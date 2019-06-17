Пять причин посетить Цветаевский фестиваль поэзии

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Посвящение «Александровскому лету Цветаевой» 6+
Традиционно в последнюю неделя июня в Александрове состоится Цветаевский фестиваль поэзии. Учреждён он в 1982 году и является старейшим поэтическим фестивалем в России. Появлению своему он обязан «Александровскому лету Марины Цветаевой». Именно сюда, в небольшой город Владимирской губернии, в 1915 – 1917 годах поэтесса приезжала на продолжительное время в гости к младшей сестре. В Александрове были написаны многие её произведения, в том числе из циклов «Ахматовой», «Стихи о Москве». Здесь же состоялась описанная в прозе «История одного посвящения» встреча с Осипом Мандельштамом.
Во время десятого фестиваля в 1991 г. в Александрове был открыт первый в мире цветаевский музей, ставший с тех пор организатором и местом проведения большого праздника поэзии. С 24 по 30 июня Цветаевский фестиваль пройдет уже в 38-й раз. В его программу, как всегда, включены встречи с поэтами, спектакли, вернисажи, концерты камерной и этнической музыки, вечера авторской песни, презентации книг.
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Роскошный подарок от Большого театра 6+
По традиции Цветаевский фестиваль открывается приношением фестиваля «Александровские сезоны Большого театра». Это единственный фестиваль, который Большой театр проводит за пределами Москвы. В его программу входят концерты ведущих исполнителей и коллективов театра. По регламенту фестивальные мероприятия проходят как минимум по одному разу в течение каждого сезона. Летний концерт совпадает по времени с Цветаевским фестивалем поэзии и во время этого концерта артисту, получившему наибольшее признание публики и организаторов фестиваля, присуждается фестивальная премия «Признание».
Зал под сводами Цветаевского музея: г. Александров, ул. Военная, 2
24 июня в 17.30
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Стихи и проза, проверенные годами 6+
Поэтический фестиваль не мог обойти вниманием современных творцов. В его рамках состоится презентация сразу двух книг александровских писателей. Первая – сборник стихов «Деревенский приют» Валерия Алёшина, который около 30 лет проработал корреспондентом и редактором местной газеты. Вторая – это посмертное издание прозы Владимира Коваленко, организатора первого Цветаевского фестиваля поэзии и Цветаевского музея в Александрове.
Зал камерной музыки Цветаевского музея: г. Александров, ул. Институтская, 6, корп. 2
25 июня в 17.30
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Концерт старинных инструментов 6+
Еще один подарок в память о сестрах Цветаевых подготовил Международный фестиваль камерной музыки имени Сергея Коршункова. В концерте классической музыки будут использованы музейные экспонаты – струнные инструменты XVII-XIX веков, принадлежавшие музыкантам кружка С. Коршункова.
В 1910-м учитель математики организовал в Александрове струнный квартет, просуществовавший почти семьдесят лет. Сергей Алексеевич сам прекрасно играл на скрипке и альте. Ежедневно в его доме собирались александровские учителя и врачи, приносили с собой скрипки, альты, виолончели и музицировали. Причём это были инструменты ручной работы лучших европейских и российских мастеров. В 1915-1917 гг. на домашние концерты, которые устраивали музыканты-любители, приходили поэтессы Марина и Анастасия Цветаевы с детьми. Они жили в соседнем доме на бывшей Староконюшенной улице, где и находится посвященный им литературно-художественный музей.
Зал под сводами Цветаевского музея: г. Александров, ул. Военная, 2
26 июня в 17.30
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Поэзия колокольных звонов 6+
Программа «Воздух» подготовлена необычным содружеством исполнителей. Елена Фролова – бард из Москвы, Мария Теплякова – суздальский звонарь. Поэтическое слово не чуждо обеим талантливым женщинам. На Цветаевском фестивале состоится презентация их совместного диска и будут исполнены песни Елены Фроловой на стихи Марии Тепляковой. Слушателей ждет необычное путешествие по жанрам: стихи, песни, музыка и разговор о том, как стихи становятся песней, а песня – музыкой. И что при этом происходит с внутренним светом, который пришел сюда – через слово, чтобы стать музыкой.
Зал под сводами Цветаевского музея: г. Александров, ул. Военная, 2
27 июня в 17.30
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Яркий драматический дуэт 6+
Владимирский театр драмы привезет на поэтический фестиваль спектакль Цветаевой «Руки, которые не нужны». Молодые актрисы Анна Лузгина и Ариадна Брунер стали и режиссерами постановки, и исполнителями главных ролей. В драматической композиции использованы материалы из писем Марины Цветаевой к Константину Радзевичу, поэма Горы, поэма Конца и, конечно же, стихотворение «Руки, которые не нужны».
Зал под сводами Цветаевского музея: г. Александров, ул. Военная, 2
28 июня в 17.30
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Очаровательный экспериментатор :+
Завершится ХХХVIII Цветаевский фестиваль поэзии авторским концертом Ильи Небослова – музыканта-мультиинтструменталиста, неутомимого экспериментатора, играющего, помимо разнообразных гитар и клавиш, на контрабасе, аккордеоне, укулеле, казу и даже смычком по электрогитаре. С детства он творит собственную музыку, не придерживаясь никаких стилей и рамок, ориентируясь только на внутренний камертон. Тысячи слушателей по всей стране очарованы его музыкой и харизмой. В его концерте прозвучат песни для взрослых и детей.
Зал под сводами Цветаевского музея: г. Александров, ул. Военная, 2
30 июня в 16.00
Татьяна Лысова
Заглавное фото: zagran.guru
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