Петров пост: правила и особенности

Начало Петрова поста зависит от даты празднования Воскрешения Христа. Ровно на пятидесятый день после праздника Пасхи отмечают Троицу, а через неделю наступает пост. Заканчивается он всегда в один и тот же день – 11 июля, накануне праздника Петра и Павла. Поэтому чем раньше отмечают светлый праздник Пасхи, тем дольше длится пост. В 2019 году начинается Петров пост 24 июня и заканчивается 11 июля. То есть продлится он 18 дней.

Петров пост еще называют Апостольским в честь учеников Иисуса – Петра и Павла, в память о великих деяниях двух праведников. О истории возникновения этого поста, правилах его проведения и послаблениях читайте в этой статье.