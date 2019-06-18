Топ-7 самых летних книг

«Лето – это маленькая жизнь», – утверждает известный российский бард Олег Митяев. А что может быть лучше, чем провести его в компании с хорошей книгой. Даже если настроение отнюдь не солнечное, а отпуск отодвинулся за горизонт – это еще не повод унывать! Библиограф областной библиотеки для детей и молодежи Татьяна Андреева предлагает вашему вниманию подборку книг, так или иначе касающихся этого замечательного времени года. Стоит только открыть первую страницу любого из этих изданий, как вы с головой окунетесь в этот удивительный мир под названием Лето. Причем все они доступны в библиотеках нашего города совершенно бесплатно.

Каждое живое существо на Земле стремится найти Дверь в Лето. Где тепло, нет холода, нет войны, ненависти, обиды. Где тебя не предаст друг, не обманет невеста. В знаменитом романе Роберта Хайнлайна такую Дверь в Лето ищут Дэниел Бун Дэвис и его кот Петроний Арбитр, вполне вежливое животное – когда его не гладят против шерсти и не хлопают по спине.

Хайнлайн написал роман всего за 13 дней! Несмотря на фантастический сюжет, технические подробности, путешествия во времени, книга читается легко и очень быстро, от нее просто невозможно оторваться. Книга была написана в 1956 году, поэтому очень интересно наблюдать, каким представлялось писателю время будущего, которое теперь является нашим прошлым.

События книги происходят в 1970 году. Главный герой романа – изобретатель Дэниел. Вместе с приятелем он создает небольшую компанию и благодаря своим изобретениям надеется получать какой-то доход. По случаю помолвки Дэн дарит часть пакета акций своей невесте Белл. Но девушка изменяет ему с другом. Сложив свои акции вместе, они имеют большую долю в компании и увольняют Дэна. Он принимает решение погрузиться в сон на 30 лет, чтобы, проснувшись, отомстить тем, кто его предал. Но что он увидит в 2000 году? И сможет ли принять новый мир и воплотить свои планы в реальность?

Возрастные ограничения 16+

Для многих поколений читателей Гринтаун, штат Иллинойс, стоит в одном ряду с баумовской страной Оз и Нарнией К.С. Льюиса. Здесь происходит действие «Вина из одуванчиков» и его подоспевшего через полвека продолжения «Лето, прощай!», именно сюда «духов зла явилась рать» («Надвигается беда»), и об этом же волшебном городе Брэдбери написал три десятка рассказов, большая часть которых в первоначальной авторской редакции представлена в этом сборнике.

«Летнее утро, летняя ночь» – третья часть автобиографической трилогии, начатой писателем знаменитым романом «Вино из одуванчиков» ещё в 1957 году. Читатель встретит здесь и Дугласа, и Тома Сполдингов, и их деда с бабушкой, других знакомых персонажей.

Дети и беззаботное Лето являются героями большей части рассказов сборника. С присущей их возрасту энергией ребята ищут встреч с неведомым. Старики хранят патриархальный уклад. Молодежь занята поисками любви. А среднее поколение, как всегда, невнимательно и не замечает ничего, кроме собственных дел.

Истории в сборнике в большинстве своем просты. В них уже нет откровенной фантастики, нет звездолетов и других планет. Мудрому Рэю Брэдбери это все уже не нужно. Он знает, что каждый день может стать чудесным, а каждый человек – отдельная планета.

Брэдбери в одно предложение может поместить смысла больше, чем иные писатели в многотомную серию. «Лето уже предвидело свой конец, закруглялось, вытряхивало последние сверкающие песчинки из верхней колбы песочных часов…» Самое главное – Брэдбери любит читателей, которым всё это неспешно рассказывает.

Возрастные ограничения 16+

Элис и Джо познакомились на летнем отдыхе и увлеклись друг другом со всей силой первой любви. Но не все так просто: у Джо – проблемы с семьей и выбором жизненного пути, а Элис уезжает учиться в Кембридж, в ее жизни все запланировано. Такие разные, они отчаянно полюбили друг друга, но у их романа не могло быть счастливого конца. Элис ждала, что Джо приедет к ней, а его всё не было. Где он был, ни героиня, ни читатели не знали, ведь всю ситуацию автор показала глазами Элис.

Элис изучала английскую филологию, подрабатывала экскурсоводом, заводила друзей, тусила – в общем, жила обычной студенческой жизнью. Она познакомилась с Лукасом, кембриджским «золотым мальчиком», который не на шутку ею увлекся. Джо и Лукас встретились героине на разных этапах её жизни, но к каждому у Элис были чувства, правда, такие же разные, как и сами герои. Симпатии девушки, да и автора очевидны, но менее интересным роман от этого не становится.

Все было хорошо, но ровно до тех пор, пока в ее жизнь не вернулся Джо. Он уже не тот, кем был раньше, и сердце Элис разрывается от боли. Джо или Лукас? Очень трудно принять решение.

Да, финал предсказуем, и да, это любовный роман, но какой же он получился милый. Есть у книг П. Тун особое очарование. Вроде незамысловатые сюжеты, но цепляют за душу.

Возрастные ограничения 16+

Три года. Огромный срок, когда тебе 15. Три года Адам не видел Мари-Лу, и за это время жизни обоих круто изменились. Во-первых, они перестали быть наивными детьми, верящими в чудеса. Во-вторых, они научились разбираться в своих чувствах. В-третьих, Мари-Лу больше не может ходить – она прикована к инвалидной коляске. Долгие тридцать шесть месяцев, пятая часть всей их жизни, оказываются несущественными: дружба возрождается стремительно и теперь как будто бесповоротно.

«Я люблю сидеть по вечерам и наблюдать, чем заняты люди за этими окнами. Возможно, это не очень красиво, но мне нравится… Это немного пугает. Мы такие предсказуемые. Самому этого не увидеть. Своя жизнь проходит незаметно». Лето Мари-Лу проходит по-своему. Она – инвалид. И иногда кажется, что единственным ее занятием остается внимательно вглядываться и вслушиваться в мир вокруг. В отличие от занятий Адама. Все то, во что вслушивается и всматривается Мари-Лу, он делает: рисует, учит уроки, готовит еду. Они – два разных мира.

Адам приглашает Мари-Лу провести лето в загородном доме – отдохнуть, подышать свежим воздухом, побыть вместе, повспоминать. А что-то и позабыть навсегда. Деревенский быт и замкнутое пространство вынуждают подростков понимать друг друга вопреки всем препятствиям.

Книга одновременно и очень теплая, и светлая, и немного грустная, и детская, и взрослая. И очень атмосферная! Сразу хочется в лето!

Возрастные ограничения 16+

Вот уж поистине обложка книга оправдывает название серии – «Бестселлеры для солнечного настроения»! Легкий летний роман, чуточку наивный.

У трех сестер один отец, но между собой у них мало общего. Некогда озорные летние девчонки выросли у трех разных женщин и у каждой свои проблемы. У Доры – сын-аутист, развод и лишний вес. У Карсон – общая неустроенность в жизни. У Харпер – властная маман, не дающая поднять головы. Женщин объединяют лишь детские воспоминания о ежегодных поездках к Мамме, бабушке, которая живет в старинном доме на острове. Но в этом году у семейной встречи будет новый сценарий. Мамма отмечает 80-летие и приглашает внучек к себе на лето. Однако им запрещено брать с собой детей, мужей или возлюбленных. Что же затеяла хозяйка дома?

Не надо ждать от этого романа каких-то откровений – это просто хорошая, светлая история о семье, о важности родственных связей, о том, как важно знать, что в этом мире ты не один – есть люди, которые любят тебя, несмотря ни на что, переживают за тебя и всегда готовы прийти на помощь. Есть и доля экстрима, драйва, всего того, что можно ждать от лета. Ведь лето всегда наполнено приключениями и новыми ощущениями. Приятным бонусом является вплетение в сюжет полезной информации о дельфинах.

Очень понравился финал. Вроде все закончено, а вроде и нет. Есть где фантазии разгуляться, и без банальных фраз «жили они долго и счастливо»…

Возрастные ограничения 16+

Современные читатели часто жалуются на нехватку времени, но новеллу можно успеть прочитать за случайно выпавшие свободные минуты. Тем более рассказы Евгении Перовой читаются легко, а сборник ее новелл «Индейское лето» стал кандидатом на включение в список 100 лучших книг всех времен.

В этот сборник вошло семь новелл, и в каждой из них героям предстоит попытаться понять, какова она, формула любви. Герои влюбляются и расстаются, сопротивляются любви и сдаются, изменяют и прощают, печалятся и радуются, совершают ошибки и исправляют их. У каждого – свой путь к счастью, потому что нет рецепта, общего для всех. В любовных сценах автор не повторяется и в каждом случае «разная любовь». Описать любовные сцены 20 раз и не повториться – это высший пилотаж! И как красиво получается – деликатно, нежно, без пошлостей.

А почему сборник так называется, как вы думаете? Индейское лето – (бабье лето) период необычно сухой и теплой погоды, иногда наступающий поздней осенью в районах умеренного пояса…

Возрастные ограничения 16+

Лето. Природа. Красота. Друзья. Рыбалка на Русском Севере. Но надвигается гроза. Что-то должно произойти… Что-то будет… Новый роман писателя и публициста Дмитрия Лекуха о последнем мирном лете перед войной в Донбассе в 2017 году стал номинантом премии «Национальный бестселлер».

Три друга едут ловить рыбу на Кольский полуостров. Казалось бы, давно и честно заслуженный отдых, но в воздухе накапливается и накапливается страшное напряжение. Надвигается буря. Книга была написана летом 2014 года, когда военный конфликт на Украине еще только разгорался. Автор при подготовке издания сознательно не стал вносить в текст коррективы с учетом своего послезнания. По этой причине для кого-то из читателей роман станет срезом настроений отдаленной уже поры, а для других – отличным литературным произведением о рыбалке и отдыхе настоящих мужчин.

Это не «советы опытных рыбаков», не путеводитель по озерам Кольского полуострова, никакой политики (хотя в тексте есть намеки, что рыбаки в своей нерыбацкой жизни занимают непростые посты и дела вершат серьезные). Подробно описано, кто какие домашние соленья в рюкзак положил, какие снасти использовал, по какому заветному рецепту варил уху, и как это было хорошо. Это ведь и вправду хорошо. Рыбаков-то в России, извините за выражение, пруд пруди.

Каждый найдет в книге «Летом перед грозой» свое. А рыбаки так и вовсе счастливы будут.

Татьяна Лысова

Заглавное фото: biblionika.info