Герой операции «Утка»

На Кунцевском кладбище в Москве можно видеть скромный памятник из розового гранита, на котором выбито: «Лопес Рамон Иванович (1913-1978)». Сверху портрет: пожилой мужчина в белой рубашке и темном костюме при галстуке в очках с умным волевым взглядом, чем-то похожий на профессора. На груди – Золотая Звезда Героя Советского Союза. На самом деле это вовсе не профессор. И даже не Лопес. Этого человека звали Хайме Рамон Меркадер дель Рио. Родом из Испании, он был профессиональным разведчиком. А Золотую Звезду получил за ликвидацию Льва Троцкого, которую выполнил по заданию руководства НКВД СССР, причем 20 лет спустя – после отбытия этого срока в мексиканской тюрьме.

До сих пор к этому человеку и его деянию во всем мире относятся по-разному. Одни считают Меркадера героем. Другие – наемным убийцей. Как же все обстоит на самом деле?

Демон революции

Лев Троцкий (настоящая фамилия – Бронштейн) – один из лидеров большевиков в 1917 году и во время Гражданской войны. Фактически это он руководил вооруженным восстанием в октябре 1917-го в Петрограде. Именно Троцкий, заняв руководящий пост председателя Революционного военного совета РСФСР, а потом и СССР, возглавлял Красную Армию, лично выезжая на фронты и непосредственно принимая участие в боевых действиях. Именно Троцкий, прозванный «Демоном революции», а не теоретик Ленин и не аппаратчик Сталин вдохновлял красноармейцев прямо на поле боя на подвиги в условиях разрухи, недостатка снабжения и неопределенности ситуации. Оратором Троцкий был выдающимся, превосходя в этом, пожалуй, всех большевистских вождей, не уступая, а, возможно, и превосходя даже Ленина.

Влияние Троцкого в Советской России, а потом и в Советском Союзе, где он занимал должность наркома по военным и морским делам (аналог нынешнего министра обороны) было исключительно велико.

Однако после смерти Ленина между его ближайшими соратниками началась борьба за власть. Зиновьев, Каменев и Сталин ополчились против Троцкого, затем Троцкий, Зиновьев и Каменев объединились против Сталина. Кто в итоге одержал верх – известно. Кстати, Троцкого не посадили в тюрьму и не осудили. Его просто выслали из СССР. Как бы ни оценивать действия Сталина и сталинизм, именно он в конечном итоге возглавил страну, в том числе во время самого трудного испытания – во время Великой Отечественной войны. И его вклад в Победу над нацизмом и фашизмом – Третьим Рейхом и его союзниками – велик.

Но противостояние с режимами Гитлера, Муссолини и их сателлитов началась задолго до июня 41-го. И даже до начала Второй мировой в сентябре 1939-го. «Генеральной репетицией» будущих кровавых сражений в Европе и Азии стала война в Испании, где нацисты и фашисты помогали диктатору Франко (техникой, оружием и бойцами, в том числе летчиками-асами, а также морской блокадой), а СССР – республиканцам. Однако именно там троцкисты (а последователей у эмигранта Троцкого оставалось немало по всему миру), выступив на стороне республиканцев, в мае 1937 года организовали путч против них в Барселоне, причем поддерживали их… агенты Абвера – гитлеровской разведки. И, видимо, не случайно, именно соратник Троцкого по борьбе со Сталиным Зиновьев в ссылке в Казахстане в 1933 году (за три года до начала войны в Испании и за 8 лет до Великой Отечественной) перевел на русский язык книгу Гитлера «Майн Кампф».

Подсадные утки

О связях троцкистов в Барселоне и Абвера сообщил один из руководителей «Красной капеллы» – группы немецких патриотов-подпольщиков, боровшихся с гитлеровским режимом, обер-лейтенант люфтваффе Шульце-Бойзен. Ему покровительствовал сам Геринг, поэтому этот офицер, служивший в штабе ВВС, имел допуск к секретной информации. Позже его схватило гестапо, и открывший истинное лицо троцкистов антифашист был повешен, а его жене отрубили голову – в самых жутких средневековых традициях.

Потомственный немецкий офицер Хайнц Харро Макс Вильгельм Георг Шульце-Бойзен – патриот Германии был посмертно награжден орденом Красного Знамени в 1969 году.

Из троцкистских кругов в спецслужбы Франции и Германии шли «наводящие» материалы (фактически, доносы) о действиях компартий этих стран в поддержку Советского Союза. И если французских коммунистов троцкисты своим предательством обрекали на увольнения, притеснения или даже тюрьму, то их немецкие единомышленники попадали прямиком в концлагерь и на эшафот. А в 1941 году в оккупированном Париже тот же Абвер использовал своих проверенных агентов-троцкистов в качестве «подсадных уток» – они завязывали контакты с находившимися в подполье руководителями французского Сопротивления и потом выдавали их своим хозяевам.

К 1940 году неизбежность войны гитлеровской Германии и СССР была очевидна. На Западе война шла уже почти что год. И в том, что наладивший связи с Абвером (и не только с ним) Троцкий несет огромную потенциальную опасность для Советской страны в случае начала боевых действий, очень хорошо понимали в Москве. Там были осведомлены, что еще в декабре 1935-го Троцкий лично встречался с заместителем Гитлера Гессом, обсуждая детали будущего сотрудничества. Основные его пункты таковы: «а) гарантировать общее благоприятное отношение к германскому правительству и необходимое сотрудничество с ним в важнейших вопросах; б) согласиться на территориальные уступки; в) допустить германских предпринимателей в форме концессии (или каких-либо других формах) к эксплуатации таких предприятий в СССР, которые являются необходимым экономическим дополнением к хозяйству Германии (железная руда, марганец, нефть, золото, лес); г) создать в СССР условия, благоприятные для деятельности германских частных предприятий; д) развернуть во время войны активную диверсионную работу на военных предприятиях и на фронте».

Эту диверсионную работу предполагалось проводить по указаниям Троцкого, согласованным с германским Генштабом. А в 1936-м Троцкий публично заявил о том, что в случае нападения Гитлера на Советский Союз Сталину не избежать поражения.

Товарищ Меркадер

Весьма информированный немецкий писатель Лион Фейхтвангер в своей книге «Москва 1937» писал буквально следующее: «Ранее троцкисты были менее опасны, их можно прощать, в худшем случае ссылать… Теперь, непосредственно накануне войны, такое мягкосердечие нельзя было себе позволять. Раскол, фракционность, не имеющие серьезного значения в мирной обстановке, могут в условиях войны представлять огромную опасность».

Именно поэтому уже после троцкистского путча в Испании, и всего за несколько лет до начала Великой Отечественной советскими спецслужбами было принято решение о ликвидации Троцкого – не в качестве мести, а с целью лишить троцкистов единственного признанного во всем мире лидера и обезглавить потенциальную «пятую колонну». Операцию назвали «Утка». Однако первое покушение на Троцкого, жившего тогда в Мексике в укрепленной вилле, которую стерегли охранники, оказалось безуспешным. И тогда на задание отправился коммунист и разведчик Меркадер – бывший майор республиканцев, воевавший в Испании против нацизма и хорошо понимавший, какая угроза миру исходит от его «клиента».

20 августа 1940 года, проникнув на виллу, Меркадер, улучив момент, нанес Троцкому смертельную рану. Это было за 10 месяцев до нападения Гитлера на СССР

Схваченный охраной и переданный полиции, Меркадер подвергался многочисленными допросам и пыткам, но объявил себя борцом-одиночкой и ничего больше не сказал, и никого не выдал. Его приговорили к 20-летнему тюремному заключению. Этот срок он отбыл, как принято говорить, от звонка до звонка, причем первые 5 лет – в одиночной камере. Меркадер не знал, что его ждет в будущем, он сидел в тюрьме в полной неизвестности два десятка лет. А освободившись весной 1960-го, через Кубу добрался до Советского Союза. Там председатель КГБ лично вручил ему Золотую Звезду Героя.

Меркадер, ставший Лопесом, после освобождения прожил 18 лет. В последние годы он жил на Кубе, где по личному приглашению Фиделя Кастро работал советником Министерства иностранных дел, до конца оставаясь убежденным революционером, противником фашизма и троцкизма. Однако похоронили Лопеса-Меркадера по его завещанию в Москве. Которую он защищал на своем, невидимом фронте. И как бы ни относиться к политическим реалиям прошлого, таких людей, как Меркадер, нельзя не уважать. Так же, как и его соратников.

Сергей Бондарев

Верхнее фото – кадр из фильма “Убийство Троцкого” (content.choiz.me)