Хозяин, мне жарко! Как помочь животному пережить зной?

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Жара терзает все живое
На улице снова жаркое время. Люди страдают от перегрева. А теперь представьте, что происходит с животными, у которых вся поверхность тела покрыта шерстью. Вы знали, что у вашего питомца может случиться тепловой удар? К сожалению, это летом не редкость. Поэтому мы решили выяснить у ветеринарного врача клиники «Pecora» Маргариты Конновой, как помочь собакам и кошкам пережить жару?
Дома чаще всего собака защищена хорошо от жары. Там всегда тень и мисочка с водой. К тому же к постоянной среде обитания животное умеет адаптироваться. Например, начинает интенсивно линять. Обычно тепловой удар наступает вне дома: на прогулке, в машине и так далее.
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Чем опасна жара для животного?
В жару у животного очень быстро может наступить тепловой удар. Даже в момент игры животное не понимает, что сейчас ему станет плохо. Самое опасное место для животного в жару – это машина.
Никогда не оставляйте собаку или кошку в авто. Даже с приоткрытыми окнами. Как правило все эти ситуации смертельны.
Может произойти, как тепловой, так и солнечный удар. Но на прямых солнечных лучах животное, скорее всего, не усидит и уйдет в тень. А вот с тепловыми ударами сложнее. Они и происходят чаще.
Что происходит? Перегрев организма. Изначально температура тела у животного выше, чем у человека – это около 38 градусов. А в жару она поднимается до 42 градусов, после чего очень высока вероятность летального исхода.
Никаких других заболеваний от теплового удара быть не может. Сразу наступает смерть.
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Как работает терморегуляция у собак?
Потовые железы носят название мерокриновых. У собак они находятся только на подушечках лап и в межпальцевых мембранах. Поэтому основной сброс излишнего тепла происходит посредством частого и глубокого дыхания. Во время дыхательного цикла воздух активно втягивается через нос, а выдыхается через пасть. Посредством этого охлаждается влажная слизистая мочки носа (его кончик) и поверхность высунутого языка, обильно смоченного слюной. Таким образом, происходит охлаждение крови, верхних дыхательных путей и легких. Этот процесс происходит тем активнее, чем усиленной работает сердце и быстрее прогоняется кровь по сосудам.
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Как понять, что у питомца тепловой удар?
Тепловой удар у собаки – это результат длительного перегрева организма. При воздействии внешних неблагоприятных факторов у животного может нарушаться терморегуляция, а именно – процесс адекватной теплоотдачи. Причиной является низкая скорость адаптации организма к избыточному поступлению тепла извне. Последствия этого состояния тяжелы: резкое нарушение функционирования различных органов и систем, ухудшение общего состояния здоровья. Если собаке не будет оказана своевременная помощь, она может погибнуть от резвившихся осложнений.
Ярко выраженные клинические признаки теплового удара:
- Учащенные дыхание. Когда вы уже пришли с прогулки, а отдышка у собаки все никак не останавливается. Это первый признак.
- Носовое кровотечение.
- Признаки интоксикации.
- Тошнота.
- Синюшность слизистых оболочек.
- Потеря сознания
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Какова экстренная помощь при тепловом ударе?
Как только вы увидели, что животному стало плохо, смочите любую ткань холодной водой, оберните питомца и сразу же отправляйтесь в ветеринарную клинику.
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Какие породы под большей угрозой?
Тепловому удару наиболее подвержены собаки длинношерстных северных пород, с плотным мехом и густым подшерстком. Но не только они. Некоторые животные имеют специфические особенности породы, образа жизни и здоровья. Например, брахицефалы (собаки с короткой мордой). Малая длина переносицы и носоглотки у них провоцирует нарушение процесса дыхания. Это несколько затрудняет терморегуляцию, что может привести к перегреву организма в жаркое время.
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В каких ситуация животное чаще всего страдает от жары?
- На прогулке в самые жаркие дневные часы.
- На собачьих/кошачьих выставках. Они часто проходят на улице целый день под палящим солнцем.
- Во время занятий на спортивных площадках. Нужно стараться сокращать продолжительность тренировок в жаркие часы.
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Какие условия должен создать хозяин для животного в жаркую погоду?
- Обеспечить питьем.
- Сделать навес.
- Намочить животное или намочить ткань и обернуть животное.
- Если животное в вольере, то раз в день его нужно купать или поливать из шланга. Только не ледяной водой, лучше комнатной температуры.
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Животных стоит стричь в жару?
Это миф, в жару это животному не поможет. Кошек стригут в том случае, если у них образовываются колтуны. А собак часто стригут, чтобы соблюсти экстерьер.
У каждой собачьей или кошачьей породы свой тип шерсти. И просто взять и обрить наголо животное нельзя. Во-первых, шерсть – признак породы. Во-вторых, у животного может появиться дерматит от бритья. В-третьих, шерсть предусматривает определенную для каждой породы терморегуляцию. Поэтому, если вы создали все адекватные условия для собаки (вода, тенек, холодная мокрая ткань или ежедневные купания), то никакую стрижку делать не нужно. Будьте здоровы! Пусть лето принесёт только радость вам и вашему питомцу!
Беседовала Юлия Митина
Заглавная фотография: thesprucepets.com
Ветеринарная клиника “Pecora”
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