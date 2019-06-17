Бьёт – значит любит? Как противостоять домашнему насилию

К сожалению, всё чаще мы читаем новости о том, что женщины погибают или остаются серьёзно искалеченными из-за домашнего насилия. Почему это происходит, когда пора бить тревогу и куда можно обратиться за помощью? Стоит ли терпеть унижения и побои, чтобы «сохранить семью» и «не оставить детей без отца»? Давайте разбираться вместе!

Как распознать тирана

Не всегда домашнее насилие – это тяжёлые побои. Вот основные признаки:

унижение («Ты сама ничего собой не представляешь», «Да кому ты нужна?», «Да куда ты пойдёшь?»);

ограничения на общение с друзьями и знакомыми, самостоятельные покупки;

тотальный контроль;

применение физической силы как наказание «за непослушание»;

извинения за её применение («Так больше никогда не повторится!») и систематическое нарушение обещаний.

Самое страшное – это оправдание своего поведения любовью и нормальностью происходящего: «Я же так люблю тебя, что не сдержался и ударил», «У всех в семьях так», «Бьёт – значит любит», «А чего такого? Не надо было меня злить!», «Я в семье главный, и я решаю» и т.п.

На самом деле человек, поднимающий руку на женщину или на собственных детей, – это тиран и насильник. Других вариантов нет. И движет им отнюдь не чувство любви, а жажда контроля, власти, подавления другого человека или, как ни странно, собственная неуверенность, которую он прикрывает агрессией.

«А как же ревность?» – спросите вы. Ревность – это тоже не о любви, а в большей степени о чувстве собственности и страхе потерять человека, желание контроля над ним. Если ваш муж или любимый человек ударил вас и объясняет это ревностью, клянётся, что больше такого никогда не случится, – не верьте. За очень редкими исключениями, эта ситуация будет повторяться снова и снова, а ощущение безнаказанности может привести к печальному исходу для вас.

Сомнения и вопросы

В результате психологического давления, которым, как правило, пользуется домашний тиран, у женщины сильно снижается самооценка, что даёт ему дополнительные рычаги управления. Основные сомнения, которые не дают женщине обратиться за помощью, касаются безвыходности, которую она ощущает, и страхом за будущее детей. Что тут можно сказать?

Факт № 1. Дети усваивают поведенческие модели своих родителей. И если отец бьёт мать на глазах у детей, они считают это поведенческой нормой и ведут себя более агрессивно. По многочисленным исследованиям психологов, подростки, осуждённые за разбой, драки, физическое насилие, в детстве сами подвергались ему либо наблюдали его в семье. А девочки бессознательно выбирают себе мужа, склонного к агрессии. Хотите ли вы такого будущего для своих детей?

Факт № 2. Эта ситуация в итоге грозит вашей безопасности, а возможно, и жизни. Один из последних трагических случаев произошёл во Владимире совсем недавно. Об этом писал “Призыв”.

Если вы продолжаете сомневаться, обратитесь за помощью к специалистам, во Владимире есть бесплатные и анонимные службы помощи жертвам насилия.

Когда пора бить тревогу и что делать?

Если вас неоднократно били, постоянно унижают, подчёркивают вашу финансовую и интеллектуальную несостоятельность. Если вы ещё не замужем и ваш парень вас ударил – уходите, не ждите повторения. У таких историй практически не бывает счастливого продолжения и уж тем более завершения.

Во Владимире есть несколько организаций, оказывающих социальную и психологическую помощь женщинам, страдающим от домашнего насилия.

Телефон доверия: 33-33-33. Здесь вас выслушают психологи, помогут разобраться в ситуации и найти из неё выход, выстроить стратегию поведения именно в вашем случае. Это круглосуточно, бесплатно и анонимно.

Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения, отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Адрес: ул. Северная, д. 4а. Телефон: (4922) 43-15-25. Здесь работают не только психологи, но и юристы, которые разъяснят вам ваши права и помогут в случае необходимости правильно оформить соответствующие документы.

Обращение в полицию, снятие побоев и официальная фиксация ваших травм помогут вам доказать, что это не ваши выдумки. Самый частый приём, которым пользуется домашний тиран, – утверждение, что ничего такого не было.

А самое главное – верьте в себя! И помните, пока вы живы, безвыходных ситуаций нет.

Наталия Фельдман

Заглавное фото: mosyabloko.ru