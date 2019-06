Ценители чая заготавливают иван-чай

View this post on Instagram

Русский чай из ферментированных зацветающих верхушек иван-чая. Процесс сбора не очень трудоёмкий, но долгий. За день удаётся собрать совсем не много такого чая. Но он того стоит.))) Такой чай получается очень насыщенный и крепкий, с неповторимым чайным ароматом. ) #иванчай #чай #суперчай #осеннийчай #копорскийчай #кипрей #купаж #добрыйчай #целебныйчай #знахарь #травник #здоровье #сила #красныйчай #разноцветныйчай #ферментированныйчай #russiantea #fireweed #травничество #травы #травовед #herbaltea #herbs #flowers #дикорастущиетравы #дикоросы