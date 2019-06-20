Засуха! Растения жаждут воды и прохлады

Лето выдалось жаркое и засушливое. Среднемесячная температура июня намного выше климатической нормы. В таких условиях огородным культурам требуется целый комплекс мер для увлажнения почвы и удержания влаги в зоне роста растения. Это и особый “питьевой режим” (полив), и бережное затенение агроволокном, и орошение листьев, и рыхление с мульчированием, и подкормка. Но обо всем по порядку. Как же спасти урожай от засухи, не прилагая сверхусилий, рассказывает опытный владимирский садовод Эдуард Кошевец.
– Какие культуры в вашем хозяйстве наиболее страдают от жары в этом году? Какие требуют в этих условиях особого ухода?
– Любое растение страдает от засухи, так же как человек без воды. И каждое растение требует внимания и ухода. А уж задача садовода – обеспечить надлежащий уход, чтобы зеленые питомцы не страдали. Этим, пока еще засушливым летом многим растениям приходится нелегко: солнце и сушь буквально «выжигают» капусту, вянут набирающие сейчас силу кабачки, многие растения стрелкуются, вместо того чтобы развивать плоды. Но и с такой напастью, как жара и сушь, на частном подворье можно справиться, если методично соблюдать несколько важных правил ухода: частый обильный полив с вечера, мульчирование или использование агроволокна, подкормка и регуляция температуры в теплицах.
– Как вы поливаете растения: капельное орошение, обычное из шланга или что-то другое?
– Я использую все виды полива: капельное, обычный полив теплой водой и ненагретой водой из колодца. Капельный полив установлен в теплицах. Он помогает экономить воду (так как она поступает медленно, под корень конкретного растения) и уменьшает количество прополки. Гряды с зеленью, луком и корнеплоды поливаю обычным способом – из лейки или прямым поливом из шланга. Конечно, при капельном поливе расход воды 4 литра на растение, а при обычном поливе в засуху требуется гораздо больше воды – до 10 литров под взрослое растение.
– Когда лучше проводить полив (по времени суток) и какой водой (холодной, согревшейся?)
– В жару и засуху я лично поливаю только вечером. Причем довольно поздно, чтобы уменьшить процесс испарения влаги. Некоторые растения испытывают тепловые удары, поэтому требуют орошения листвы. А это я ни в коем случае не делаю при солнечных лучах. Тепличные растения поливаю теплой согретой в течение дня водой, а обычные корнеплоды (лук, капусту и так далее) поливаю просто из колодца.
– Сколько воды на какие культуры расходуется?
– Обычно взрослому растению требуется от 5 литров воды при обычном, некапельном поливе. При капельном поливе я выдаю 3-4 литра воды. Но во время устойчивой засухи и жары при капельном поливе увеличиваю норму воды до 5 литров, а при обычном поливе – до 10 литров воды под одно растение (перец, помидоры и так далее). Конечно, количество воды я варьирую в зависимости от размера и возраста растения: если поздние огурчики у меня еще только второй основной лист дают, то и воды им меньше нужно.
– Нужно ли вносить какие-то специальные подкормки, помогающие растениям пережить жару?
– Я лично подкармливаю растения обязательно! Только тут нужно быть очень внимательным и соблюдать технологии. Во-первых, подкормку вносить только в хорошо увлажненную почву, во-вторых, строго выдерживать концентрацию удобрения. В такие солнечные дни, как сейчас, я не использую листовое удобрение, которым орошают листья.
При подкормке растений в жару я использую только биопрепараты.
– Какие укрывные материалы вы используете для защиты растений от жары?
– Агроволокно – мой помощник в саду. Особенно сейчас. Я использую активно как черное агроволокно, так и белое разной плотности. Этим летом спанбонд особенно помог капусте. Честно говоря, на соседский урожай обожженных солнцем растений мне просто больно смотреть. Раньше при такой жаре и солнечном палеве капусту прикрывали, например, лопухами. Но их теперь в застроенной округе не найти.
Вот и стоит капуста, сохнет и выживает под жарким солнцем, тогда как простое решение – спанбонд № 30 – облегчил бы страдания овощу и принес бы свои результаты. Во время сильной засухи я укрываю тонким агроволокном капусту, горошек, бахчевые (тыквы, дыни, кабачки) в открытом грунте.
Агроволокно помогает экономить воду и силы, поскольку уменьшает испарение влаги.
– Помогает ли в жару рыхление почвы и мульчирование?
– Рыхление почвы справедливо называют сухим поливом. Поэтому почву у растений, которые можно рыхлить, я, конечно, рыхлю: корнеплоды, лук, капуста и так далее. Мульчирование (поверхностное покрытие почвы мульчей, в роли мульчи могут выступать ряска, опилки, гравий, древесная стружка, сорняки. – Прим. ред.) для меня – необходимый элемент ухода за моими питомцами. В качестве мульчи я использую ряску из пруда, что рядом с моим домом. Каждое утро – приятная прогулка на пруд с тачкой и граблями. Больше всего рада собака, потому что в ловле ряски она видит элемент охоты.
Ряску я обильно закладываю в теплицах в междурядья. Она помогает удерживать влагу и не дает расти сорнякам. Кроме того, испарение из ряски – отличное удобрение для листьев растений.
Так что использую все возможности мульчирования почвы, а заодно и пруд деревенский чищу.
– Как организовать полив и вентиляцию растений, находящихся в теплице?
– Чтобы мои питомцы в теплице не страдали и приносили хороший урожай, в жару я предпринимаю следующие меры:
- Мульчирование междурядий и обильный полив прохладной водой междурядий. Поливаю прямо из шланга.
- Устанавливаю емкости с водой в теплицы – для регуляции температуры воздуха.
- Притеняю теплицу при помощи затеняющей сетки (накидываю прямо поверх теплиц).
- Поздно вечером, когда солнце уже село, орошаю листья растений.
- От сильной жары особо нежные создания спасаю при помощи пластиковых бутылок с замерзшей водой. Кладу эти «мини-айсберги» на мульчу в междурядья, и растения сразу говорят «спасибо»!
Эдуард Кошевец
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