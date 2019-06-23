Секреты приготовления шашлыка от суздальского шеф-повара

Лето радует отличной погодой и возможностью проводить его за городам. А какая же дача без шашлыка! Однако нужны определенные знания и умения, чтобы получилось сочное, ароматное, тающее во рту яство, а не похожее на уголек или подошву от ботинка мясо.

В приготовлении шашлыков важно все: продукты, маринад, угли… Еще большее значение в этом процессе приобретают детали. Известный суздальский шеф-повар Максим Рыбаков делится своими секретами создания этого популярного кушанья.