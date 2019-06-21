Хозяин, мне жарко! Как помочь животному пережить зной?

В жару у животного очень быстро может наступить тепловой удар. Даже в момент игры животное не понимает, что сейчас ему станет плохо. Самое опасное место для животного в жару – это машина.

Никогда не оставляйте собаку или кошку в авто. Даже с приоткрытыми окнами. Как правило все эти ситуации смертельны.

Может произойти, как тепловой, так и солнечный удар. Но на прямых солнечных лучах животное, скорее всего, не усидит и уйдет в тень. А вот с тепловыми ударами сложнее. Они и происходят чаще.

Что происходит? Перегрев организма. Изначально температура тела у животного выше, чем у человека – это около 38 градусов. А в жару она поднимается до 42 градусов, после чего очень высока вероятность летального исхода.

Никаких других заболеваний от теплового удара быть не может. Сразу наступает смерть.