Клещи, мошки, комары наступают. Как защититься?  

Ситуация № 1. Место, где очень много насекомых, и вы в легкой одежде.

Необходимо максимально сильное средство для защиты от укусов насекомых открытых частей тела и тела под одеждой. Приобретаете репеллентное средство в аэрозольной упаковке или спрей, содержащий более 25% ДЭТА (на этикетке должно быть написано “Время защитного действия от насекомых при нанесении на кожу более 4 часов, при нанесении на одежду — до 20 суток”).

Ситуация № 2. Место, где очень много насекомых, но вы в одежде, которую они не прокусят.

Необходимо максимально сильное средство для защиты от укусов насекомых только открытых частей тела. Приобретаете репеллентное средство в виде крема, салфеток, спрея или в аэрозольной упаковке, содержащее 25% или более ДЭТА (на этикетке должно быть написано “Время защитного действия от насекомых при нанесении на кожу более 4 часов, при нанесении на одежду — более 20 суток”).

Ситуация № 3. Нужно защитить детей от укусов в месте с высокой численностью насекомых.

Приобретаете репеллентное средство в виде крема, молочка, салфеток, спрея или в аэрозольной упаковке с низким содержанием ДЭТА (<10%). А лучше – репеллент ИР 3535: только на основе этого репеллента с низкой токсичностью есть средства, разрешенные для применения детьми с 1 года (на этикетке должен быть указан минимальный возраст детей и написано “Время защитного действия от насекомых при нанесении на кожу – до 3 часов (или до 2 часов), при нанесении на одежду – до 5 суток”).