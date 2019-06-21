Шесть весомых причин выйти в выходные из дома

В воскресенье, 23 июня, Суздаль примет участников автопробега на классических автомобилях Москва – Суздаль – Москва. В программе пребывания участников автопробега в Суздале – выставка классических автомобилей и показательные заезды по драг-рейсингу, которые впервые пройдут в этом городе. Организаторы автопробега – сообщество Mad Buckets («Сумасшедшие вёдра»), объединяющее любителей американской и европейской автомобильной классики.

Выставочной площадкой станет улица Ленина, напротив Центра культуры и досуга г. Суздаля (Красная площадь, д. 5). Все желающие смогут посмотреть автомобили и пообщаться с их владельцами с 12.00 до 15.00. Среди участников значатся яркие представители мирового автомобилестроения: Chevrolet Camaro 1970-го года и Chevrolet Corvette 1978-го, Ford Mustang 1966-го, Chevrolet Suburban 1980-го, Cadillac DeVille 1963-го, а также многие другие, достойные внимания автомобили. Всего в этот день соберется более 25 автомобилей.

В тот же день с 15.00 по 16.30 по ул. Ленина (от перекрёстка с ул. Нетёка до перекрёстка с ул. Энгельса), пройдёт 10 показательных заездов по драг-рейсингу.

Суздаль, ул. Ленина

23 июня с 12.00 до 16.30

Вход свободный 0+

