, которые сделали более 250 признаний в любви родному краю, и объединил более 65 городов, поселков, сел и деревень, вдохновивших жителей региона на создание авторских краеведческих работ.
Гран-при – Инна Щегорцева (село Черкутино, Собинский район)
Номинация «Прогулка по родным местам»
1-е место – творческая группа «Ромашка»: Ольга Николаевна и Нелли Николаевна Романовы (г. Киржач)
Номинация «Хранители истории»
1-е место – семья Мирошниковых (Киржачский район)
Номинация «Красота моей земли»
1-е место – семья Беловых-Радушинских (г. Владимир)
Юлия Денисова
Фото и видео общественной организации “Милосердие и порядок”
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