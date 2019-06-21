Коромысла из Коромыслово делали походку более плавной

Деревенька Коромыслово притулилась на северо-восточной окраине Ковровского района. Во Владимирской области это единственное селение с таким именем. Оно говорит само за себя: когда-то в деревне изготавливали коромысла. И вёлся этот промысел сотни лет! Сегодня в деревне постоянных жителей нет. Но она продолжает жить – полтора десятка домов принадлежат дачникам, в том числе москвичам. Коромыслово привлекает любителей дачной экзотики рыбалкой в окрестных прудах и озере Смехро, лесами с множеством грибных и ягодных мест. Вот только коромысла там уже давно никто не делает. Так что можно напомнить читателям «Призыв.ру», как это было.

Водяной ритуал

Коромысла – немудреные, но незаменимые в хозяйстве наших предков приспособления для ручного ношения вёдер и других грузов. Они считались первостепенным предметом сельского быта. Старики говаривали, что сила у человека есть до тех пор, пока он носит воду в вёдрах на коромысле. А паренёк считался отроком с того времени, когда у него хватало силы носить полные ведра воды при помощи коромысла.

Ношение воды на коромысле прежде составляло целый ритуал. Когда женщины шли за водой, то два пустых ведра им полагалось нести непременно в левой руке, а само коромысло – в правой. И ни в коем случае не наоборот, иначе быть беде! У колодца ведро на коромысло цепляли сначала на заднюю часть, а затем – на переднюю.

На русских свадьбах невеста в день свадьбы должна была принести вёдра воды на коромысле, украшенном лентами, при этом не пролив ни капли.

Неудивительно, что центр производства столь нужных в повседневной жизни предметов оказался увековеченным в названии деревни.

Плавная походка и чистая вода

Фамилии первых известных мастеров по изготовлению коромысел в Коромыслово приводятся, видимо, в грамоте подьячего Третьяка Афромеева от 1538-1539 гг. Там упоминается эта деревня, а в ней – дворы Родивонко и Федько Михеева. Наличие всего двух крестьянских дворов неудивительно – деревни в XVI веке порой состояли и из одного двора, ведь на нём, как правило, проживали достаточно большие семьи. Таким образом, коромысла в Коромыслово изготавливались ещё до Ивана Грозного и вплоть до начала ХX века.

Коромысел (слово коромысло вошло в употребление позднее) на Руси стал известен с конца XV – начала XVI столетий или чуть ранее.

С помощью такого приспособления пару ведер воды донести было намного удобнее. Летом ведра не собирали сор с травы и кустов вдоль тропинки у колодца, а зимой по узкой расчищенной в снегу дорожке без коромысла и вовсе было воду не унести. Да просто тяжелую ношу на коромысле переносить сноровистее и легче. Кстати, походка у девушек и женщин, которые по большей части пользовались коромыслами, становилась от подобных упражнений более плавной.

Первоначально распространены были палкообразные коромысла с небольшими крючками на концах. Затем к нему догадались привязать крючья, и оно стало более удобным – появилась возможность придерживать вёдра руками. Но палка сильно давила на плечи, поэтому вместо нее стали применять коромысло, вырезанное из широкой и прочной доски. Оно сужалось к краям, а в середине, в широкой части, делался полукруглый вырез для шеи и плеч. На концах такого коромысла, которое называли вырезным, прикрепляли деревянные или металлические крючья, на которые подвешивали ведра. Потом вырезные коромысла почти повсеместно вытеснили гнутые коромысла. Именно такие гнутые коромысла и делали в позапрошлом и прошлом веках в деревне Коромыслово. Обычно в комплекте к коромыслу делали еще и пару специально подогнанных ведер.

Товар для ярмарки

В старину у каждого из деревенских мастеров, умевших делать легкие, удобные и красивые коромысла, был свой почерк, и их изделия легко было отличить по форме и декоративной отделке. Нередко коромысло изготавливалось в комплекте с ведрами. Поздней осенью или ранней весной, когда древесина отличается особой гибкостью, мастер отправлялся в лес за сырьем.

На коромысла требовалась легкая, прочная и гибкая древесина, однородная и хорошо противостоящая растрескиванию. Этим требованиям вполне удовлетворяли древесина ивы, липы и осины. В зависимости от толщины древесного ствола, кряж раскалывали на две или четыре части, называемые колотьем. Из него вытесывали прямоугольные заготовки. Каждую заготовку стёсывали в середине до определенной толщины, а затем распаривали.

Готовые коромысла из Коромыслово продавали во всех окрестных селах и деревнях, на ковровской рождественской и на холуйской успенской ярмарках.

Деревня Коромыслово с давних пор находилась на берегу большого пруда, которых там множество в окрестностях озера Смехро. По-видимому, эти и еще несколько прудов по соседству – остатки старого русла реки Шижегды, ныне впадающей в Клязьму намного ниже по течению у погоста Венец в Венецкую старицу. До середины XX века рядом с деревней Коромыслово, всего в нескольких сотнях метров западнее, проходил торговый и почтовый тракт, соединявший Вязники и Шую. Он шел от Тинского перевоза через Клязьму у деревни Глебово мимо Михайловой пустыни на село Дубакино, проходя близ Коромыслово.

До губернской реформы 1778 года Коромыслово входило в состав Владимирского уезда, а потом было включено в новообразованный Ковровский уезд. В начале 1860-хг гг. это селение оказалось в пределах Всегодической волости, причем оттуда до волостного центра в селе Большие Всегодичи требовалось преодолеть расстояние в 8 верст в один конец. По церковной линии деревня Коромыслово состояля в приходе храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Малые Всегодичи, хотя до церкви в упраздненной Михайловой пустыни расстояние для жителей деревни было ближе. В 1904-м был зафиксирован исторический максимум населения этой деревни – 113 жителей в 11 крестьянских дворах.

С середины 1930-х гг. Коромыслово оказалось в составе колхоза «Активист», образованного в соседней деревне Ильино – там находилась центральная усадьба этого коллективного хозяйства, после чего именно Ильино стало центром местной округи. Постепенно туда переселилась большая часть коромысловцев.

К 1961 году в деревне Коромыслово, входившей во Всегодический сельсовет, оставалось лишь 18 жителей в 5 крестьянских дворах.

Сейчас в Коромыслово из постоянно живущих – никого. И древний промысел, естественно, забыт. Так что сегодня коромысла, подобные тем, что производились в Коромыслово (а может, и те самые), увидишь разве что в кино или в музеях.

Николай Фролов

Фото автора и psoed.ru