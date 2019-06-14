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Где подростку летом найти работу?

Полезные адреса и телефоны

  1. Хочу работать!

    Все школьники хотят иметь карманные деньги. Лето – это не только каникулы, но и хорошая возможность подработать. И многие дети ищут такие возможности. Причем в этом стремлении их поддерживают родители. Где искать работу, какова должна быть продолжительность рабочего дня?  С какого возраста принимают? И сколько во Владимире летом может заработать подросток и студент? Мы собрали полезную информацию для вас.

    Фото: misanec.ru

  2. Права ребенка должны соблюдаться

    Скажем сразу, что в соответствии с Трудовым кодексом России подростки могут работать с 14 лет. Для несовершеннолетнего испытательного срока не существует.

    •  В каникулы дети с 14 до 15 лет могут работать не больше 4 часов в день, с 15 до 16 лет -не больше 5 часов в день, а с 16 до 18 лет – не более 7 часов в день.
    •  Если работать понравилось, а работодатель предлагает продолжить сотрудничество, имейте в виду: во время учёбы дети с 14 до 16 лет могут работать не больше 2,5 часов, а с 16 до 18 лет – не больше 4 часов.
    •  Если подросток устроился в разнорабочие, грузчики, курьером или садоводом, то следует помнить о нормах перемещения грузов на тележках или в контейнерах (для юношей): 14 лет – не больше 12 кг, 15 лет – не больше 15 кг, 16 лет – не больше 20 кг, 17 лет – не больше 24 кг.

  3. Полезный адрес № 1. Агентство «Профи»

    АТМ «Профи» (агентство по трудоустройству молодежи) работает сразу по нескольким направлениям: помогает молодежи от 14 до 30 лет трудоустроиться, оказывает психологическую поддержку безработным, проводит профессиональную и личностную диагностику, консультирует по профориентированию, выстраиванию карьеры, прохождению собеседования, написанию резюме, содействует в трудоустройстве на временные, разовые, постоянные виды работ.

    Новые вакансии здесь появляются ежедневно. Если вы не нашли работу в июне, то обязательно повезет в июле-августе.

    Кто требуется?

    С 14 лет:

    – Промоутеры (от 80 руб. за 1 час работы)

    – Расклейщики объявлений  (зарплата зависит от объема работы)

    – Работники в парк на выдачу гироскутеров, велосипедов

    С 16 лет:

    – Продавцы кваса (600 -700 руб. за смену)

    – Менеджеры по продажам (с обучением)

    – Распространители визиток

    – Упаковщики (с обучением)

    – Сотрудники на озеленение

    С 18 лет:

    – Подсобные рабочие (в Суздальский район). Транспорт до места работодатель предоставляет

    – Работники на озеленение (Собинка). Транспорт до места работодатель предоставляет

    – Грузчики

    – Курьер (возможен выезд в Москву)

    – Продавцы, продавцы-кассиры, сотрудники торгового зала

    – Тайный покупатель

    – Рабочие в типографию

    – Специалист по работе с клиентами

    – Бармен

    – Оператор на линию

    Адрес:  г. Владимир, ул. Михайловская, 24, кабинет 15.

    Фото: thebalancecareers.com

  4. Полезный адрес № 2. Центр занятости населения города Владимира

    Вакансии для подростков здесь есть, но проще найти работу тем, кому уже исполнилось 16 лет, так как работодателю не нужно предоставлять согласие от родителей и опеки, а подросток может работать 7 часов в день. Вакансии обновляются в течение лета. Оплата почасовая или сдельная. Оплата труда несовершеннолетних работников должна быть не ниже части МРОТ, исчисленной пропорционально отработанному времени. Напоминаем, МРОТ в настоящее время составляет 11 280 рублей.

    Кто требуется (с 16 лет)?

    – Работники на кухню

    – Мойщики авто

    – Промоутеры

    – Курьеры

    – Работники в прокат по выдаче электромобилей

    – Работники по благоустройству территорий

    Адрес:   ул. Белоконской, 6а.

    Часы работы: пн-пт с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.00.

    Телефоны горячей линии: (4922) 43-03-99, 34-18-95.

    Фото: personal16.ru

  5. А что в Интернете?

    На интернет-сайтах предлагается:

    – раздача листовок (от 100 руб. за час);

    – продажа шаров и игрушек по выходным и праздникам в парке (оплата от 500 руб. за выход);

    – догситтер – няня для собаки, очень актуальная вакансия на время отпусков (от 250 до 700 руб. за сутки).

    Елена Середина

    Заглавное фото: newbusiness.su
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