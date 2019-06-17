Пять причин посетить Цветаевский фестиваль поэзии

Традиционно в последнюю неделя июня в Александрове состоится Цветаевский фестиваль поэзии. Учреждён он в 1982 году и является старейшим поэтическим фестивалем в России. Появлению своему он обязан «Александровскому лету Марины Цветаевой». Именно сюда, в небольшой город Владимирской губернии, в 1915 – 1917 годах поэтесса приезжала на продолжительное время в гости к младшей сестре. В Александрове были написаны многие её произведения, в том числе из циклов «Ахматовой», «Стихи о Москве». Здесь же состоялась описанная в прозе «История одного посвящения» встреча с Осипом Мандельштамом.

Во время десятого фестиваля в 1991 г. в Александрове был открыт первый в мире цветаевский музей, ставший с тех пор организатором и местом проведения большого праздника поэзии. С 24 по 30 июня Цветаевский фестиваль пройдет уже в 38-й раз. В его программу, как всегда, включены встречи с поэтами, спектакли, вернисажи, концерты камерной и этнической музыки, вечера авторской песни, презентации книг.