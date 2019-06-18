Закуска из картофельных чипсов

Друзья, всем привет! Я, Дмитрий Мареев, испытатель и собиратель интересных интернет-рецептов, снова с вами. И сегодня мы будем готовить нечто неожиданное….

Помните, как там у Пушкина:

О, сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух,

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,

И случай, Бог изобретатель…

А в нашем случае это зазвучит так:

О, сколько нам открытий чудных

Готовят Яндекс вместе с Гуглом

И друг их верный Инстаграм…

Вот и я, полистав иностранные сайты, на одном из французских наткнулся на довольно-таки простой, но оригинальный рецептик. Сделано и преподнесено все так, что сразу хочется начать готовить. Это и стало решающим фактором в выборе этого рецепта для апробации на себе любимом и на своих знакомых. Уже из названия понятно, что одним из ингредиентов данного шедевра будут… картофельные чипсы. Не пугайтесь, иногда и их можно отведать. Все остальные продукты – нормальные!

Сразу оговорюсь, что это, наверное, на любителя… А может, и нет…Но не будем гадать, а ударим, как говорится, канцерогеном по желудку. Шутка, конечно…

Итак, для нашего шедеврального рецепта от французских кулинаров-экстремалов нам понадобятся:

Чипсы картофельные – упаковка 80 граммов. Я брал рифленые и экспериментировал с большой пачкой, но лучше взять обычные. «Лук и сметана», например. А можно и поострее.

Яйца – 4 штуки.

Лук репчатый – 1 штука (небольшая).

Перец болгарский – четвертинка.

Колбаса и грудинка – по 80 граммов.

Сыр – 100 граммов.

Соусы – смесь зерновой горчицы и майонеза или просто острый кетчуп.

Специи – по желанию.

Вперед:

Нарезаем лук, болгарский перец, грудинку, колбасу мелкими кубиками. Сыр натираем на крупной терке. Яйца перемешиваем до однородного состояния. Чуть подсаливаем и добавляем специи.

Болгарский перец и лук обжариваем на сковороде.

Аккуратно открываем пакет с чипсами и разминаем их до мелкого состояния. Сильно не усердствуем – картофельная пыль нам ни к чему)))

Забрасываем в пакет с размятыми чипсами лук, перец, грудинку, колбаску, сыр и встряхиваем наш пакет так, чтобы все ингредиенты внутри него хорошенечко перемешались.

Теперь заливаем в наш пакет яичную смесь. Сейчас перемешивать ничего не надо.

Ставим на газ кастрюльку с водой и доводим ее до кипения. Как только вода закипит, опускаем туда наш волшебный пакет с чипсами и всем содержимым. Вода туда не попадет. Можно только иногда переворачивать пакет с боку на бок. Кипеть наш пакетик должен минут 20-25. Если вы сильно переживаете по поводу нагревания этого пакета в кипящей воде, мол, вредные вещества выделяет, то можно запастись специальным пищевым пакетом, который можно нагревать до высоких температур.

Вытаскиваем наш пакет на тарелочку и даем остыть минут 15.

Вскрываем аккуратно пакет и укладываем получившуюся этакую колбаску на тарелку. Нарезаем ее на кубики и пригласив друзей или близких начинаем есть.

Обязательно использование соусов!!! Так вкуснее)))

На мой взгляд, получилось что-то среднее между омлетом и картофельной запеканкой. Но если точно, то все это очень сложно поддается описанию. Французские кулинары всегда удивляют своей неординарностью.

Ваш Дмитрий Мареев

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