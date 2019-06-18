Черника и земляника попали на прилавки из леса

В лесах Владимирской области появилась земляника и черника. Немного, как рассказывают собиратели, но на продажу уже есть. Черника – мелкая и не такая сочная, как в прошлом году, – не хватает дождей. Но лесная ягода все же вкусная и ароматная. На Центральном рынке на Батурина чернику продают в полулитровых стаканчиках. Один такой обойдется в 300 рублей. Чуть дешевле стоит земляника, хотя и на нее цены выросли – ягоды меньше, чем в прошлом году.

– Я собирал землянику в Спасском лесу, за Содышкой. Ягоды мало, приходится маленькое ведерко собирать полтора часа, тогда как в прошлом году справлялся на полчаса быстрее. Литровое ведерко стоит 600 рублей. Прошлым летом можно было и трехлитровую банку за такую цену купить! – рассказывает продавец ягод Михаил.

На тех же торговых прилавках появилась и садовая ягода. Ведерко клубники – 300 рублей, стакан жимолости – 100 рублей. На улице у рынка, а также в спальных районах Владимира продается клубника из МЮДа. Стоит она 300 рублей за килограмм.

– В этом году урожай начали собирать в первых числах июня, на две недели раньше срока. Засуха, не хватает воды, поэтому ягоды немного. Хорошо бы еще недельку-две поторговать. А то пока народ неохотно берет, мало. Дорого! – говорит продавец садовой клубники.

Если поискать, можно найти клубнику и подешевле. На улице Егорова в Добром в выходные килограмм продавали за 250 рублей.

Анна Тумановская

Фото “Призыв ТВ”

