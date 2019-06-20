Засуха! Растения жаждут воды и прохлады

Лето выдалось жаркое и засушливое. Среднемесячная температура июня намного выше климатической нормы. В таких условиях огородным культурам требуется целый комплекс мер для увлажнения почвы и удержания влаги в зоне роста растения. Это и особый “питьевой режим” (полив), и бережное затенение агроволокном, и орошение листьев, и рыхление с мульчированием, и подкормка. Но обо всем по порядку. Как же спасти урожай от засухи, не прилагая сверхусилий, рассказывает опытный владимирский садовод Эдуард Кошевец.

– Какие культуры в вашем хозяйстве наиболее страдают от жары в этом году? Какие требуют в этих условиях особого ухода?

– Любое растение страдает от засухи, так же как человек без воды. И каждое растение требует внимания и ухода. А уж задача садовода – обеспечить надлежащий уход, чтобы зеленые питомцы не страдали. Этим, пока еще засушливым летом многим растениям приходится нелегко: солнце и сушь буквально «выжигают» капусту, вянут набирающие сейчас силу кабачки, многие растения стрелкуются, вместо того чтобы развивать плоды. Но и с такой напастью, как жара и сушь, на частном подворье можно справиться, если методично соблюдать несколько важных правил ухода: частый обильный полив с вечера, мульчирование или использование агроволокна, подкормка и регуляция температуры в теплицах.

– Как вы поливаете растения: капельное орошение, обычное из шланга или что-то другое?

– Я использую все виды полива: капельное, обычный полив теплой водой и ненагретой водой из колодца. Капельный полив установлен в теплицах. Он помогает экономить воду (так как она поступает медленно, под корень конкретного растения) и уменьшает количество прополки. Гряды с зеленью, луком и корнеплоды поливаю обычным способом – из лейки или прямым поливом из шланга. Конечно, при капельном поливе расход воды 4 литра на растение, а при обычном поливе в засуху требуется гораздо больше воды – до 10 литров под взрослое растение.

– Когда лучше проводить полив (по времени суток) и какой водой (холодной, согревшейся?)

– В жару и засуху я лично поливаю только вечером. Причем довольно поздно, чтобы уменьшить процесс испарения влаги. Некоторые растения испытывают тепловые удары, поэтому требуют орошения листвы. А это я ни в коем случае не делаю при солнечных лучах. Тепличные растения поливаю теплой согретой в течение дня водой, а обычные корнеплоды (лук, капусту и так далее) поливаю просто из колодца.

– Сколько воды на какие культуры расходуется?

– Обычно взрослому растению требуется от 5 литров воды при обычном, некапельном поливе. При капельном поливе я выдаю 3-4 литра воды. Но во время устойчивой засухи и жары при капельном поливе увеличиваю норму воды до 5 литров, а при обычном поливе – до 10 литров воды под одно растение (перец, помидоры и так далее). Конечно, количество воды я варьирую в зависимости от размера и возраста растения: если поздние огурчики у меня еще только второй основной лист дают, то и воды им меньше нужно.

– Нужно ли вносить какие-то специальные подкормки, помогающие растениям пережить жару?

– Я лично подкармливаю растения обязательно! Только тут нужно быть очень внимательным и соблюдать технологии. Во-первых, подкормку вносить только в хорошо увлажненную почву, во-вторых, строго выдерживать концентрацию удобрения. В такие солнечные дни, как сейчас, я не использую листовое удобрение, которым орошают листья.

При подкормке растений в жару я использую только биопрепараты.

– Какие укрывные материалы вы используете для защиты растений от жары?

– Агроволокно – мой помощник в саду. Особенно сейчас. Я использую активно как черное агроволокно, так и белое разной плотности. Этим летом спанбонд особенно помог капусте. Честно говоря, на соседский урожай обожженных солнцем растений мне просто больно смотреть. Раньше при такой жаре и солнечном палеве капусту прикрывали, например, лопухами. Но их теперь в застроенной округе не найти.

Вот и стоит капуста, сохнет и выживает под жарким солнцем, тогда как простое решение – спанбонд № 30 – облегчил бы страдания овощу и принес бы свои результаты. Во время сильной засухи я укрываю тонким агроволокном капусту, горошек, бахчевые (тыквы, дыни, кабачки) в открытом грунте.

Агроволокно помогает экономить воду и силы, поскольку уменьшает испарение влаги.

– Помогает ли в жару рыхление почвы и мульчирование?

– Рыхление почвы справедливо называют сухим поливом. Поэтому почву у растений, которые можно рыхлить, я, конечно, рыхлю: корнеплоды, лук, капуста и так далее. Мульчирование (поверхностное покрытие почвы мульчей, в роли мульчи могут выступать ряска, опилки, гравий, древесная стружка, сорняки. – Прим. ред.) для меня – необходимый элемент ухода за моими питомцами. В качестве мульчи я использую ряску из пруда, что рядом с моим домом. Каждое утро – приятная прогулка на пруд с тачкой и граблями. Больше всего рада собака, потому что в ловле ряски она видит элемент охоты.

Ряску я обильно закладываю в теплицах в междурядья. Она помогает удерживать влагу и не дает расти сорнякам. Кроме того, испарение из ряски – отличное удобрение для листьев растений.

Так что использую все возможности мульчирования почвы, а заодно и пруд деревенский чищу.

– Как организовать полив и вентиляцию растений, находящихся в теплице?

– Чтобы мои питомцы в теплице не страдали и приносили хороший урожай, в жару я предпринимаю следующие меры:

Мульчирование междурядий и обильный полив прохладной водой междурядий. Поливаю прямо из шланга.

Устанавливаю емкости с водой в теплицы – для регуляции температуры воздуха.

Притеняю теплицу при помощи затеняющей сетки (накидываю прямо поверх теплиц).

Поздно вечером, когда солнце уже село, орошаю листья растений.

От сильной жары особо нежные создания спасаю при помощи пластиковых бутылок с замерзшей водой. Кладу эти «мини-айсберги» на мульчу в междурядья, и растения сразу говорят «спасибо»!

Эдуард Кошевец

Фото автора