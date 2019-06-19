Кастинг! Стань актером нового сериала “Угрюм-река”

Создатели нового сериала “Угрюм-река”, который снимается по заказу “Первого канала”, объявили набор актеров в массовку. Съемки стартуют в Суздале в начале июля. Отправить заявку с номером своего телефона можно на e-mail: svetlovandrey1978@mail.ru. Организаторы уточняют, что предпочтение будет отдаваться кандидатам без современных стрижек. Если повезет, и вы станете частью масштабного съемочного процесса, на площадке вы сможете увидеть таких звезд отечественного кино, как Александр Балуев, Юлия Пересильд и Владимир Вдовиченков.

– Первый этап съёмок в Суздале пройдет 5, 6 и 7 июля 2019 года. 5 июля – на территории Спасо-Евфимиева монастыря, 6 – в сквере у Торговых рядов, 7 июля в декорациях, построенных в районе дома 3 по улице Варганова. Второй этап съёмок в Суздале запланирован на ноябрь-декабрь 2019 года, которые пройдут на территории музея, – рассказал “Суздаль.ру” Сергей Ларин, заместитель директора картины.

Новый проект будет состоять из 16 эпизодов. Съемки пройдут в Суздале, Екатеринбурге, Москве, Кинешме и Минске.

Режиссером сериала по роману Вячеслава Шишкова “Угрюм-река” стал Юрий Мороз. Он не в первый раз экранизирует классику. Одна из его известных работ – “Братья Карамазовы”, часть сцен, между прочим, снималась в Суздале. Примечательно, что в начале своей карьеры Юрий Мороз тоже участвовал в съемках в городе-музее, правда, в качестве актера. Ему досталась роль Алеши Бровкина в фильме “Юность Петра”.

Какие еще фильмы снимались в Суздале, смотрите в программе “Точка на карте”.

Елена Пляскина

Фото “Призыв.ру”