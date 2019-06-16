Мы их кормим или убиваем?

Любите кормить птичек в солнечный денек? Сыпать им семечки или хлебушек? Каждый из нас думает, что делает благое дело – спасает птиц от голода. Но, оказывается, в большинстве случаев мы не спасаем, а губим их. Почему нельзя кормить пернатых летом и как их поддержать, рассказывает директор Центра реабилитации и реинтродукции диких животных “Лунная поляна” Анна Чернокрылая.

Почему нельзя кормить птиц летом?

Подкормка летом не только не поможет, а даже навредит: птицы привыкнут к легкодоступной пище, и им будет сложно находить корм самостоятельно. Особенно это плохо для слетков – птичьих подростков. Если взрослые птицы имеют какое-то представление о добыче корма, то слетки только учатся жить и добывать пищу. Не зная ничего, кроме кормушки, они погибнут сразу, как только подкормка прекратится. Кроме того, перелетные птицы могут остаться на прикормленных местах на зиму, надеясь на обилие корма, и погибнуть. Исключение составляют раненые птицы, которые не могут добывать корм самостоятельно, но таких птиц лучше изловить и передать в ближайший центр реабилитации.

Правда, что брошенную жвачку съедают птицы и погибают?

Птички подберут любую еду. Жвачку, кстати, не подберут, скорее всего, а вот чипсы запросто. Вообще, любую еду нужно выбрасывать в плотных пакетах, иначе подкармливаются не только птички, но и крысы.

Как помочь птицам летом?

Поставьте в жаркий день на улице емкости с водой. Огромное количество птиц погибает в жару от жажды, не найдя лужи или водоема, откуда можно попить. Даже в прохладу мелкая птица вроде воробья погибнет, проведя всего один день без воды, а в жару хватит и пары часов.

А кого тогда можно подкармливать летом?

Уток! Если на пруду летом много уток (более 150-200 шт.), то можно подкармливать их. Лучше всего овсянкой или комбикормом, но подойдет и запаренная перловка, вареные овощи, немного творога, фрукты и ягоды. Нельзя давать уткам хлеб, особенно черный. Он начинает бродить в желудке, и птица может погибнуть. Маленькие стаи подкармливать нельзя: они могут остаться на зиму в замерзающем водоеме.

А как обращаться со слетками?

Слетки уже не птенцы, но еще не взрослые птицы. Они покинули гнездо, но пока не научились летать. Очень часто люди видят “птенчика” и думают, что он выпал из гнезда и брошен родителями, но это не так. Мать и отец присматривают за ними, принося им пищу и защищая от врагов. Ни в коем случае нельзя забирать таких птенцов домой: выкормить их довольно трудно, а выпускать потом нельзя. Птицы, выращенные человеком, не способны выжить в природе.

Конечно, если слеток находится в опасности, ему нужно помочь. Например, спасти от кошки или унести с проезжей части. Но поверьте, достаточно просто отнести его на 10-15 метров в сторону, найдя безопасное место, например, кусты или невысокую ветку.

Что делать, если вы обнаружили травмированную птицу?

Если вы нашли голого птенца, травмированных слетка или взрослую птицу, надо посадить найденыша в коробку и как можно скорее обратиться в ближайший центр реабилитации. Голых птенцов нужно дополнительно обогревать, и кормить их нужно сразу же. Например, вареным желтком, смешанным с водой. Родители кормят их каждые 20 минут, и пропуск даже одного кормления может стать фатальным.

Юлия Митина

Верхнее фото: matilda-i-ja.livejournal.com