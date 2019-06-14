Где подростку летом найти работу?

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Хочу работать!
Все школьники хотят иметь карманные деньги. Лето – это не только каникулы, но и хорошая возможность подработать. И многие дети ищут такие возможности. Причем в этом стремлении их поддерживают родители. Где искать работу, какова должна быть продолжительность рабочего дня? С какого возраста принимают? И сколько во Владимире летом может заработать подросток и студент? Мы собрали полезную информацию для вас.
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Права ребенка должны соблюдаться
Скажем сразу, что в соответствии с Трудовым кодексом России подростки могут работать с 14 лет. Для несовершеннолетнего испытательного срока не существует.
- В каникулы дети с 14 до 15 лет могут работать не больше 4 часов в день, с 15 до 16 лет -не больше 5 часов в день, а с 16 до 18 лет – не более 7 часов в день.
- Если работать понравилось, а работодатель предлагает продолжить сотрудничество, имейте в виду: во время учёбы дети с 14 до 16 лет могут работать не больше 2,5 часов, а с 16 до 18 лет – не больше 4 часов.
- Если подросток устроился в разнорабочие, грузчики, курьером или садоводом, то следует помнить о нормах перемещения грузов на тележках или в контейнерах (для юношей): 14 лет – не больше 12 кг, 15 лет – не больше 15 кг, 16 лет – не больше 20 кг, 17 лет – не больше 24 кг.
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Полезный адрес № 1. Агентство «Профи»
АТМ «Профи» (агентство по трудоустройству молодежи) работает сразу по нескольким направлениям: помогает молодежи от 14 до 30 лет трудоустроиться, оказывает психологическую поддержку безработным, проводит профессиональную и личностную диагностику, консультирует по профориентированию, выстраиванию карьеры, прохождению собеседования, написанию резюме, содействует в трудоустройстве на временные, разовые, постоянные виды работ.
Новые вакансии здесь появляются ежедневно. Если вы не нашли работу в июне, то обязательно повезет в июле-августе.
Кто требуется?
С 14 лет:
– Промоутеры (от 80 руб. за 1 час работы)
– Расклейщики объявлений (зарплата зависит от объема работы)
– Работники в парк на выдачу гироскутеров, велосипедов
С 16 лет:
– Продавцы кваса (600 -700 руб. за смену)
– Менеджеры по продажам (с обучением)
– Распространители визиток
– Упаковщики (с обучением)
– Сотрудники на озеленение
С 18 лет:
– Подсобные рабочие (в Суздальский район). Транспорт до места работодатель предоставляет
– Работники на озеленение (Собинка). Транспорт до места работодатель предоставляет
– Грузчики
– Курьер (возможен выезд в Москву)
– Продавцы, продавцы-кассиры, сотрудники торгового зала
– Тайный покупатель
– Рабочие в типографию
– Специалист по работе с клиентами
– Бармен
– Оператор на линию
Адрес: г. Владимир, ул. Михайловская, 24, кабинет 15.
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Полезный адрес № 2. Центр занятости населения города Владимира
Вакансии для подростков здесь есть, но проще найти работу тем, кому уже исполнилось 16 лет, так как работодателю не нужно предоставлять согласие от родителей и опеки, а подросток может работать 7 часов в день. Вакансии обновляются в течение лета. Оплата почасовая или сдельная. Оплата труда несовершеннолетних работников должна быть не ниже части МРОТ, исчисленной пропорционально отработанному времени. Напоминаем, МРОТ в настоящее время составляет 11 280 рублей.
Кто требуется (с 16 лет)?
– Работники на кухню
– Мойщики авто
– Промоутеры
– Курьеры
– Работники в прокат по выдаче электромобилей
– Работники по благоустройству территорий
Адрес: ул. Белоконской, 6а.
Часы работы: пн-пт с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.00.
Телефоны горячей линии: (4922) 43-03-99, 34-18-95.
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А что в Интернете?
На интернет-сайтах предлагается:
– раздача листовок (от 100 руб. за час);
– продажа шаров и игрушек по выходным и праздникам в парке (оплата от 500 руб. за выход);
– догситтер – няня для собаки, очень актуальная вакансия на время отпусков (от 250 до 700 руб. за сутки).
Елена Середина
Заглавное фото: newbusiness.su
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