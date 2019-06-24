Петров пост: правила и особенности

-
Сроки воздержания
Начало Петрова поста зависит от даты празднования Воскрешения Христа. Ровно на пятидесятый день после праздника Пасхи отмечают Троицу, а через неделю наступает пост. Заканчивается он всегда в один и тот же день – 11 июля, накануне праздника Петра и Павла. Поэтому чем раньше отмечают светлый праздник Пасхи, тем дольше длится пост. В 2019 году начинается Петров пост 24 июня и заканчивается 11 июля. То есть продлится он 18 дней.
Петров пост еще называют Апостольским в честь учеников Иисуса – Петра и Павла, в память о великих деяниях двух праведников. О истории возникновения этого поста, правилах его проведения и послаблениях читайте в этой статье.
-
История возникновения
Первоначально летнее воздержание от пищи не имело ничего общего с великими деяниями апостолов при жизни. Оно было призвано сохранить продуктовые запасы, которые значительно истощались, а нового урожая еще не было. Позднее церковь приписала этому голодному периоду времени имена великих святых — Петра и Павла. Это дало возможность прожить его с верой в сердце и с пользой для души.
Апостолы Петр и Павел при жизни были не похожи. Рыбак Петр – любимый ученик Иисуса. Он был с ним повсюду. Вместе с Иисусом нес людям свет, наставлял на путь истинный, видел все деяния его. Павел же, напротив, из знатной римской семьи. Был противников веры. Гнал христиан. После того как ему явился Иисус, обратился в веру, стал проповедником. Помогал неверующим принять слово божие.
-
Что можно и нельзя есть
Категорически запрещены в этот период все мясные блюда. Кроме того, следует исключить все молочные продукты и яйца, а также всевозможные изделия, их содержащие. Следует избегать употребления алкоголя. Только в субботу и воскресенье можно позволить себе бокал красного вина.
Во время Петрова поста устав церкви предписывает еженедельно по средам и пятницам придерживаться сухоядения. В эти дни рекомендуется употреблять в пищу только сырые и сушеные овощи и фрукты, а также постный хлеб. Зато во вторник, четверг, субботу и воскресенье верующие могут съесть блюдо из рыбы.
-
Пост – это не диета!
Любой пост – это, в первую очередь, духовное воздержание, ограничения, призванные человека очиститься и укрепиться в вере. Петров пост готовит верующих к апостольскому дню празднику Петра и Павла 12 июля.
В целом правила поведения в этот пост ничем особенным не отличаются от правил поведения во время других постов:
- посещать как можно чаще церковь и усердно молиться;
- отказаться от негативных или злых поступков, мыслей и слов;
- ограничить себя, а лучше и полностью отстраниться от участия в развлекательных мероприятиях,
- забыть о гневе, зависти, злоязычии, лжи и жить, сообразуясь с заповедями Господа.
Не придерживаться ограничений в пище можно: пожилым людям, маленьким детям, их мамам, беременным, болеющим и страждущим, выполняющим непосильные работы, находящимся в заключении, путешествующим.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: kemclub.ru
-
Полезные ссылки
Постные картофельные зразы: каждый день с новой начинкой
Теплый салат с цуккини и взрывной овощной микс – фавориты постного стола
Сто один постный салат из картошки
Этот полезный нут, или Царь-горох на вашем столе
Непривычные начинки для обычных голубцов
Невероятно быстрый рецепт грибного супа с фасолью
Омлет из тофу, зелёный смузи и вегетарианский болоньезе
Обсуждение