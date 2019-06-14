18+

Где можно отлично погулять в выходные

Самые интересные события 15 и 16 июня

  1. Кинотеатр «Милосердие и порядок»

    15 июня

    10.30 – мультипликационный фильм «Букашки-2» (Франция, Китай, 6+)

    13.30 – комедийный фильм для детей «Как прогулять школу с пользой» (Франция, 2017, 6+)

    16.00 – фантастический мультфильм «Тайна магазина игрушек» (Великобритания, Франция, США, 2017, 6+)

    18.30 – приключенческий фильм «На Париж» (Россия, 2019, 18+)

    16 июня

    10.30 – полнометражный мультфильм «Принцесса Эмми» (Германия, Бельгия, Великобритания, 2019, 0+)

    13.30 – приключенческий фильм для детей «Второе детство» (Россия, 2016, 6+)

    16.00 – семейный фильм «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» (Франция, 2015, 6+)

    18.30 – фантастический фильм «Доминика» (Россия, 2018, 12+)

    ул. Добросельская, 2г

    Вход свободный

  2. Улица Георгиевская

    15 июня в 12.00 на улице Георгиевской жителей и гостей города Владимира ждет яркое, незабываемое, ставшее уже традиционным событие – V Межрегиональный фестиваль поэзии «Музыка души» (6+). На фестивале соберутся поэты Владимира и Владимирской области, Москвы, Иваново, Нижнего Новгорода. Для гостей «Музыки души-2019» будут звучать лучшие стихи участников фестиваля, а также поэтические произведения, положенные на музыку. Всю палитру эмоций можно пережить вместе с прекрасными поэтами уже в эти выходные.

    16 июня в 16.00 ансамбль народной музыки «Вишенка» представят жителям и гостям Владимира программу «Девчонки с нашего двора» (6+), в которой прозвучат популярные песни с середины прошлого века по наши дни. В течение трех летних месяцев артисты этого коллектива будут давать бесплатные концерты на открытом воздухе, где все желающие смогут насладиться любимыми мелодиями на одной из самых живописных улочек города.

    Вход свободный

  3. Соборная площадь

    Богатырские игры-2019 6+

    Ставшее ежегодным мероприятие вновь пройдет во Владимире, но уже на Соборной площади. Год за годом сильнейшие атлеты страны встречаются, чтобы в рамках этого турнира показать истинную русскую силу. 15 июня фестиваль откроет свои двери в третий раз. Несмотря на то, что в этом году игры продлятся 2 дня, они все равно обещают быть жаркими (и не только из-за погоды). Самбо, борьба на поясах, гиревой спорт, мас-рестлинг и, конечно же, силовой экстрим – все это “Богатырские игры”. Почувствуйте русскую мощь!

    Соборная площадь

    15 и 16 июня с 15.00 до 20.00

    Вход свободный

    Фото: vk.com/bogatyrskie_igry33

  4. Парк «Дружба»

    Музыкальный экомарафон «За Дружбу!» 16+

    В субботу состоится уникальный концерт под открытым небом за сохранение лугопарка «Дружба».  Инициативная группа решила провести концерт как можно ближе к месту, которое хотят отдать под возведение нового жилого комплекса. «Никаких лозунгов и протестов. Просто концерт от владимирских музыкантов. Мы хотим показать, как здорово можно провести время на этом месте и насколько важно его сохранить для города», – пояснил Иван Ростовцев, один из членов инициативной группы.

    Концерт будет акустическим, то есть без гитарного усиления, ударных установок и других громких инструментов. Выступят владимирские музыканты: Barankee Gnue, «Пушкарь-ФМ», «…имени 850-летия…», M.B.M. (aka Mad Bad Men), «Горный ветер». Специальный гость – Андрей “Шайба” Агеенков. Возможно, присоединятся и поэты – пока с ними ведут переговоры. В любом случае прийти в парк и послушать музыку – отличный план для субботнего дня.

    15 июня в 15.00

    Вход свободный

    Фото: vk.com/ekomarafon_za_park

  5. Улица Тихонравова

    Ночь в Финуниверситете

    Эта акция состоится впервые и будет приурочена к началу приемной кампании-2019. «Ночь в Финуниверситете» будет способствовать профориентации абитуриентов, а также повышению уровня знаний жителей города в области экономики, менеджмента, финансовой грамотности. В программе вечера шоу «Поступай правильно», квест-игра «Карьерный экспресс», интеллектуальный квиз «Думы», научно-популярное шоу «Разберем на атомы» (совместно с Информационным центром по атомной энергии и отделением Владимир Центрального банка России), открытые лекции по экономической тематике, мастер-класс по рисованию, а также игры «Мафия», «Экономический крокодил», «Монополия» и др. Подробности смотрите здесь. Отдыхайте с умом!

    Финансовый университет: ул. Тихонравова, 1

    15 июня в 19.00

    Вход свободный

    Фото: vk.com/event183129839

  6. Парк «Пингвин»

    Фестиваль «Краски лета» 6+

    Это социально-развлекательной проект, направленный на людей всех возрастов. Фестиваль красок – новый формат городского отдыха для школьников, студентов, семей с детьми и взрослых людей. Это еще один формат приятного бесплатного отдыха для жителей больших и малых городов. Это развлечение несет в себе сугубо позитивный характер и ежегодно собирает сотни тысяч людей по всему мире, которые задаются целью раскрасить как можно сильнее себя и окружающих разноцветными сухими красками. Считается, что чем сильнее ты испачкан краской, тем больше добрых пожеланий на тебя направлено! Не пропусти возможность быть ярким!

    Спортивная площадка парка «Пингвин» на Суздальском пр-кте

    16 июня с 15.00 до 17.00

    Вход свободный

  7. Центр пропаганды изобразительного искусства

    Выставка «Гармония цвета»

    Центр пропаганды изобразительного искусства регулярно проводит выставки произведений из своих художественных фондов. В этот раз на суд публики будет представлено более 50 живописных полотен владимирских мастеров. Они познакомят зрителя с особым художественным явлением – владимирской школой живописи, которая сформировалась и достигла своего расцвета во второй половине XX века.

    В экспозицию вошли пейзажи К.Н. Бритова, В.Я. Юкина, В.Г. Кокурина и других представителей этого художественного направления. Их картины несут в себе традиции русского реалистического искусства, импрессионизма, русской фрески и иконописи. Они передают чувство любви к Родине, восхищение ее просторами и старинными архитектурными памятниками.

    Картины признанных мэтров дополнены произведениями современных художников М.В. Герасимова, В.П. Севастьянова, В И. Хамкова и др. В них уже сложнее выделить общие художественные тенденции. Лишь одна черта привлекает внимание – отсутствие натурализма.

    Центр ИЗО: ул. Б.Московская, 24

    Выставка работает по 21 июля

    Время работы: вт-пт 10.30 – 19.00; сб 10.30 – 21.00; вс 10.30 – 19.00

    Цена билета – 50-100 руб.

    Фото: vk.com/public87253274

    Татьяна Лысова

    Заглавное фото: vk.com/bogatyrskie_igry33

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