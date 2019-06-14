Где можно отлично погулять в выходные

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Кинотеатр «Милосердие и порядок»
15 июня
10.30 – мультипликационный фильм «Букашки-2» (Франция, Китай, 6+)
13.30 – комедийный фильм для детей «Как прогулять школу с пользой» (Франция, 2017, 6+)
16.00 – фантастический мультфильм «Тайна магазина игрушек» (Великобритания, Франция, США, 2017, 6+)
18.30 – приключенческий фильм «На Париж» (Россия, 2019, 18+)
16 июня
10.30 – полнометражный мультфильм «Принцесса Эмми» (Германия, Бельгия, Великобритания, 2019, 0+)
13.30 – приключенческий фильм для детей «Второе детство» (Россия, 2016, 6+)
16.00 – семейный фильм «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» (Франция, 2015, 6+)
18.30 – фантастический фильм «Доминика» (Россия, 2018, 12+)
ул. Добросельская, 2г
Вход свободный
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Улица Георгиевская
15 июня в 12.00 на улице Георгиевской жителей и гостей города Владимира ждет яркое, незабываемое, ставшее уже традиционным событие – V Межрегиональный фестиваль поэзии «Музыка души» (6+). На фестивале соберутся поэты Владимира и Владимирской области, Москвы, Иваново, Нижнего Новгорода. Для гостей «Музыки души-2019» будут звучать лучшие стихи участников фестиваля, а также поэтические произведения, положенные на музыку. Всю палитру эмоций можно пережить вместе с прекрасными поэтами уже в эти выходные.
16 июня в 16.00 ансамбль народной музыки «Вишенка» представят жителям и гостям Владимира программу «Девчонки с нашего двора» (6+), в которой прозвучат популярные песни с середины прошлого века по наши дни. В течение трех летних месяцев артисты этого коллектива будут давать бесплатные концерты на открытом воздухе, где все желающие смогут насладиться любимыми мелодиями на одной из самых живописных улочек города.
Вход свободный
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Соборная площадь
Богатырские игры-2019 6+
Ставшее ежегодным мероприятие вновь пройдет во Владимире, но уже на Соборной площади. Год за годом сильнейшие атлеты страны встречаются, чтобы в рамках этого турнира показать истинную русскую силу. 15 июня фестиваль откроет свои двери в третий раз. Несмотря на то, что в этом году игры продлятся 2 дня, они все равно обещают быть жаркими (и не только из-за погоды). Самбо, борьба на поясах, гиревой спорт, мас-рестлинг и, конечно же, силовой экстрим – все это “Богатырские игры”. Почувствуйте русскую мощь!
Соборная площадь
15 и 16 июня с 15.00 до 20.00
Вход свободный
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Парк «Дружба»
Музыкальный экомарафон «За Дружбу!» 16+
В субботу состоится уникальный концерт под открытым небом за сохранение лугопарка «Дружба». Инициативная группа решила провести концерт как можно ближе к месту, которое хотят отдать под возведение нового жилого комплекса. «Никаких лозунгов и протестов. Просто концерт от владимирских музыкантов. Мы хотим показать, как здорово можно провести время на этом месте и насколько важно его сохранить для города», – пояснил Иван Ростовцев, один из членов инициативной группы.
Концерт будет акустическим, то есть без гитарного усиления, ударных установок и других громких инструментов. Выступят владимирские музыканты: Barankee Gnue, «Пушкарь-ФМ», «…имени 850-летия…», M.B.M. (aka Mad Bad Men), «Горный ветер». Специальный гость – Андрей “Шайба” Агеенков. Возможно, присоединятся и поэты – пока с ними ведут переговоры. В любом случае прийти в парк и послушать музыку – отличный план для субботнего дня.
15 июня в 15.00
Вход свободный
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Улица Тихонравова
Ночь в Финуниверситете
Эта акция состоится впервые и будет приурочена к началу приемной кампании-2019. «Ночь в Финуниверситете» будет способствовать профориентации абитуриентов, а также повышению уровня знаний жителей города в области экономики, менеджмента, финансовой грамотности. В программе вечера шоу «Поступай правильно», квест-игра «Карьерный экспресс», интеллектуальный квиз «Думы», научно-популярное шоу «Разберем на атомы» (совместно с Информационным центром по атомной энергии и отделением Владимир Центрального банка России), открытые лекции по экономической тематике, мастер-класс по рисованию, а также игры «Мафия», «Экономический крокодил», «Монополия» и др. Подробности смотрите здесь. Отдыхайте с умом!
Финансовый университет: ул. Тихонравова, 1
15 июня в 19.00
Вход свободный
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Парк «Пингвин»
Фестиваль «Краски лета» 6+
Это социально-развлекательной проект, направленный на людей всех возрастов. Фестиваль красок – новый формат городского отдыха для школьников, студентов, семей с детьми и взрослых людей. Это еще один формат приятного бесплатного отдыха для жителей больших и малых городов. Это развлечение несет в себе сугубо позитивный характер и ежегодно собирает сотни тысяч людей по всему мире, которые задаются целью раскрасить как можно сильнее себя и окружающих разноцветными сухими красками. Считается, что чем сильнее ты испачкан краской, тем больше добрых пожеланий на тебя направлено! Не пропусти возможность быть ярким!
Спортивная площадка парка «Пингвин» на Суздальском пр-кте
16 июня с 15.00 до 17.00
Вход свободный
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Центр пропаганды изобразительного искусства
Выставка «Гармония цвета»
Центр пропаганды изобразительного искусства регулярно проводит выставки произведений из своих художественных фондов. В этот раз на суд публики будет представлено более 50 живописных полотен владимирских мастеров. Они познакомят зрителя с особым художественным явлением – владимирской школой живописи, которая сформировалась и достигла своего расцвета во второй половине XX века.
В экспозицию вошли пейзажи К.Н. Бритова, В.Я. Юкина, В.Г. Кокурина и других представителей этого художественного направления. Их картины несут в себе традиции русского реалистического искусства, импрессионизма, русской фрески и иконописи. Они передают чувство любви к Родине, восхищение ее просторами и старинными архитектурными памятниками.
Картины признанных мэтров дополнены произведениями современных художников М.В. Герасимова, В.П. Севастьянова, В И. Хамкова и др. В них уже сложнее выделить общие художественные тенденции. Лишь одна черта привлекает внимание – отсутствие натурализма.
Центр ИЗО: ул. Б.Московская, 24
Выставка работает по 21 июля
Время работы: вт-пт 10.30 – 19.00; сб 10.30 – 21.00; вс 10.30 – 19.00
Цена билета – 50-100 руб.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/bogatyrskie_igry33
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