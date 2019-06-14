Где подростку летом найти работу?

АТМ «Профи» (агентство по трудоустройству молодежи) работает сразу по нескольким направлениям: помогает молодежи от 14 до 30 лет трудоустроиться, оказывает психологическую поддержку безработным, проводит профессиональную и личностную диагностику, консультирует по профориентированию, выстраиванию карьеры, прохождению собеседования, написанию резюме, содействует в трудоустройстве на временные, разовые, постоянные виды работ.

Новые вакансии здесь появляются ежедневно. Если вы не нашли работу в июне, то обязательно повезет в июле-августе.

Кто требуется?

С 14 лет:

– Промоутеры (от 80 руб. за 1 час работы)

– Расклейщики объявлений (зарплата зависит от объема работы)

– Работники в парк на выдачу гироскутеров, велосипедов

С 16 лет:

– Продавцы кваса (600 -700 руб. за смену)

– Менеджеры по продажам (с обучением)

– Распространители визиток

– Упаковщики (с обучением)

– Сотрудники на озеленение

С 18 лет:

– Подсобные рабочие (в Суздальский район). Транспорт до места работодатель предоставляет

– Работники на озеленение (Собинка). Транспорт до места работодатель предоставляет

– Грузчики

– Курьер (возможен выезд в Москву)

– Продавцы, продавцы-кассиры, сотрудники торгового зала

– Тайный покупатель

– Рабочие в типографию

– Специалист по работе с клиентами

– Бармен

– Оператор на линию

Адрес: г. Владимир, ул. Михайловская, 24, кабинет 15.