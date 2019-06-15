Как отметить праздник Святой Троицы

16 июня отмечается день Святой Троицы. Он, как и Пасха, всегда отмечается в воскресенье, спустя 50 дней после этого дня. Поэтому Святая Троица еще именуется Пятидесятницей. Это день возрождения человеческой души, когда она может получить бесценный дар спасения, просто раскаявшись в своих прегрешениях и доверив все переживания Господу.

Мало кто из жителей области останется в стороне от этого важного церковного и народного праздника. Торжественные богослужения и масштабные гулянья пройдут во всех городах и селах Владимирского края. О том, что это за праздник и как его надо отмечать, и пойдет речь в этой статье.