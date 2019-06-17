Кто хочет мороженку? Выбираем качественное!   

Как мы уже отметили, относительно натуральное мороженое не может стоить дешево. Имейте это в виду, когда выбираете продукт за 15-30 рублей.

Мы прошлись по магазинам и изучили этикетки, отобрав марки, в которых (если верить составу), отсутствуют растительные жиры:

Мороженое «Золотой стандарт» – от 45 рублей (80 граммов).

Мороженое марки «Чистая линия» – от 55 рублей (80 граммов).

Мороженое «Русский холод» – от 44 рубля (80 граммов).

Мороженое «Коровка из Кореновки» – от 38 рублей (80 граммов)

Мороженое «Филевский пломбир» – от 50 рублей (80 граммов)

С растительными жирами:

Мороженое «Каждый день» – от 6 рублей (80 граммов)

Мороженное «ТД Айсберри» – от 20 рублей (80 граммов)

Мороженое «Просто» – от 9 рублей (80 граммов)

Мороженое “365 дней” – от 20 рублей (80 граммов)

Мороженое “Русский размах” – от 15 рублей (80 граммов)

Кстати, мороженое можно приготовить и в домашних условиях. Тогда вы точно будете знать его состав. “Призыв” уже давал отличный рецепт, посмотреть можно здесь.