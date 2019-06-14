Огурцы и помидоры поспели раньше срока

Первый урожай из теплиц собрали дачники Владимирской области. На стол попали сразу два овоща – огурцы и помидоры. Дачники одновременно удивляются и радуются раннему урожаю и надеются на стабильность погоды. Жара хотя и принесла на грядки засуху, зато разогрела теплицы.

– Помидоры активно спеют на ветке, даже снимать их не надо заранее. Собираем сразу с грядки и в салат. Это неожиданно. На полтора месяца раньше помидоры вымахали и покраснели, – рассказывает опытная дачница, проживающая в Судогодском районе, Светлана Мусатова.

Такая же картина и в Суздальском районе. В теплице у Светланы Круговой спеют огурцы. “Зозули” – сочные, хрустящие, вкусные. И для салата, и на окрошку. О засолке говорить еще рано, но от магазинных уже отказались.

Кстати, цены на огурцы и помидоры в супермаркетах стали снижаться. “Пупырчатые” можно купить за 50-60 рублей за кг, томаты – за 120-140 рублей. Стоимость за месяц упала в два раза.

Анна Тумановская

Фото Призыв ТВ