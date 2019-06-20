Важнее «Оскара»: ТНТ4 покажет «Прожарку Джеймса Франко» (18+)

У актёра, режиссёра, сценариста, продюсера, писателя и художника Джеймса Франко было всё. Кроме «Прожарки»

24 июня премьера на ТНТ4 — «Прожарка Джеймса Франко».

Два «Золотых глобуса», премии Берлинского и Венецианского кинофестивалей, номинации на Оскар и Золотую пальмовую ветвь — всё это есть у Джеймс Франко, но эти награды лишь приближали его к истинной цели.

Джеймс Франко: «Я мечтал быть «прожаренным» столько, сколько я себя помню».

Пока российские звёзды только учатся самоиронии, в США на «Прожарку» выстраивается очередь. Вот и Джеймс Франко знает, что «Прожарка» — это не только жёсткие шутки, но и признание заслуг. А он поучаствовал вообще в любом роде деятельности, где его могут заметить и признать заслуги. Однажды его даже номинировали на антипремию «Золотая малина» за худшую мужскую роль, но сам он вспоминать об этом не любит.

Телеканал ТНТ4 подготовил этот выпуск, как и все остальные, в сотрудничестве с Евгением Рыбовым — узнаваемым голосом сериалов «Южный парк», «Клиника» и многих других. Это не просто перевод, а ещё и комментарии по ходу действия, из которых вы узнаете интересные подробности о некоторых событиях и участниках «Прожарки».

Друзья Джеймса Франко, актёры Сет Роген и Джона Хилл раскрыли несколько его профессиональных секретов. Сет Роген рассказал, как Франко готовился к роли альпиниста в фильме «127 часов»: «Он пять дней прожил, засунув руку в Скалу. Уточню — в Дуэйна «Скалу» Джонсона». Джона Хилл поделился философией Джеймса: «Джордж Клуни как-то сказал, что делает один фильм для себя, один для зрителей. У Франко своя философия – один фильм для зрителей и пять в пустоту».

Также Джеймсу попытались припомнить все его публичные неудачи. Например, церемонию Оскар-2011, которую он вёл с Энн Хэтэуэй. По мнению критиков, это была одна из самых скучных церемоний за всю историю — Джеймс явно чувствовал себя не в своей тарелке, а Энн пыталась вытянуть всё в одиночку. Поэтому комик Ник Кролл предупредил зрителей «Прожарки»: «Если сегодня кто-то провалит выступление, значит он подражал Джеймсу Франко на церемонии Оскара». Джефф Росс резюмировал общее мнение: «В дуэте между Джеймсом Франко и Энн Хэтэуэй была настоящая химия, как между Джоном Ленноном и его убийцей».

Сильнее всех отличился Энди Сэмберг, звезда ситкома «Бруклин 9-9». Он выступил в жанре так называемой «обратной прожарки», то есть шутил не про недостатки, а про достоинства Джеймса, но весьма своеобразно: «Джеймс, ты такой красивый, что напоминаешь мне мужика, который разрушил брак моих родителей».

Сам Джеймс в ответном слове пожаловался на свою карьеру: «Мне вечно предлагают одни и те же роли — красавчик-волшебник, красавчик-наркодилер, красавчик-экстремал без руки…». Но никто не станет отрицать, что и «Прожарку» он выдержал как настоящий красавчик. Убедитесь сами 24 июня на ТНТ4 в 23:00.

Наталья Вольная