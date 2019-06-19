Дорогой ты наш выпускник!

Сколько стоит владимирский выпускник образца 2019 года? Как будут зажигать вчерашние школьники? Наши эксперты – мамы владимирских выпускников – поделятся нюансами и впечатлениями от организации праздника.

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Несмотря на то, что выпускных в жизни наших детей прибавилось (торжественно выпускают теперь из детского сада, начальной школы, 9 классов), выпускной из 11 класса считается по-прежнему самым важным. Дату и время выпускных вечеров варьирует школа и родители. Деньги на выпускной и последний звонок собираются в течение года, чтобы не нанести «смертельный удар» по кошельку родителей.

Разброс цен на выпускные платья впечатляет: от 3 000 до 25 000 руб., аренда 2 000 -2 500 руб. Кстати, многие выпускницы не побоялись и заказали платья через Интернет, а некоторые выпускники решили не покупать костюм, обойтись рубашкой и брюками.

Пакет «Все включено» в загородных эко-отелях, парк-отелях ( красная дорожка, банкет, развлекательная программа с ведущим, диско с ди-джеем, файер-шоу, фото и видео съемка, шоу иллюзиониста, шоколадные фонтаны, трансфер до места, но обратно своим ходом) – 7 500 – 10 000 руб. Доплата за родителей – 3 000 – 5 000 руб.

Итого (выпускной + последний звонок, без учета нарядов) – 10 000 – 20 000 руб.

Совет от профессионалов: хотите дешевле, объединяйтесь с другими классами! Больше народу – больше скидка.

Спрашивайте детей, чего они хотят

Надежда Шмуклер, мама выпускницы:

– Мы собирали по 15 000 руб. на последний звонок и на выпускной.

В эту сумму вошло:

цветы учителям;

подарки и украшение зала на последний звонок;

подарки учителям и школе на выпускной;

ресторан детям и учителям;

оплата ведущего%

фото и видео (включая фотопапки на память);

украшение зала в ресторане.

Мы забронировали ресторан во Владимире. И бронировали мы его в конце сентября, в некоторых заведениях города уже была бронь на выпускные. Ни на лимузины, ни на фейерверки денег не хватило. Но у нас выпускной класс один, в классе всего 25 детей. Был бы бюджет больше, возможно, задумались бы о выезде в Суздаль или в другие загородные клубы, но и эта сумма уже ощутима.

Ресторан для родителей – это дополнительные расходы сверху.

Платье дочери искали долго, в итоге нашли всего за 3 000, заказали в Интернете с бесплатной доставкой. Это гораздо выгоднее проката, мы его тоже рассматривали, но прокат платья на день обошелся бы в 2 000 – 2 500 рублей.

Совет родителям будущих выпускников: спрашивайте детей, чего они хотят? Увы, в нашем случае их не спрашивали – все родители решили сами. Знаю, что многие не были в восторге от выбора ресторана. Мне лично тоже больше по душе поездка в другой город, например, или рестораны с большой территорией, где можно гулять на воздухе и есть фотозона.

Главный совет – нужно делать подготовку прозрачной. У нас очень редко рассказывали, что делается, поэтому многие родители сильно переживали. Я пожалела о том, что не смогла присутствовать на первом собрании. Не ожидала, что даже при небольшом кворуме сразу решат множество важных вопросов.

Хотите организовать действительно незабываемый праздник, входите в состав оргкомитета и не забывайте отчитываться о тратах остальным родителям.

Помогайте родительскому комитету

Лилия Никашкина, мама выпускника:

– Выпускных много, а мест общепита в Радужном мало. Еще ведь есть выпускные в 9 классе, свадьбы начинают играть, спрос на ресторации большой. Кафе родительский комитет забронировал еще в конце 10 класса! Дата варьировалась, так как не сразу знали, в какой день будет выпускной, а будет он у нас 20 мая.

Организация выпускного вечера – это адский труд. Я отвечала только за покупку фейерверка. А собирали мы по 6 000 рублей на последний звонок и выпускной. И по 3 100 рублей на кафе. Итого вышло около 9 000 рублей с человека. Мы отказались от поездок в другой город – дорого, лимузины – тоже ни к чему. Будет ди-джей из Владимира, готовили видеоролик, снимали дети и родители. На выпускном посмотрим.

В Радужном две школы, то есть два выпускных 11 класса. Торжественная часть будет общая, а празднование – раздельно.

Дети получат аттестаты, не зная результатов ЕГЭ! Кроме этого, одна девочка поедет в другой город сдавать экзамен в резервный день. Пункт ЕГЭ формируется, если есть 15 экзаменуемых, у нас в городе ее экзамен оказался непопулярным. И у нее утром ЕГЭ, а в 16.00 надо быть на выпускном.

Костюм для сына я долго искала, смотрела в разных магазинах. И купила всего за 5 500 рублей в дисконт-магазине. Точно такой же костюм в крупном торговом центре стоил почти 15 000 руб. Кожаный ремень купили за 2 000 рублей, а ботинки у нас были.

Совет родителям будущих выпускников: помогайте родительскому комитету с выпускным и кафе бронируйте заранее!

И с лимузином можно отметить экономно

Анжелика Лысенко, мама выпускницы:

– У многих родителей есть мнение: если лимузины, хороший ведущий, профессиональный фотограф, то это очень дорого. А вот и нет! Мы собрали по 12 000 рублей на последний звонок и выпускной.

Сюда вошло:

украшение залов в школе и ресторане (7 000 руб.);

подарки школе, первоклассникам, букеты из роз (15 000 руб. за 45 маленьких и 15 больших, за объем и предоплату предоставили скидку);

фотограф со съемкой в течение всего года, фотопапка с печатью в типографии, видеосъемка (32 000 руб.);

ведущая и ди-джей (за 6 часов работы – 36 000 руб.);

трансфер от ресторана на автобусе, лимузин (12 000 руб.);

банкет, капкейки, фейерверк.

Летом я встала в очередь на ведущую, в сентябре договорилась о ресторане и аренде лимузина, сделали везде предоплаты. Дети не захотели ездить в 2 лимузинах, а на 31 человек у нас только один лимузин в городе.

Аренда лимузина на 31 человека обошлась в 12 тысяч рублей за 2 часа.

Ребята наши будут кататься по городу с классным руководителем, устраивать фотосессию и потом приедут в ресторан, который находится между Владимиром и Суздалем.

С рестораном нам, кстати, очень повезло, его владелец – бывший ученик школы, он нам сделал хорошую скидку. И если в городе и в загородных клубах, эко-отелях банкетное меню от 1 900 руб. до 3 000 руб., то у нас – 1 645 руб. (это с 3 горячими, но без напитков).

В некоторых ресторанах просят за аренду зала до 5% от общего счета, а эко-отели, клубы предлагают пакет «меню-ди-джей-ведущий», но ценник 7 500 руб. – 10 000 руб. за человека. Вместе с нами 28 июня будет гулять школа из Гусь-Хрустального и выпускники из 9-класса владимирской школы. У нас будет:

16 учителей;

31 ученик;

38 родителей.

Кстати, родители за банкетное меню и автобус обратно доплачивали по 2000 руб. с человека.

Платье для дочери обошлось в 8 000 руб. (знаю, что одноклассницы и в 2 раза дороже покупали), туфли не покупали, макияж – 1 500 руб. Мы за полгода записались к востребованному визажисту.

Конечно, о выпускном вечере надо позаботиться заранее, не стесняться и просить скидки, мониторить и сравнивать цены. Не ждать сентября, когда у всех пройдут родительские собрания, и народ кинется бронировать рестораны, фотографов, ведущих.

Ну что же, пожелаем владимирским выпускникам отлично отметить этот важный праздник. Тем более первые вечера пройдут уже 20 июня.

Беседовала Елена Середина

Верхнее фото: orgpage.ru