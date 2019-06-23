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Секреты приготовления шашлыка от суздальского шеф-повара

Внимание к деталям гарантирует успех

  1. Внимание к деталям гарантирует успех

    Лето радует отличной погодой и возможностью проводить его за городам. А какая же дача без шашлыка! Однако нужны определенные знания и умения, чтобы получилось сочное, ароматное, тающее во рту яство, а не похожее на уголек или подошву от ботинка мясо.

    В приготовлении шашлыков важно все: продукты, маринад, угли… Еще большее значение в этом процессе приобретают детали. Известный суздальский шеф-повар Максим Рыбаков делится своими секретами создания этого популярного кушанья.

  2. Тщательно выберете мясо

    Мясо для шашлыка необходимо выбирать у продавцов, которым вы доверяете. Если это происходит на рынке, обратите внимание на чистоплотность продавцов и витрины. Мясо очень молодого животного, как и слишком старого, желательно не использовать. У молодого – слабовыраженный вкус, старое – жесткое. Приобретенное мясо необходимо как можно быстрее довезти до холодильника.

  3. Приготовьте простой маринад

    Маринады для мяса лучше всего использовать самые простые. Соль, перец, лук репчатый, горчица. Уксус не рекомендую использовать. В крайнем случае можно сбрызнуть у себя в тарелке шашлык  яблочным  или винным уксусом.

  4. Купите качественный уголь

    При покупке угля необходимо хорошенько его рассмотреть, подержать в руках. Куски должны быть крупными, крепкими, чистыми. Чем больше мелкого лома и пыли – тем хуже. При возможности покупайте уголь на оптовых базах, где его приобретают для ресторанов и кафе.

  5. Соблюдайте правила приготовления

    Нарезать мясо для шашлыка необходимо небольшими кусками – на один-два укуса. Насаживайте его на шампур поперёк волокон. При жарке в решетке (что довольно распространено) можно расположить как угодно.

    Необходимо вовремя определить готовность мяса. Свинина, например, должна быть светлой на разрезе и сочной, очень важно ее не пересушить. Говядина или баранина на разрезе может оставаться розового цвета. Только не перепутайте с непрожаренным мясом. Вообще, люди, часто практикующие приготовление шашлыка, довольно хорошо чувствуют момент его готовности.

  6. Подайте с легкими закусками

    Лучше всего сервировать шашлык большим количеством зелени и сезонных (южных) овощей. В качестве соусов к мясу подойдут мацони, сладкая аджика, хренодер.

    Кстати, Росстат сообщает, что пикник с шашлыками и алкоголем обойдется владимирцам в этом году несколько дешевле, чем в прошлом. Подробнее об этом – читайте на сайте Prizyv.tv.

    Автор: Татьяна Лысова

    Фото: Максим Рыбаков
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