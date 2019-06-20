Свадебный организатор и регистратор Александра Демидова умеет форс-мажоры превратить в рабочие моменты, знает, какие свадебные аксессуары в моде этим летом, как нестандартно сыграть свадьбу.

Где же праздник?

– Александра, как стать свадебным организатором и что он делает?

– Я в свадебный мир попала из оценщиков недвижимости, когда в 2014 году ушла в декрет. Мне всегда хотелось работать с людьми, творчества, эмоций. Муж занимался арендой тентовых шатров. Мы рискнули и открыли свое агентство, стали организовывать свадьбы: оформляли, украшали рестораны, проводили выездные регистрации, стали делать свадьбы «под ключ». Я много училась у крутых московских декораторов, работала у них бесплатно, чтобы получить опыт.

И если раньше клиентов приходилось убеждать: давайте сделаем выездную регистрацию – это красивое и запоминающее действие, а не конвейер в загсе, то сегодня желающих все больше.

Свадебный организатор знает, как правильно распределить бюджет, чтобы было эффектно и празднично. Обладая знаниями и связями в сфере свадебной индустрии, он поможет найти фотографа, который идеально впишется в формат вашей свадьбы со своим стилем работы, а также музыкантов, ведущего. Свадебный организатор – дирижер вашей свадьбы!

Чем больше цветов, тем дороже

– Сколько же стоит организовать выездную свадебную церемонию?

– Некоторые невесты считают, что свадебный организатор – это дорого. Другие уверены, что сами все устроят, так как опыта им не занимать, а еще потом берутся за организацию свадьбы подругам-знакомым. В итоге такие свадьбы похожи, часто скучны, а денег зачастую тратится больше, чем со свадебным организатором, да и многие форс-мажоры не учитываются.

Выездная церемония в среднем по городу стоит от 6 900 до 50 000 рублей.

В стоимость входит проведение самой церемонии, тайминг мероприятия, аренда стойки регистратора с атрибутикой и арки. Чем больше живых цветов используется в декоре, тем дороже удовольствие. Можно добавить стойки-лофт с цветами, пирамиду шампанского, шоколадный фонтан, живую музыку вместо диджея, арендовать шатры на случай дождя. Но все это, конечно, влияет на конечный ценник.

Если вы устраиваете свадьбу в гостиничном комплексе, то за аренду площадки со столами, стульями придется заплатить от 5 000 до 25 000 рублей.

– Если денег нет на рестораны с их специальными площадками, верандами, а необычную свадьбу хочется?

– У нас есть несколько мест с отличными видами, просто выезжаем туда и ничего не платим за аренду площадки. Где такие места? В Загородном парке, а также рядом с мостом, где прекрасный вид на Успенский собор. Представьте: берег реки, живая музыка, арка с цветами – почти сказка, а новобрачные – ее главные герои.

Дождь? Переходим к плану “Б”!

– Зимой бывает выездная церемония?

– И зимой свадьбы играются с выездной регистрацией. Идеальный вариант – зимние сады, закрытые веранды, где можно использовать тепловые пушки. Да, бывает регистрация и на улице. Жалко очень невесту, она хочет показать свое красивое платье, чтобы фотографии были удачными, снимает верхнюю одежду, но на улице холодно.

– А если дождь на свадьбе?

– Дождь, который иногда даже синоптики не могут предсказать, – это, конечно, форс-мажор, но не повод для расстройства. Есть несколько вариантов развития событий. Если все плохо (ветер, ливень), свадьба переносится в помещение. И у нас в практике была такая свадьба, где буквально за 5 минут налетел сильный ветер, повалил арку с цветами, стулья, начался дождь. За 15 минут мы все переместили в помещение, и торжество продолжилось.

Еще один вариант – шатры, которые возводятся за 30-40 минут.

На случай дождя можно поставить шатер.

Можно также воспользоваться арендой прозрачных зонтов, смотрится красиво. Если дождь немного моросит, жених и невеста часто предпочитают потерпеть, чтобы получились хорошие фотографии. Был у нас и такой случай: дождь пошел во время регистрации, но новобрачные шутили и смеялись, никто из гостей не кинулся в помещение. Пострадал из-за дождя только микрофон.

– Кто же чаще заказывает свадебную церемонию?

– В основном молодежь, но есть пары под 40 лет, у которых брак заключается не в первый раз, но они тоже хотят красоты, настроения, праздника.

– А какой месяц самый свадебный?

– По нашему опыту, их два: это июль и август.

– Сколько человек бывает на владимирских свадьбах?

– Размах разный: есть свадьбы, где 100-200 гостей, но в среднем 40-60.

В моде – геометрия

– Какие-то свадьбы вспоминаются?

– Как-то новобрачные использовали вместо хлопушек серпантин, он выстреливал из баллончика струей и повисал нитками («цветными соплями») на гостях, ведущих. Все испугались, но, оказалось, серпантин не пачкал одежду и легко удалялся. Вот такая шутка была от молодых.

Самая необычная свадьба в моей практике – свадьба на владимирском аэродроме. Жених и невеста проводили регистрацию на фоне летающих самолетов, было очень здорово. Теплоход, лес, река – исполним любую фантазию, мечту.

– Что сейчас в моде в свадебном мире?

– Не любят женихи и невесты русский стиль, им чаще всего нужна европейская классика. Сейчас в моде шестигранные арки, геометрические формы. Популярный свадебный тренд-2019 – круглая арка!

На пике популярности экостиль: естественные деревянные арки, самшитовая зелень, сухоцвет, деревянные ширмы.

Популярные цвета в декоре – пудровый, бледно-розовый кварц, лавандовый, пыльные оттенки этих цветов.

Тканевое оформление столов с шарами считается старой школой у современных декораторов, актуальны баннерные конструкции с 3D-рисунком: городской вид, лес, водопад.

– За сколько времени нужно обратиться к свадебному организатору?

– Чем раньше, тем лучше, тем более что за раннее обращение – скидка. А так, если дата свободная, управимся и за неделю, без паники!

Елена Середина

Фото из архива Александры Демидовой

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