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Клещи, мошки, комары наступают. Как защититься?  

Выбор средства от насекомых

  1. Пользуемся репеллентами

    При каждом выезде на природу нужно понимать, что там нас ждет рой жужжащих насекомых, готовых отпить нашей кровушки. Укусы чешутся, зудят и  в отдельных случаях даже могут стать причиной серьезных аллергических реакций и даже опасных заболеваний. Недавно “Призыв” писал о случаях энцефалита в области, причиной заболевания которым стали укусы клещей.  Как защитить себя и своих близких?  Пользоваться  репеллентами. Как их правильно выбрать для взрослого и для ребенка?  Какова продолжительность их действия? Куда их лучше наносить? Полезные советы дает  Роспотребнадзор.

  2. Что такое репеллент?

    Репелленты – вещества, отпугивающие назойливых насекомых:  клещей, комаров, мошек. Они досаждают людям и животным и   являются переносчиками опасных заболеваний.

    Средств, которые борются с насекомыми, огромное множество. Как правило, их состав –  это смесь синтетических компонентов (диэтилтолуамид, ИР 3535, икаридин, акреп, диметилфталат и другие) и натуральных веществ растительного происхождения (эфирных масел цитронеллы, герани, гвоздики эвкалипта и др.)

    Фото: womanadvice.ru

  3. Виды репеллентов

    Наносятся на кожу

    Есть репелленты, которые можно применять на тело, а есть, которые можно применять исключительно на одежду (с высоким содержанием ДЭТА  – 30-50%). На коже средство держится не более 4 часов. Обычно наносят кремы, гели, лосьоны, карандаши, эмульсии и салфетки. Но все эти средства  проникают непосредственно в организм. Поэтому детям не рекомендуется наносить репеллент на кожу.

    Наносятся на одежду

    Аэрозольные упаковки с газом-пропеллентом и спреи с механическими разбрызгивателями предназначены для нанесения и на кожу, и на одежду. Действие на одежде будет длиться около суток. А токсический эффект любого репеллентного средства при нанесении его на одежду будет сведен к минимуму.

  4. Репелленты отпугивают, но не убивают насекомых!

    Помните, эти средства отпугивают, но не убивают опасных для здоровья насекомых.  На упаковках, разрешенных для защиты от клещей, обязательно указано: “Средство обеспечивает неполную защиту от клещей. Будьте внимательны!”. Поэтому делаем вывод: всегда старайтесь лучше экипировать себя и ребенка. Это закрытая одежда, которую сложно “прокусить”, головные уборы, закрытая обувь и так далее.

    Фото: backpacksprayer.com

  5. Как выбрать качественный репеллент?

    • Любое средство должно иметь свидетельство о государственной регистрации, номер которого должен быть указан на этикетке. Или  его можно спросить у продавца.
    •  Вся информация о способе применения, мерах предосторожности при применении, изготовителе и так далее должна быть указана на этикетке.
    •  Сам защитный эффект средства зависит от очень многих факторов: от защитных свойств самого средства, от индивидуальных особенностей людей при применении, от агрессивности насекомых, от погодных условий. На этикетке же указывают очень относительные понятия о длительности защиты. Так, например, может быть написано: “Средство защищает при нанесении на кожу более 4 часов”, “Средство защищает при нанесении на кожу до 2 часов” или “При нанесении на одежду защитный эффект может длиться более 20 суток”.

  6. Что покупать и при каких условиях?

    Ситуация  № 1. Место, где очень много насекомых, и вы в легкой одежде.

    Необходимо максимально сильное средство для защиты от укусов насекомых открытых частей тела и тела под одеждой. Приобретаете репеллентное средство в аэрозольной упаковке или спрей, содержащий более 25% ДЭТА (на этикетке должно быть написано “Время защитного действия от насекомых при нанесении на кожу более 4 часов, при нанесении на одежду — до 20 суток”).

    Ситуация № 2. Место, где очень много насекомых, но вы в одежде,  которую они не прокусят.  

    Необходимо максимально сильное средство для защиты от укусов насекомых только открытых частей тела. Приобретаете репеллентное средство в виде крема, салфеток, спрея или в аэрозольной упаковке, содержащее 25% или более ДЭТА (на этикетке должно быть написано “Время защитного действия от насекомых при нанесении на кожу более 4 часов, при нанесении на одежду — более 20 суток”).

    Ситуация № 3. Нужно защитить детей от укусов в месте с высокой численностью насекомых.

    Приобретаете репеллентное средство в виде крема, молочка, салфеток, спрея или в аэрозольной упаковке с низким содержанием ДЭТА (<10%). А лучше – репеллент ИР 3535: только на основе этого репеллента с низкой токсичностью  есть средства, разрешенные для применения детьми с 1 года (на этикетке должен быть указан минимальный возраст детей и написано “Время защитного действия от насекомых при нанесении на кожу  – до 3 часов (или до 2 часов), при нанесении на одежду – до 5 суток”).

    Фото: chihov.net

  7. Цена вопроса

    В магазинах города Владимира можно найти разного вида репелленты. Средняя стоимость каждого:

    Салфетки – от 60 рублей

    Аэрозоль – от 160 рублей

    Крем  – от 60 рублей

    Репеллент от клещей (аэрозоль) – от 120 рублей

    Репеллент для детей (аэрозоль) – от 190 рублей

    Гель – от 300 рублей

    Бальзам – от 400 рублей

    Фото: 33.rospotrebnadzor.ru

    Юлия Митина

    Заглавное фото: megalantica.ru

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