Как получать детские пособия по картам «Мир»?

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«Мировое» изменение
С мая этого года в России установлены новые правила получения пособий по банковским картам. Теперь определяющим словом здесь стало «Мир». Данный закон преимущественно коснулся беременных женщин и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Об этом на днях писал “Призыв”.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2019 г. № 419 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 г. № 1466» (вступило в силу с 01.05.2019 г.) внесены изменения в Перечень выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, зачисление которых должно производиться на платежные карты системы «Мир». С 01.05.2019 г. определённые выплаты за счёт средств бюджета могут быть зачислены на банковский счёт при следующих условиях:
а) к счету привязана только карта платежной системы «Мир»;
б) к счету не привязана ни одна платёжная карта.
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Какие пособия можно получить через карту «Мир»?
Под действие постановления № 419 попадают застрахованные лица, получающие следующие виды страхового обеспечения:
1. Пособие по беременности и родам.
2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.
3. Единовременное пособие при рождении ребенка.
4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
5. Пособие по временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации).
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Каким образом происходит перевод денег?
С учетом пункта 2 постановления № 419 перечисление
указанных выплат с 01.05.2019 г. производится на банковские счета застрахованных лиц, операции по которым осуществляются с использованием платёжных карт «Мир». Поэтому с 01.05.2019 г. застрахованным лицам при обращении к страхователю с документами для назначения и выплаты вышеуказанных пособий в заявлении необходимо указывать:
– номер платежной карты «Мир» (указание других банковских реквизитов в этом случае не требуется);
– банковские реквизиты, в случае если банковский счёт не предусматривает осуществления по нему операций с использованием платёжных карт (любых);
– реквизиты для почтового перевода.
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Когда следует заводить карту «Мир»?
Для застрахованных лиц, которым по состоянию на 01.05.2019 г. осуществляются выплаты страхового обеспечения (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста 1,5 лет) с использованием платежных карт, не являющихся картами «Мир», выплаты могут продолжать осуществляться после 01.05.2019 г. с использованием указанных карт до завершения страхового случая либо до истечения срока действия платежной карты, но не позднее 01.07.2020 г. Большинство банков в рамках зарплатного проекта своим клиентам бесплатно переоформляют карту «Мир».
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Ответ «Сбербанка» по карте «Мир»
Новое обязательное условие для получения пособий многих владимирских женщин возмутило. В некоторых банках беременным предложили выдать карту «Мир» за абонентскую плату. В колл-центре «Сбербанка» нам пояснили, можно ли получить данную карту бесплатно и будет ли она активна за рубежом.
«Можно будет оформить карту «Momentum», поддерживающую систему «Мир», она без годового обслуживания. Она самая простая, необходимая для проведения обычных операций. Вам смогут на неё переводить деньги, и вы сможете осуществлять онлайн-переводы. Единственное, есть ограничение по наличным: с данной карты нельзя снимать через банкомат более 50 тысяч рублей в стуки, а в месяц – более 100 тысяч рублей. При оформлении карты в банке нужно будет предъявить только паспорт. Карта будет готова в течение 10 минут. На карте не будут указаны имя и фамилия владельца. Все данные будут внесены в базу банка. Карта международная. Но при пользовании банкоматом за границей нужно будет удостовериться, что на нем стоит значок «Мир».
Татьяна Данилова
Заглавное фото: expertrt.ru
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