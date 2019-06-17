Сверкающий ретрокар без номеров колесит по Владимиру

Родстер “Mercedes-Benz 190SL” замечен на владимирских улицах. Невозможно оставить без внимания такой сверкающий, необычный старинный автомобиль насыщенного вишневого цвета. Прохожие и водители заметили его в центре на Большой Московской и на Октябрьском проспекте, у “Белого дома”.

На машине ни сзади, ни спереди нет госномеров. Владимирцы подметили, что кожаные сиденья прикрыты пленкой. Машина колесит с откинутым верхом. Эту модель выпускали с 1954 года в течение восьми лет. В Интернете цена на ретрокар колеблется от 6 до 18 миллионов рублей.

Кстати, этот автомобиль не был замечен среди участников фестиваля ретро-автомобилей в Суздале.

Анна Тумановская

Фото “Призыв ТВ”