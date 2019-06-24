Ковровский район заказал арсенал средневекового оружия

Кольчуги, щиты, копья, мечи, сабли, луки, арбалеты, стрелы, боевые топоры, кистени, секиры и кинжалы – весь этот арсенал средневековых ратников можно будет увидеть в Ковровском районе. Причем в стенах средневековой крепости-острога. Она сейчас строится в селе Павловское. А образцы вооружения заказаны ковровским умельцам.

Оружие потребовалось музею «Усадьба двух генералов». Там растёт подобие старой крепости, состоящей из трёх деревянных рубленых башен, из которых самая высокая – около 13 метров. Вокруг крепости, устроенной на небольшом валу, будет прорыт ров, а над всем укреплением на высоком флагштоке на 20-метровую высоту взовьется флаг с геральдическими эмблемами князей Пожарских-Стародубских. Для вооружения этой крепости Историко-краеведческий музей Ковровского района, одним из подразделений которого является «Усадьба двух генералов», и заказал целый арсенал копий средневекового холодного оружия и защитного снаряжения.

Его будут изготавливать умельцы из числа ковровских реконструкторов, в том числе лидер местного общественного объединения «Стародубская застава» Илья Елисов и его соратник Максим Юров. Они уже много лет изучают и создают реплики старинного воинского наряда. Арсенала, заказанного в Павловское, хватило бы для вооружения целой дружины. Однако все эти боевые припасы послужат исключительно мирным целям. Большая часть их станет экспонатами новой масштабной экспозиции по истории рода князей Пожарских, которая будет развернута внутри главной крепостной башни и на ее верхней боевой площадке, а также на внутреннем дворике.

В экспозиции будет манекен в полном средневековом военном облачении – воплощение русского ратника в доспехах примерно 6-вековой давности.

Меньшая часть реплик средневекового оружия и снаряжения предназначена для посетителей музея. Те смогут примерить кольчуги и шлемы, взять в руки копья, мечи и щиты, освоить азы владения холодным оружием – фехтования и боя на копьях и топорах, попробовать свою меткость в стрельбе из лука и арбалета, пробежать небольшой кросс в полном воинском облачении своих далеких предков. Задача, кстати, не из легких. Достаточно сказать, что вес одной лишь кольчуги составляет около 30 кг. А полный комплект доспехов и вооружения ратника превышает 50 кг – то есть тяжелее классического мешка картошки. Бегать и сражаться с таким «мешком» на плечах и в руках сможет только хорошо тренированный человек.

Арсенал павловской крепости изготавливается с использованием средств областного бюджета, полученных в рамках гранта от департамента культуры обладминистрации. Саму крепость изготовили спонсоры из сельхозпредприятия «Муравия» при участии районного музея, с использованием средств местного и областного бюджетов. Ее торжественное открытие намечено на 21 сентября – в День воинской славы России, в 639-ю годовщину Куликовской битвы. В будущем году, когда будет отмечаться 640-летие победы войска Дмитрия Донского над татарским темником Мамаем и его союзниками, в «Усадьбе двух генералов» на базе крепости князей Пожарских предполагается провести фестиваль реконструкторов, который получит свое собственное название и, возможно, станет традиционным.

В перспективе павловскую крепость планируется вооружить еще и пушкой, которая будет стрелять дымным порохом.

Справка. Как установили изыскания историков, селение Павловское в XV столетии являлось одним из центров волости Пожар Стародубского княжества, которую герой Куликовской битвы 1380 года князь Андрей Федорович Стародубский выделил в качестве удела своему старшему сыну Василию. Потомки Василия Андреевича по наименованию своего владения стали именоваться князьями Пожарскими. Род князей Пожарских получил особую известность в отечественной истории благодаря прямому потомку Василия – боярину и воеводе князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому, наряду с Кузьмой Мининым лидеру 2-го ополчения, освободившему Москву от поляков в пору Великой Смуты.

Николай Фролов

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