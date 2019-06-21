Реликвия вернулась в Исторический музей

В Историческом музее Владимира вновь можно ознакомиться с именами меценатов, на чьи щедрые пожертвования в начале XX века в областном центре было воздвигнуто здание, похожее на боярский терем. Памятную доску спустя много лет случайно нашли во время реставрации. Сейчас ее разместили в вестибюле музея. На мраморной доске высечены имена 11 меценатов, кто внес не менее 500 рублей на строительство здания. Среди жертвователей – известные во Владимире люди: дипломат, промышленник, почетный гражданин Владимира Ю.С. Нечаев-Мальцов, фабрикант-филантроп А.Л. Лосев, заводчик В.М. Тарасов…

– Мемориальная доска экспонируется в соответствии с современными требованиями хранения фондовых предметов, она помещена в специально изготовленную музеем-заповедником витрину и установлена таким образом, чтобы оборотная сторона была видна посетителям – портрет Пушкина отражается в зеркале, – сообщает пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Идея строительства Исторического музея принадлежала Владимирской ученой архивной комиссии. Здание создавалось по проекту местного архитектора Петра Густавовича Бегена. Работы начались в 1900 году. 17 июня 1906 года состоялось торжественное открытие музея. После Октябрьской революции реликвию из музея убрали. В 1937 году, к 100-летней годовщине гибели Александра Сергеевича Пушкина, на оборотной стороне доски вырезали барельеф поэта, а лицевую закрыли деревянными рейками.

Ольга Ефремова

Фото “Призыв ТВ”