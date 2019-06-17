Гений сдал математику профильного уровня на 100 баллов

Одиннадцатиклассник из Гусь-Хрустального стал единственным выпускником во Владимирской области, сдавшим ЕГЭ по математике профильного уровня на высший балл. Учится парень во второй школе. Вообще, сообщает пресс-служба регионального департамента образования, в этом году результаты по профильной математике стали лучше. Этот ЕГЭ сдавали 3043 выпускников, с экзаменом справились большинство – 93,4 % ребят.

Результаты ЕГЭ по литературе и базовой математике остались на уровне прошлогодних.

Первый сдавали 359 участников. 96% преодолели минимальный порог в 32 балла. При этом средний балл вырос. С базовой математикой справились 97% участников. Стали известны и предварительные результаты ЕГЭ по географии. Его сдавали 103 человека. Лишь 11 % показали отличный результат, набрав от 81 до 100 баллов.

Результаты экзаменов выпускники могут узнать через свои личные кабинеты на портале ЕГЭ – ege.edu.ru. А как сдать ЕГЭ и выжить, читайте в материале нашего блогера.

Елена Пляскина

Фото: educationmanagers.ru