Только ли для бабушек скандинавская ходьба?

Этот вид фитнеса появился почти 70 лет назад в Финляндии в качестве летних тренировок для лыжников. Очень быстро ходьба с палками стала популярна во всей Скандинавии, отсюда и получила свое название – скандинавская или нордическая ходьба. Она гораздо эффективнее обычной ходьбы и безопаснее бега, не имеет противопоказаний и идеально подходит для похудения, оздоровления, восстановления после болезней, операций и травм.

Молодежь к занятиям скандинавской ходьбой относится снисходительно: мол, это фитнес для бабушек. И напрасно! О преимуществах этого вида спорта среди других видов физической нагрузки рассказывает владимирский инструктор по скандинавской ходьбе Ольга Тюлькова.

Полноценный вид спорта

Скандинавская ходьба сейчас признана отдельным видом спорта благодаря Общероссийской Федерации северной (скандинавской) ходьбы. Огромное им спасибо, потому что этому действительно стало уделяться большое внимание в нашей стране. Хотя накоплен уже огромный мировой опыт. Даже чемпионаты мира проходят по скандинавской ходьбе, не говоря уже о различных местных соревнованиях.

Буквально в эти выходные, 22 и 23 июня, в поселке Красный Богатырь Судогодского района состоится турнир «Земляничный кубок» Федерации северной ходьбы. Спортсмены поборются в двух гибридных дисциплинах, включающих в себя скандинавскую ходьбу c элементами спортивного ориентирования. Все участники турнира будут награждены памятными медалями, а победители получат хрустальные кубки из Гусь-Хрустального, наполненные земляникой.

И раз уж мы заговорили о скандинавской ходьбе как о полноценном виде спорта, следовательно, в нем есть свои правила. Поэтому обязательно надо освоить правильную технику: самостоятельно, в группах или с инструктором – это ваше дело. Просто прогулки с палками, безусловно, полезны, но это скорее просто моцион для бодрости, а не тренировка.

Изменение качества жизни

Физическая нагрузка бывает цикличная и ацикличная. Цикличная – все, что активное: ходьба, лыжи, бег, велосипед. Ацикличная – это гимнастика, аэробика, йога, цигун. Может быть, некоторые не понимают разницы и им все равно, чем заниматься. Но на самом деле разница есть большая, потому что именно от цикличной нагрузки зависит продолжительность и качество нашей жизни.

Ведь это и развитие сердечно-сосудистой системы, эластичность сосудов, бронхолегочная система по-другому работает, пищеварительная. Это воздействие на все-все системы. Плюс это борьба со стрессами. Разве такое возможно в потном душном зале? Скандинавская ходьба – вот борьба со стрессом. Природа, свежий воздух, шелест листвы, пение птиц, ароматы цветов…

Доступность и демократичность

Скандинавская ходьба – самый недорогой вид спорта, и самый доступный. В нем нет никаких возрастных ограничений, неважно, какая у тебя начальная физическая подготовка. Ты начнешь и потом будешь просто наблюдать и радоваться тому, насколько начнет меняться твоя физическая форма. Это всесезонный вид спорта. Нам не нужны никакие залы, мы палки взяли и пошли. Мы занимаемся до 26 градусов мороза, при любой жаре, только нужна правильная экипировка. Единственное, на чем нельзя экономить, – это специальные палки и обувь, лучше всего беговые кроссовки. А заниматься можно в любой комфортной одежде.

На начальном этапе отдельное внимание уделите постановке правильной техники. Возьмите несколько уроков у инструктора, а потом точно следуйте его рекомендациям. Многие присоединяются к нашим группам здоровья. Потому что человек понимает, что в лучшем случае месяц он походит самостоятельно, а потом палочки перекочуют в кладовочку, потом на балкон, а затем переезжают в гараж. Кто-то понимает, что ему нужен этот волшебный пинок, чтобы заставить себя, потому что группа – это здесь и сейчас, это время и место, это общение и дополнительная нагрузка. С расписанием занятий наших групп здоровья можно ознакомиться на сайте «Здесь и сейчас33».

В ногу с модой



Заниматься скандинавской ходьбой становится модным. Все больше и больше медийных личностей можно увидеть с палками в руках. Известная владимирская певица и педагог по вокалу Дария Семина регулярно приходит на занятия по скандинавской ходьбе в парк «Дружба».

– Все началось с занятий йогой в Центре всестороннего развития «Здесь и сейчас». В какой-то момент наш инструктор Лина Трофимова рассказала мне о скандинавской ходьбе, объяснила основные принципы. Мы подобрали мне палки, и я начала ходить. И мне безумно понравилось то, что я одновременно получаю удовольствие от прогулки по лесу или по полю, допустим, и одновременно работаю на свое здоровье. Два года назад со мной произошло печальное событие, я попала в аварию, и мне были противопоказаны любые физические нагрузки, потому что была проблема с позвоночником. Но скандинавская ходьба – это первый вид физической активности, который я могла себе позволить. И я поняла, что за счет нее я могу прийти в форму.

Я рекомендую ее каждому, независимо от возраста, от социального положения, статуса, состояния здоровья. Это настолько удивительное удовольствие для человека, потому что ты общаешься с природой, ты общаешься со своим телом. И главное – ты делаешь это во благо своего здоровья. Бывает сложновато заставить себя в воскресенье пойти на занятия, но все компенсируется состоянием восторга, когда ты идешь по цветочному полю, дышишь ароматами трав, чистым воздухом и чувствуешь, как твоему телу хорошо. Это заменяет утреннюю зарядку и доставляет большое удовольствие.

Татьяна Лысова

Фото: zdesiseichas33.ru