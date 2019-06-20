Опорный вуз начал приемную кампанию

Сегодня, 20 июня, ВлГУ начал прием документов на очную форму обучения. Абитуриентов ждут в главном корпусе на улице Горького, 87. Сама процедура занимает в среднем 10 минут. Нужно будет оформить заявление, сфотографироваться и внести информацию в автоматическую базу данных. Приемная комиссия работает с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00.

В этом году вуз увеличил число бюджетных мест.

Сейчас очники по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, СПО (среднее профессиональное образование) могут рассчитывать на 2252 места. Это на 70 больше, чем в прошлом году. Есть бюджетные места и для поступающих на заочную и очно-заочную форму обучения.

На данный момент ВлГУ предлагает абитуриентам 160 направлений и специальностей подготовки. В 2019 году появились новые программы. Например, в бакалавриате это «Педагогическое образование. Английский язык». В магистратуре – «Педагогическое образование. Физическая культура», «Педагогическое образование. Менеджмент в образовании», «Исполнительское мастерство в музыкальном-театральном искусстве», «Специальное (дефектологическое) образование. Дошкольная дефектология». На каждой из программ есть бюджетные места.

– Впервые бюджетные места выделены для поступающих в колледж ВлГУ на специальности: «Мехатроника и мобильная робототехника», «Технология металлообрабатывающего производства»; в бакалавриат и специалитет на программы «Международные отношения» и «Экономическая безопасность». Специальность «Таможенное дело» также в этом году обеспечена бюджетными местами, – сообщает пресс-служба ВлГУ.

Сориентироваться абитуриентам помогут студенты-волонтеры. В первом корпусе будут работать консультанты всех институтов ВлГУ. Задать свои вопросы можно и по телефону «горячей» линии 8 (4922) 47-77-74 или в официальной группе приемной комиссии «ВКонтакте».

Елена Пляскина

Фото пресс-службы ВлГУ