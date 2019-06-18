Закуска из картофельных чипсов

Друзья, всем привет! Я, Дмитрий Мареев, испытатель и собиратель интересных интернет-рецептов, снова с вами. И сегодня мы будем готовить нечто неожиданное….
Помните, как там у Пушкина:
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, Бог изобретатель…
А в нашем случае это зазвучит так:
О, сколько нам открытий чудных
Готовят Яндекс вместе с Гуглом
И друг их верный Инстаграм…
Вот и я, полистав иностранные сайты, на одном из французских наткнулся на довольно-таки простой, но оригинальный рецептик. Сделано и преподнесено все так, что сразу хочется начать готовить. Это и стало решающим фактором в выборе этого рецепта для апробации на себе любимом и на своих знакомых. Уже из названия понятно, что одним из ингредиентов данного шедевра будут… картофельные чипсы. Не пугайтесь, иногда и их можно отведать. Все остальные продукты – нормальные!
Сразу оговорюсь, что это, наверное, на любителя… А может, и нет…Но не будем гадать, а ударим, как говорится, канцерогеном по желудку. Шутка, конечно…
Итак, для нашего шедеврального рецепта от французских кулинаров-экстремалов нам понадобятся:
- Чипсы картофельные – упаковка 80 граммов. Я брал рифленые и экспериментировал с большой пачкой, но лучше взять обычные. «Лук и сметана», например. А можно и поострее.
- Яйца – 4 штуки.
- Лук репчатый – 1 штука (небольшая).
- Перец болгарский – четвертинка.
- Колбаса и грудинка – по 80 граммов.
- Сыр – 100 граммов.
- Соусы – смесь зерновой горчицы и майонеза или просто острый кетчуп.
- Специи – по желанию.
Вперед:
- Нарезаем лук, болгарский перец, грудинку, колбасу мелкими кубиками. Сыр натираем на крупной терке. Яйца перемешиваем до однородного состояния. Чуть подсаливаем и добавляем специи.
- Болгарский перец и лук обжариваем на сковороде.
- Аккуратно открываем пакет с чипсами и разминаем их до мелкого состояния. Сильно не усердствуем – картофельная пыль нам ни к чему)))
- Забрасываем в пакет с размятыми чипсами лук, перец, грудинку, колбаску, сыр и встряхиваем наш пакет так, чтобы все ингредиенты внутри него хорошенечко перемешались.
- Теперь заливаем в наш пакет яичную смесь. Сейчас перемешивать ничего не надо.
- Ставим на газ кастрюльку с водой и доводим ее до кипения. Как только вода закипит, опускаем туда наш волшебный пакет с чипсами и всем содержимым. Вода туда не попадет. Можно только иногда переворачивать пакет с боку на бок. Кипеть наш пакетик должен минут 20-25. Если вы сильно переживаете по поводу нагревания этого пакета в кипящей воде, мол, вредные вещества выделяет, то можно запастись специальным пищевым пакетом, который можно нагревать до высоких температур.
- Вытаскиваем наш пакет на тарелочку и даем остыть минут 15.
- Вскрываем аккуратно пакет и укладываем получившуюся этакую колбаску на тарелку. Нарезаем ее на кубики и пригласив друзей или близких начинаем есть.
- Обязательно использование соусов!!! Так вкуснее)))
На мой взгляд, получилось что-то среднее между омлетом и картофельной запеканкой. Но если точно, то все это очень сложно поддается описанию. Французские кулинары всегда удивляют своей неординарностью.
Ваш Дмитрий Мареев
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