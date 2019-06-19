Усадьба Безобразовых: следы прекрасной эпохи

Если у вас есть свободный выходной день и вы хотите провести его в прекрасном тихом месте на берегу реки, смело отправляйтесь в Патакино. Это село находится в Камешковском районе, в 44 километрах от Владимира, на машине можно добраться минут за 40. Именно там когда-то находилась великолепная усадьба рода Безобразовых. К сожалению, от нее сейчас осталось совсем немного: ворота, флигель, водонапорная башня и Троицкая церковь. Причем в свободном доступе только храм, остальное находится на территории Патакинской туберкулезной больницы.

Сам усадебный дом снесли в 2006 году. Но и церкви достаточно, чтобы оценить былое величие.

Безобразовым село досталось в 1762 году. Усадьба же была построена в начале XIX века. Свое детство там провел и, пожалуй, самый известный представитель рода – Сергей Дмитриевич Безобразов, которого считали одним из самых красивых мужчин своего времени. Прославился он своими ратными подвигами и… многочисленными громкими романами. А его жену вообще подозревали… В чем – смотрите в новом выпуске программы “Точка на карте”:

Подробнее о любовных потрясениях Сергея Безобразова читайте здесь.

Елена Пляскина

Фото и видео “Призыв.ру”