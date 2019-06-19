Мы поклоняемся не доске, а образу

Художник Дмитрий Киреев никогда не мечтал быть иконописцем. Но вера в Бога привела его к этому искусству. Сейчас работы мастера украшают храмы Владимирской области и за её пределами. За плечами мастера больше 20 лет написания икон. Пойти по стопам отца уже готовы сыновья. Иконописец признаётся, что энергия нашего древнего города, духовность этой земли придает ему сил и дарит вдохновение. О любимой работе, которая наполнена красками, о том, почему икону нельзя продать, но можно выменять, вы узнаете в новом выпуске программы «Наши люди».

Татьяна Данилова