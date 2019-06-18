Напряги извилины! Чему учат «Манчкин» и «Бизнесмен»?

«Русское лото», пожалуй, мой главный фаворит. Интерес к нему у меня тоже проявился в детстве, когда мы играли в нее во дворе, и сохранился до сих пор. В игре может быть от двух игроков и один ведущий. Последний перемешивает мешочек с бочонками и начинает по очереди вытаскивать бочонки, называя их номера, а игроки следят за ними, забирают бочонок себе, если он есть у них на карточке, но если цифра есть сразу у двоих игроков – на клеточку ставится специальная фишка. Победитель тот, кто быстрее всех закроет свои карточки. Есть также быстрый вариант – там надо закрыть только все числа на одной линии.

Мало кто знает, но в Германии, например, «Лото» включено в курсы для математиков. Играть в него можно сразу же, как ребенок разучил цифры, но существует также версия для малышей, где вместо цифр разные картинки. Я считаю, что это универсальная игра для всей семьи. Она очень простая, но в тоже время «лото» тренирует память, внимательность, сообразительность, логику и скорость реакции. Именно поэтому ставлю эту игру на первое место!

Стоимость: от 600 до 1000 руб.