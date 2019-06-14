Клещи, мошки, комары наступают. Как защититься?  

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Пользуемся репеллентами
При каждом выезде на природу нужно понимать, что там нас ждет рой жужжащих насекомых, готовых отпить нашей кровушки. Укусы чешутся, зудят и в отдельных случаях даже могут стать причиной серьезных аллергических реакций и даже опасных заболеваний. Недавно “Призыв” писал о случаях энцефалита в области, причиной заболевания которым стали укусы клещей. Как защитить себя и своих близких? Пользоваться репеллентами. Как их правильно выбрать для взрослого и для ребенка? Какова продолжительность их действия? Куда их лучше наносить? Полезные советы дает Роспотребнадзор.
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Что такое репеллент?
Репелленты – вещества, отпугивающие назойливых насекомых: клещей, комаров, мошек. Они досаждают людям и животным и являются переносчиками опасных заболеваний.
Средств, которые борются с насекомыми, огромное множество. Как правило, их состав – это смесь синтетических компонентов (диэтилтолуамид, ИР 3535, икаридин, акреп, диметилфталат и другие) и натуральных веществ растительного происхождения (эфирных масел цитронеллы, герани, гвоздики эвкалипта и др.)
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Виды репеллентов
Наносятся на кожу
Есть репелленты, которые можно применять на тело, а есть, которые можно применять исключительно на одежду (с высоким содержанием ДЭТА – 30-50%). На коже средство держится не более 4 часов. Обычно наносят кремы, гели, лосьоны, карандаши, эмульсии и салфетки. Но все эти средства проникают непосредственно в организм. Поэтому детям не рекомендуется наносить репеллент на кожу.
Наносятся на одежду
Аэрозольные упаковки с газом-пропеллентом и спреи с механическими разбрызгивателями предназначены для нанесения и на кожу, и на одежду. Действие на одежде будет длиться около суток. А токсический эффект любого репеллентного средства при нанесении его на одежду будет сведен к минимуму.
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Репелленты отпугивают, но не убивают насекомых!
Помните, эти средства отпугивают, но не убивают опасных для здоровья насекомых. На упаковках, разрешенных для защиты от клещей, обязательно указано: “Средство обеспечивает неполную защиту от клещей. Будьте внимательны!”. Поэтому делаем вывод: всегда старайтесь лучше экипировать себя и ребенка. Это закрытая одежда, которую сложно “прокусить”, головные уборы, закрытая обувь и так далее.
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Как выбрать качественный репеллент?
- Любое средство должно иметь свидетельство о государственной регистрации, номер которого должен быть указан на этикетке. Или его можно спросить у продавца.
- Вся информация о способе применения, мерах предосторожности при применении, изготовителе и так далее должна быть указана на этикетке.
- Сам защитный эффект средства зависит от очень многих факторов: от защитных свойств самого средства, от индивидуальных особенностей людей при применении, от агрессивности насекомых, от погодных условий. На этикетке же указывают очень относительные понятия о длительности защиты. Так, например, может быть написано: “Средство защищает при нанесении на кожу более 4 часов”, “Средство защищает при нанесении на кожу до 2 часов” или “При нанесении на одежду защитный эффект может длиться более 20 суток”.
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Что покупать и при каких условиях?
Ситуация № 1. Место, где очень много насекомых, и вы в легкой одежде.
Необходимо максимально сильное средство для защиты от укусов насекомых открытых частей тела и тела под одеждой. Приобретаете репеллентное средство в аэрозольной упаковке или спрей, содержащий более 25% ДЭТА (на этикетке должно быть написано “Время защитного действия от насекомых при нанесении на кожу более 4 часов, при нанесении на одежду — до 20 суток”).
Ситуация № 2. Место, где очень много насекомых, но вы в одежде, которую они не прокусят.
Необходимо максимально сильное средство для защиты от укусов насекомых только открытых частей тела. Приобретаете репеллентное средство в виде крема, салфеток, спрея или в аэрозольной упаковке, содержащее 25% или более ДЭТА (на этикетке должно быть написано “Время защитного действия от насекомых при нанесении на кожу более 4 часов, при нанесении на одежду — более 20 суток”).
Ситуация № 3. Нужно защитить детей от укусов в месте с высокой численностью насекомых.
Приобретаете репеллентное средство в виде крема, молочка, салфеток, спрея или в аэрозольной упаковке с низким содержанием ДЭТА (<10%). А лучше – репеллент ИР 3535: только на основе этого репеллента с низкой токсичностью есть средства, разрешенные для применения детьми с 1 года (на этикетке должен быть указан минимальный возраст детей и написано “Время защитного действия от насекомых при нанесении на кожу – до 3 часов (или до 2 часов), при нанесении на одежду – до 5 суток”).
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Цена вопроса
В магазинах города Владимира можно найти разного вида репелленты. Средняя стоимость каждого:
Салфетки – от 60 рублей
Аэрозоль – от 160 рублей
Крем – от 60 рублей
Репеллент от клещей (аэрозоль) – от 120 рублей
Репеллент для детей (аэрозоль) – от 190 рублей
Гель – от 300 рублей
Бальзам – от 400 рублей
Юлия Митина
Заглавное фото: megalantica.ru
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