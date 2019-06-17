Кто хочет мороженку? Выбираем качественное!   

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Лето – время мороженого
Это лакомство, пожалуй, любят все: и взрослые, и дети. И на рынке представлен огромный ассортимент мороженого. Как выбрать качественное, на что обратить внимание на этикетке. За разъяснениями мы обратились в Роспотребнадзор. Сейчас и вам расскажем.
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Этикетка
Обязательно осмотрите этикетку мороженого, внимательно прочитайте состав. Если в составе написано: мороженое с заменителем молочного жира, то на этикетке это тоже должно быть указано. То есть не должно быть написано просто «молочное», «сливочное» или «пломбир». Этикетка должна содержать полное понятие – «мороженое с заменителем молочного жира» или «мороженое с растительным жиром», если таковой в составе имеется.
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Растительные жиры
Обнаружить растительные жиры при покупке невозможно. Максимум, что можно сделать – отдать продукт на исследование в лабораторию. Поэтому есть только два варианта: полагаться на состав, который указан на этикетке. И смотреть на цену. Мороженое с растительными жирами стоит недорого. Так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое или иные виды растительных жиров. Натуральный продукт просто не может стоить 20 рублей. Помните об этом.
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Стабилизаторы
Они, как правило, есть в любом мороженом. Благодаря им продукт держит свою форму. Есть список натуральных веществ, которые допускаются при изготовлении мороженого: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и другие. Их концентрация в продукте небольшая.
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Текстура и форма
Есть два типа мороженого: мягкое и закаленное. Закаленное мороженое – это сухая смесь, которую потом обрабатывают: фризеруют, расфасовывают и закаливают. Это сложный процесс, благодаря которому мороженое может храниться очень долго. Мягкое мороженое производится без стадии закаливания, поэтому хранится намного меньше. Оба эти вида имеют право на жизнь. Тут выбор – дело вкуса!
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Виды мороженого
Все мы знаем, что мороженое делится на определенные сорта, которые отличаются между собой процентным содержанием молочного жира. Самое высокое его содержание – в пломбире. Здесь главный критерий в выборе – ваши личные предпочтения. Пломбир традиционно считается самым вкусным: в нем молочного жира больше всего.
– молочное (не более 7,5% молочного жира)
– сливочное (8-11,5% молочного жира)
– пломбир (не менее 12% молочного жира)
– кисломолочное (не более 7,5 % молочного жира)
– с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) – не более 12% м. д. молочного жира
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Признаки качественного и некачественного продукта
Вот вы пришли в магазин, посмотрели этикетку, выбор сделали. Но тут важно еще изучить внешний вид продукта и условия его хранения. Есть определенные признаки, по которым можно оценить качество продукта.
Качественное:
- Откалывается. Хорошо закаленная масса всегда откалывается хорошими кусками.
- Недеформированное. Мороженое должно быть целым. Без трещин и вмятин.
Некачественное мороженое:
- Заметны кусочки льда. Трещины, сыпучесть – признаки того, что мороженое несколько раз замораживали и размораживали.
- Если мороженое помято, расколото, упаковка вскрыта, и на ней стерт срок годности – лучше откажитесь от такой покупки.
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Цена вопроса?
Как мы уже отметили, относительно натуральное мороженое не может стоить дешево. Имейте это в виду, когда выбираете продукт за 15-30 рублей.
Мы прошлись по магазинам и изучили этикетки, отобрав марки, в которых (если верить составу), отсутствуют растительные жиры:
Мороженое «Золотой стандарт» – от 45 рублей (80 граммов).
Мороженое марки «Чистая линия» – от 55 рублей (80 граммов).
Мороженое «Русский холод» – от 44 рубля (80 граммов).
Мороженое «Коровка из Кореновки» – от 38 рублей (80 граммов)
Мороженое «Филевский пломбир» – от 50 рублей (80 граммов)
С растительными жирами:
Мороженое «Каждый день» – от 6 рублей (80 граммов)
Мороженное «ТД Айсберри» – от 20 рублей (80 граммов)
Мороженое «Просто» – от 9 рублей (80 граммов)
Мороженое “365 дней” – от 20 рублей (80 граммов)
Мороженое “Русский размах” – от 15 рублей (80 граммов)
Кстати, мороженое можно приготовить и в домашних условиях. Тогда вы точно будете знать его состав. “Призыв” уже давал отличный рецепт, посмотреть можно здесь.
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Мороженое вредно или полезно?
Ирина Слесарева, врач:
– Тут весь вопрос в количестве. Мороженное достаточно полезный продукт , если не злоупотреблять. В нем содержится много витаминов, аминокислот и ферментов, которые необходимы для правильного обмена веществ.
Вредное воздействие в основном случается из-за переедания или из-за высокой жирности продукта. Так, например, лучше не употреблять больше 100 граммов мороженого в день – это вафельный стаканчик.
Юлия Митина
(По материалам сайта Роспотребнадзора)
Заглавная фотография: wallbox.ru
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