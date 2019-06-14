Где можно отлично погулять в выходные

15 июня в 12.00 на улице Георгиевской жителей и гостей города Владимира ждет яркое, незабываемое, ставшее уже традиционным событие – V Межрегиональный фестиваль поэзии «Музыка души» (6+). На фестивале соберутся поэты Владимира и Владимирской области, Москвы, Иваново, Нижнего Новгорода. Для гостей «Музыки души-2019» будут звучать лучшие стихи участников фестиваля, а также поэтические произведения, положенные на музыку. Всю палитру эмоций можно пережить вместе с прекрасными поэтами уже в эти выходные.

16 июня в 16.00 ансамбль народной музыки «Вишенка» представят жителям и гостям Владимира программу «Девчонки с нашего двора» (6+), в которой прозвучат популярные песни с середины прошлого века по наши дни. В течение трех летних месяцев артисты этого коллектива будут давать бесплатные концерты на открытом воздухе, где все желающие смогут насладиться любимыми мелодиями на одной из самых живописных улочек города.

Вход свободный