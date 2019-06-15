Как отметить праздник Святой Троицы

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Важный день для каждого русского человека
16 июня отмечается день Святой Троицы. Он, как и Пасха, всегда отмечается в воскресенье, спустя 50 дней после этого дня. Поэтому Святая Троица еще именуется Пятидесятницей. Это день возрождения человеческой души, когда она может получить бесценный дар спасения, просто раскаявшись в своих прегрешениях и доверив все переживания Господу.
Мало кто из жителей области останется в стороне от этого важного церковного и народного праздника. Торжественные богослужения и масштабные гулянья пройдут во всех городах и селах Владимирского края. О том, что это за праздник и как его надо отмечать, и пойдет речь в этой статье.
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История праздника
Незадолго до своей кончины Иисус Христос пообещал, что ровно через 50 дней после этого Бог пошлет Утешителя, который будет незримо помогать всем его последователям. И действительно, по прошествии 40 дней Спаситель вознесся на небо, а еще спустя декаду ученики Христа собрались вместе в одном из домов Иерусалима. И в этот момент в небе послышался очень сильный шум, как будто ураганный ветер пронесся над городом. Оказалось, что это были не потоки воздуха, а чудесное событие: в тот же момент над головами учеников-апостолов зажглись язычки пламени. Это Святой Дух сошел на землю.
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Значение Троицы для современных людей
Сошествие Святого Духа имеет прямое отношение ко всем жителям планеты. Его приход на землю означает наступление благодатного времени, когда мы имеем прямую связь с небесными силами. Каждый человек в этот день может просто помолиться, попросить прощения и получить его. Получается, что Дух Святой – это своеобразный канал связи между человеком и Богом. Более того – он и есть сам Бог, его третье лицо. Поэтому православный праздник Троицы символизирует Триединого Господа, который раскрылся перед человеком во всей своей полноте.
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Торжественное богослужение
Среди церковных праздников день Святой Троицы – пожалуй, самое красивое событие года. Священники облачаются в зеленые одежды, храмы и иконы Святой Троицы украшаются ветвями березы, полевыми цветами, листьями. Пол в храмах устилается свежей травой. Зеленый тон служит символом животворящей веры, возрождения природы после долгой зимы, но самое главное – освобождения человеческой души от греха.
Накануне в Великую Троицкую субботу служится Всенощное бдение. В день праздника Святой Троицы читается Евангелие от Иоанна, совершается праздничная литургия. Третий день Троицы называется днем Святого Духа. В этот день в церквях принято освящать воду. Люди берут траву и ветки, которыми украшались храмы, и приносят домой. Засушивают их и хранят весь год – они оберегают дом от болезней и бед.
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Традиции празднования
В эти праздничные дни не стоит заниматься тяжелой физической работой, посещать кладбище, планировать какие-то глобальные дела (например, уборка дома, работа на даче, крупные покупки и т.п.). Лучше всего найти время для праздничных богослужений — сходить в храм на службу, посетить литургию в честь Пресвятой Троицы, проникнуться духом светлых молитв, настроиться на праздничную волну. А остаток дня можно провести со своими близкими, помочь родным, навестить старых друзей. Поста в праздник Святой Пятидесятницы нет, поэтому праздничный стол предполагается богатый и обильный, с разнообразными мясными блюдами, пирогами, свежей зеленью.
Также после праздничного обеда устраиваются традиционные народные гулянья — люди стремятся на природу, где совершают обрядовые танцы, поют песни, разжигают костры. Целители рекомендуют собирать в этот день травы — считается, что природа наделяет их особыми чудодейственными свойствами. А еще можно в такой праздник загадать самое заветное желание – если настроиться на исполнение мечты, она непременно сбудется.
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Троицкие гулянья в Суздале 0+
Во многих городах традиция народных гуляний перерастает в культурные массовые мероприятия, концерты, ярмарки. В древнем Суздале праздник традиционно пройдет в Музее деревянного зодчества 16 июня с 11.00 до 15.00. Знаменитая суздальская «Радуница» и фольклорный ансамбль «Надея» из Коврова будут славить Троицу. На праздник в Суздаль пожалует и столичный гость – мультиинструменталист Роман Ломов. Этот музыкант владеет игрой на многих редких старинных инструментах.
Малыши поучаствуют в мастер-классах по изготовлению троичной куклы-кукушки, посмотрят кукольные представления театра «Печки-лавочки». Ловкие и умелые поиграют в старинную русскую игру – городки. Девицы-красавицы принарядятся в яркие сарафаны, побегут гурьбой да станут березку «завивать», хороводы водить, зеленую именинницу славить.
Апофеозом праздничной программы станет исполнение традиционного женского обряда Владимирской губернии – «Вождение колоска». Как и много веков назад, по дорожке из скрещенных рук пройдет к ниве маленькая, нарядно одетая девочка. Сорвет она на поле колосок, чтобы возложить его к ступеням храма. Так наши предки «загадывали» добрый урожай. Хоровод же начнется с торжественного обряжения маленькой «ворожеи». Завершится праздник старинным обрядом «Проводы березки». Девушки в народных костюмах отправятся к реке Каменке – и воды реки примут березку…
Цена билета – 250-400 рублей, дети до 16 лет – бесплатно.
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«Праздник русской березки» 0+
16 июня владимирский парк «Дружба» приглашает гостей на традиционные Троицкие гулянья. Праздник начнется в 11.00 познавательной программой для детей «Березонька-подруженька» с рассказами о традициях и обрядах. В 12.00 гостей парка ждёт фольклорный концерт с участием творческих коллективов Культурно-досугового комплекса, детского образцового ансамбля «Усладики», учащихся Детской школы хореографии, Радужного хуторского казачьего общества и семейного ансамбля сестер Мухиных. Взрослые и дети будут водить хороводы и петь вместе с артистами коллектива «Владимирская вечора».
На площадке «Уголок умельцев» владимирцев встретит выставка-продажа изделий народного промысла, где можно будет купить сувениры и предметы быта, а также состоится очень популярный мастер-класс по изготовлению народных кукол и оберегов. На центральной поляне расположится фотозона с арт-объектами и веселыми тантаматесками.
Вход свободный.
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Троица в дворянских усадьбах 0+
Музейный комплекс «Усадьба двух генералов» в Ковровском районе также приглашает 16 июня в 12.00 отметить Троицу. Гости смогут посетить торжественный молебен в Воскресенском храме, экскурсии в экспозициях музея и на «Барской пасеке», игровую и арт-поляны, бивак «Стародубской дружины». Подготовлены театрализованная фольклорная программа, красочная мыльная феерия, древо исполнения желаний и беспроигрышная лотерея. Детей порадуют мастер-классы «Марфушкины игрушки», аттракционы «Дойная корова» и «Гигантские шаги». Будут организованы выставка-продажа изделий мастеров народных промыслов и «обжорные» ряды.
Цена билетов: взрослый – 250 руб., детский – 100 руб., дети до 7 лет – бесплатно.
Музейный комплекс в селе Павловское расположен на федеральной трассе М-7 «Волга» в 28 км от г. Коврова и 39 км от г. Вязников.
Троицкие гулянья пройдут и в Усадьбе Танеевых в селе Маринино Ковровского района. 16 июня с 12.00 посетителей ждут Мастеровая слобода, Девичья полянка, Потешный угол, полевая кухня и чайная лавка. Можно будет поиграть в крокет, серсо, бирюльки, городки. Ансамбль русских народных инструментов «Родные напевы» из Владимира устроит обрядово-игровое действо «Зеленые святки». Экскурсии по усадьбе, лодочные прогулки, «зеленая» лотерея, заготовка березовых веников захватят и детей, и взрослых.
Цена билетов: взрослый – 250 руб., для детей и пенсионеров – 150 руб.
Село Маринино расположено в 15 км от М-7 «Волга» в 28 км, поворот в д. Сенинские Дворики на п. Красный Октябрь.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/taneevy
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