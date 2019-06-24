Ценители чая заготавливают иван-чай

В полях Владимирской области цветет иван-чай. В последнее время все больше ценителей этого полезного и вкусного напитка предпочитают заготавливать его сами. Своими секретами с “Призыв.ру” поделился известный во Владимире заготовитель иван-чая Александр Жежер:

Уже много лет я экспериментирую с иван-чаем. Поражает то, сколько разных видов чая можно получить из одного растения. А еще поражает то, что, в большей своей массе, народ совершенно не знает, когда и как надо чай собирать. Большая часть людей собирает иван-чай после того, как он зацветает, потому что так написано в Интернете. А после многие перерубают его на мясорубке, потому что так проще. По мне такой метод губителен для чая. Вкус и цвет у такого чая есть, а вот насчет толка я не уверен.

Один из самых потрясающих чаёв получается из зацветающих верхушек иван-чая. Собираете верхушки в мешочек тканевый, убираете его в полиэтиленовый мешок или мешок вакуумный. Пару дней чай перепревает. Потом можно немножко помять чай, но не сильно, чтобы не превратить массу в однородную кашу. Интересно же потом заваривать целую верхушку с маленькими бутончиками.

Просушивать можно на солнце или в сушилке, при невысокой температуре. Высушить стоит очень хорошо, так как верхушки – это не листья и сохнут гораздо дольше. Открыл баночку такого чая после девятимесячной выдержки – запах потрясающий, чайный, с легким фруктовым оттенком, а вкус насыщенный и, на удивление, крепкий, как у хорошего черного чая!

Елена Пляскина

Фото и видео Александра Жежера