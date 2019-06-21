Как получать детские пособия по картам «Мир»?

С мая этого года в России установлены новые правила получения пособий по банковским картам. Теперь определяющим словом здесь стало «Мир». Данный закон преимущественно коснулся беременных женщин и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Об этом на днях писал “Призыв”.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2019 г. № 419 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 г. № 1466» (вступило в силу с 01.05.2019 г.) внесены изменения в Перечень выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, зачисление которых должно производиться на платежные карты системы «Мир». С 01.05.2019 г. определённые выплаты за счёт средств бюджета могут быть зачислены на банковский счёт при следующих условиях:

а) к счету привязана только карта платежной системы «Мир»;

б) к счету не привязана ни одна платёжная карта.