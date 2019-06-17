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Кто хочет мороженку? Выбираем качественное!   

Рекомендации Роспотребнадзора 

  1. Лето – время мороженого

    Это лакомство, пожалуй, любят все: и взрослые, и дети.  И на рынке представлен огромный ассортимент мороженого. Как выбрать качественное, на что обратить внимание на этикетке. За разъяснениями мы обратились в  Роспотребнадзор. Сейчас и вам расскажем. 

  2. Этикетка

    Обязательно осмотрите этикетку мороженого, внимательно прочитайте состав. Если в составе написано: мороженое с заменителем молочного жира, то на этикетке это тоже должно быть указано.  То есть не должно быть написано просто «молочное», «сливочное» или «пломбир». Этикетка должна содержать полное понятие – «мороженое с заменителем молочного жира» или «мороженое с растительным жиром», если таковой в составе имеется.

    Фото: irecommend.ru

  3. Растительные жиры

    Обнаружить растительные жиры при покупке невозможно. Максимум, что можно сделать – отдать продукт на исследование в лабораторию. Поэтому есть только два варианта: полагаться на состав, который указан на этикетке. И смотреть на цену. Мороженое с растительными жирами стоит недорого. Так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое или иные виды растительных жиров. Натуральный продукт просто не может стоить 20 рублей. Помните об этом.

     

  4. Стабилизаторы

    Они, как правило, есть в любом мороженом. Благодаря им продукт держит свою форму.  Есть список натуральных веществ, которые допускаются при изготовлении мороженого: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и другие. Их концентрация в продукте небольшая.

    Фото: w-dog.ru

  5. Текстура и форма

    Есть два типа мороженого: мягкое и закаленное. Закаленное мороженое – это сухая смесь, которую потом обрабатывают: фризеруют, расфасовывают и закаливают. Это сложный процесс, благодаря которому мороженое может храниться очень долго. Мягкое мороженое производится без стадии закаливания, поэтому хранится намного меньше. Оба эти вида имеют право на жизнь. Тут выбор – дело вкуса!

     

  6. Виды мороженого

    Все мы знаем, что мороженое делится на определенные сорта, которые отличаются между собой процентным содержанием молочного жира. Самое высокое его содержание – в пломбире. Здесь главный критерий в выборе – ваши личные предпочтения. Пломбир традиционно считается самым вкусным: в нем молочного жира больше всего.

    – молочное (не более 7,5% молочного жира)

    – сливочное (8-11,5% молочного жира)

    – пломбир (не менее 12% молочного жира)

    – кисломолочное (не более 7,5 % молочного жира)

    – с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) – не более 12% м. д. молочного жира

    Фото: w-dog.ru

  7. Признаки качественного и некачественного продукта

    Вот вы пришли в магазин, посмотрели этикетку, выбор сделали.  Но тут важно еще изучить внешний вид продукта и условия его хранения. Есть определенные признаки, по которым можно оценить качество продукта.

    Качественное:

    • Откалывается. Хорошо закаленная масса всегда откалывается хорошими кусками.
    • Недеформированное. Мороженое должно быть целым. Без трещин и вмятин.

    Некачественное мороженое:

    • Заметны кусочки льда. Трещины, сыпучесть – признаки того, что мороженое несколько раз замораживали и размораживали.
    • Если мороженое помято, расколото, упаковка вскрыта, и на ней стерт срок годности – лучше откажитесь от такой покупки.

     

  8. Цена вопроса? 

    Как мы уже отметили, относительно натуральное мороженое не может стоить дешево.  Имейте это в виду, когда выбираете продукт за 15-30 рублей.   

    Мы прошлись по магазинам и изучили этикетки, отобрав марки, в которых (если верить составу), отсутствуют растительные жиры: 

    Мороженое «Золотой стандарт» – от 45 рублей (80 граммов). 

    Мороженое марки «Чистая линия» – от 55 рублей  (80 граммов). 

    Мороженое «Русский холод» –  от 44 рубля  (80 граммов). 

    Мороженое «Коровка из Кореновки» – от 38 рублей (80 граммов)

    Мороженое «Филевский пломбир» – от 50 рублей (80 граммов)

    С растительными жирами:

    Мороженое «Каждый день» – от 6 рублей  (80 граммов)

    Мороженное «ТД Айсберри» – от 20 рублей  (80 граммов)

    Мороженое «Просто» – от 9 рублей  (80 граммов)

    Мороженое “365 дней” – от 20 рублей (80 граммов)

    Мороженое “Русский размах”  – от 15 рублей (80 граммов)

    Кстати, мороженое можно приготовить и в домашних условиях. Тогда вы точно будете знать его состав. “Призыв” уже давал отличный рецепт, посмотреть можно здесь.  

    Фото: 33.rospotrebnadzor.ru

  9. Мороженое вредно или полезно?

    Ирина Слесарева, врач:

    – Тут весь вопрос в количестве. Мороженное достаточно полезный продукт , если не злоупотреблять. В нем содержится много витаминов, аминокислот и ферментов, которые необходимы для правильного обмена веществ.

    Вредное воздействие в основном случается из-за переедания или из-за высокой жирности продукта. Так, например, лучше не употреблять больше 100 граммов мороженого в день – это вафельный стаканчик. 

     Юлия Митина

    (По материалам сайта Роспотребнадзора)

    Заглавная фотография: wallbox.ru
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