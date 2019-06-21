Шесть весомых причин выйти в выходные из дома

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Доброе кино в кинотеатре "Милосердие и порядок"
Полнометражный мультфильм, два детских фильма и психологическую драму для взрослых предлагает своим гостям в эти выходные социальный кинотеатр «Милосердие и порядок». Сказочный анимационный фильм «Принцесса Эмми» (Германия, Бельгия, Великобритания, 2019, 0+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.
О том, как взрослым людям представился шанс начать жить заново, расскажет в 13.30 поучительная кинокартина «Второе детство» (Россия, 2016, 6+). Трогательный фильм о дружбе мальчика и пиренейской горной собаки «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» (Франция, 2015, 6+) начнется в 16.00. Фантастическая комедия «Доминика» (Россия, 2017, 18+) затронет серьезный вопрос взаимоотношений мужчин и женщин в 18.30.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
22 и 23 июня в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
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Встреча с талантливыми людьми
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Автомобильное шоу в Суздале
В воскресенье, 23 июня, Суздаль примет участников автопробега на классических автомобилях Москва – Суздаль – Москва. В программе пребывания участников автопробега в Суздале – выставка классических автомобилей и показательные заезды по драг-рейсингу, которые впервые пройдут в этом городе. Организаторы автопробега – сообщество Mad Buckets («Сумасшедшие вёдра»), объединяющее любителей американской и европейской автомобильной классики.
Выставочной площадкой станет улица Ленина, напротив Центра культуры и досуга г. Суздаля (Красная площадь, д. 5). Все желающие смогут посмотреть автомобили и пообщаться с их владельцами с 12.00 до 15.00. Среди участников значатся яркие представители мирового автомобилестроения: Chevrolet Camaro 1970-го года и Chevrolet Corvette 1978-го, Ford Mustang 1966-го, Chevrolet Suburban 1980-го, Cadillac DeVille 1963-го, а также многие другие, достойные внимания автомобили. Всего в этот день соберется более 25 автомобилей.
В тот же день с 15.00 по 16.30 по ул. Ленина (от перекрёстка с ул. Нетёка до перекрёстка с ул. Энгельса), пройдёт 10 показательных заездов по драг-рейсингу.
Суздаль, ул. Ленина
23 июня с 12.00 до 16.30
Вход свободный 0+
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Фестиваля русской игровой культуры «Славянские игры»
Главным событием праздника в Загородном парке станут «Молодецкие забавы» – самая зрелищная спортивно-игровая площадка с использованием современного яркого пневмооборудования. Наряду с традиционными играми закрутиха, городки, стенки и силовыми состязаниями она даст возможность участникам проявить силу, ловкость и спортивный азарт. Сочетание традиционных игр с современными технологиями станут привлекательными и для молодежи, и для гостей более старшего возраста.
Для создания особой атмосферы приглашаем гостей приходить в национальной одежде: девицам – в народном платье или сарафане, молодцам – в рубахах с ремнями или в стилизованной. Самые оригинальные наряды будут отмечены подарками. Не обойдется праздник и без русских народных песен и танцев. Гостей ждут хороводы, танцевальные игры и массовое хороводное действо «Вейся, капуста». Завершат яркий праздник наши специальные музыкальные гости.
«Деревня Дуралеевка» в парке «Загородный»
23 июня в 12.00 до 15.00
Вход свободный 0+
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Праздник пастушьего рожка «Хорошо рожок играет»
В Камешковском районе соберутся не только знатоки самобытного музыкального искусства, но и все любители народного творчества и культуры. Сотрудники Камешковского районного историко-краеведческого музея познакомят гостей с историей владимирского рожка и хора Н.В. Кондратьева. Главным героем праздника по праву станет рожок, звуки которого разольются по всей округе.
На празднике традиционно выступят широко известные во Владимирской области и за ее пределами народные ансамбли «Владимирские рожечники», суздальская «Радуница», камешковский «Баловень» и фольклорный коллектив из Гороховца «Калинов цвет». Впервые на празднике будет представлено подворье «Татарская слобода». Весь день будут работать выставка-ярмарка изделий народных умельцев, творческие мастер-классы, «Чайная», «Компотная», «Пирожковая». Для детей – театр «Петрушка» и игровая «Страна Нескучалия».
д. Мишнево Камешковского района
23 июня в 11.00
Вход свободный 0+
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Standup во Владимире
В воскресенье, 23 июня, на летней веранде арт-кафе «Абажур» состоится традиционный standup- вечер. Приходи на «Открытый микрофон» поддержать местных комиков, а если у тебя самого есть много шуток, то ты сможешь выйти на сцену и показать свой талант! Выступить может каждый, предварительно записавшись здесь. Не пропустите комедийный проект во Владимире!
Арт-кафе «Абажур»: ул. Б. Московская, 14
23 июня в 19.00
Вход свободный 18+
Татьяна Лысова
Заглавное фото: penkino.ru
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