Экскурсия по Черкутино получила Гран-при

В номинации «Прогулка по родным местам» конкурсанты разработали авторские экскурсии. Там отразили достопримечательности своих населенных пунктов. У кого-то это была презентация, а кто-то даже снял фильм. Семья Беловых-Радушинских посвятила свою видеоэкскурсию владимирской мозаике. В 60-70-е годы прошлого века ее активно использовали для украшения зданий, холлов учебных заведений, заводских проходных и домов культуры. Так как для создания мозаики использовались привезенные материалы, в СССР решили строить заводы по изготовлению смальты. Теперь их нет, а мозаика осталась.

– Мы живем на улице Балакирева, там сохранились картины с мозаикой, – рассказал глава семейства Константин Белов. – Благодаря конкурсу у нас появилась возможность рассказать владимирцам об этом виде искусства. Это история нашей страны, и я считаю, что мы должны сохранить владимирскую мозаику для будущих поколений.

Наши земляки нашли владимирскую мозаику не только на стенах домов, но даже в продуктовом магазине. Когда-то это был салон для новобрачных, о чем напоминают мозаичные картины с изображением молодожёнов. А вы знаете, где находится этот магазин? Ответ и ещё много интересного найдете в видеоэкскурсии.