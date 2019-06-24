Физик советует новичкам заняться йогой

В России отметили Международный день йоги. Инструктор зала йоги «Шанти» Светлана Лазарева расскажет, как йога улучшает здоровье. Все ли йоги – вегетарианцы? Какой вид йоги выбрать новичку?

Удивительный опыт

– Светлана, как йога появилась в вашей жизни?

– Я по образованию преподаватель физики и математики. Долгое время занималась спортивными бальными танцами. Сколько себя помню, мне всегда нравилась деятельность, связанная с работой тела (гимнастика, аэробика, танцы). 14 лет назад я первый раз пришла на занятие йогой. Это был удивительный опыт! С первого занятия я поняла, что это нечто необычное, меняющее сознание и дающее радость жизни.

С тех пор я регулярно стала заниматься в группе у московского инструктора Владимира Зайцева. Через год закончила курсы для инструкторов йоги и поменяла профессию, стала работать в различных залах йоги в Москве. В 2008 году переехала во Владимир, а через два года при поддержке моих друзей Любы Ярко и Ольги Копаченко открыла свой зал йоги «Шанти».

Я люблю Индию, изучаю ее культуру и каждый год езжу в Гималаи. В 2015 году закончила курс для преподавателей в школе Суриндера Синкха в Ришикеше. Мои родители тоже занимаются йогой, это помогает им поддерживать своё здоровье.

– Что же такое йога?

– Согласно легенде, бог Шива открыл и познал в медитации тайны йоги и передал их для развития как средство для постижения истины и избавления от иллюзий. В других писаниях это делает Брахма, рождая Знание, Йогу, Отречение и Тапас (огонь души).

Йога – это способ поменять жизнь в лучшую сторону. С помощью йоги вы станете не только здоровыми, но и спокойными, энергичными, сможете раскрыть ваш творческий потенциал.

Направлений в йоге много, поговорим о нескольких из них. Хатха-йога – это основа основ, базовый стиль, рекомендован новичкам. Хатха-йога включает в себя асаны (позы), дыхательные упражнения, релаксацию, медитацию.

Айенгар-йога – разновидность хатхи для людей с травмами, у кого проблемы с позвоночником и суставами. В этом стиле используется много дополнительного оборудования. Аштанга Виньяса – интенсивная практика, где асаны выполняются в строгом порядке, новичкам будет трудно. В кундалини-йоге асаны сопровождаются различными дыхательными практиками.

Флай-йога – довольно новое направление, все упражнения в ней выполняются в гамаке. Еще из новинок – бикрам (горячая йога), занятия которой проходят в нагретом до 40 градусов влажном помещении. И здесь есть медицинские противопоказания, а также нужно хорошо знать и ощущать свое тело.

Не навреди себе и другим

– Есть такой стереотип, что все йоги – вегетарианцы?

– Занятия йогой предполагают вегетарианское питание. Но тут каждый вправе сам выбирать, как и что ему есть.

Первый принцип йоги – «ахимса», что в переводе с санскрита – «не навреди не только другим, но и себе».

Осознанное питание – когда вы думаете, что вы едите и как это попало к вам на стол.

– Всем ли можно заниматься йогой?

– Заниматься йогой можно всем, никаких ограничений по возрасту нет. Важно выбрать уровень и найти своего инструктора. Кстати, а вы знаете что йогой занимаются спасатели, космонавты и даже разведчики? Йога помогает им быть в тонусе!

Противопоказаниями к йоге могут быть лишь психические отклонения, в этих случаях йога может пойти во вред. При различных заболеваниях не рекомендуется делать определенные асаны (позы). О своих заболеваниях не забудьте рассказать инструктору.

Важно относиться к занятиям йогой не как к спорту, не стараться кого-то победить, а внимательно оценивать свои возможности и заниматься по мере своих сил.

Всем я советую попробовать практику йоги, именно практику, а не чтение философии. Дело в том, что в человеке скрыт великий потенциал знаний, а посредством практики его возможно раскрыть.

– Какая польза для организма?

– Занимаясь йогой, вы снимите напряжение после сидячей работы, укрепите мышцы и улучшите общее состояние организма. Йога объединяет! Можно заниматься с мужем, подругой, мамой, найти друзей и единомышленников.

Есть йога для детей (рекомендовано начинать заниматься с 5 лет). Асаны хатха-йоги специально адаптированы для детей. Они помогут укрепить организм, повысить иммунитет, стимулировать работу обоих полушарий головного мозга, улучшить наблюдательность и способность к концентрации. Йог поможет развить детям гибкость и координацию движений.

Сейчас очень популярна йога для беременных. Она помогает будущей матери избавиться от усталости, успокоить нервную систему, подготовить мышцы спины, живота, таза к родам, защищает от варикоза, улучшает обмен веществ и поднимает настроение.

Где во Владимире заняться йогой?

«Шанти»: улица Тихонравова 10 б, тел.+7(905)147-12-64

Йога для взрослых, беременных, детей. Кундалини-йога, Аштанга Виньяса йога. Фитнесс-клуб «Джангл»: Суздальский пр-т, 13а, (4922) 22- 22-35

Кундалини-йога, хатха-йога Центр йоги и здоровья «Тепло»: ул. Гагарина, д. 33, +7(904) 956-26-00

Йога для начинающих и для женщин, Ишвара йога, Кундалини- йога, хатха-йога Йога-клуб “Лотос”: ТЦ Галерея, +7(919)0172569

Хатха-йога (йога для начинающих , йога 50+), Виньяса флоу йога, Кундалини-йога, Аштанга Виньяса йога, йога для беременных, йога Айенгара. Центр всестороннего развития «Здесь и сейчас»: ул. Батурина, 37-г, офис 4, +7(910)-186-13-51

Хатха-йога. Центр йоги «Целый мир»: ул. Княгининская, 15 Б, +7 920 93 39 920

Йога для начинающих, детей, подростков, беременных. Хатха-йога Клуб «Багира»: ул. Куйбышева ул., 66-Б, +7 (906) 611-39-99

Хатха-йога, классическая йога для здоровья, аэройога (в гамаках). Студия фитнесса «Soul»: ул. Дворянская 27а, 202 студия, +7 (919) 027-03-16

Хатха-йога, Relax-yoga, Fly yoga (в гамаках). Клуб «Эстетика», ул.Ильича, 4, +7 (920) 933-63-93

Хатха-йога. «33 желания»: ул. Большая Нижегородская, 50, +7 (920) 627-44-18

Хатха-йога. Центр-йоги «МанМад»: ул. Дворянская,27а, корпус 7, +7(919) 004-03-01

Кундалини-йога, хатха-йога, йога глубокой релаксации, флай-йога. Фитнес-клуба “Грация”: Западный проезд, д. 8, +7 (920)-621-13-25

Йога, аэройога (йога в гамаках)

На этом пока все. В следующий раз наш эксперт покажет несколько базовых упражнений для занятий в домашних условиях.

Елена Середина

Фото из архива Светланы Лазаревой

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