60 лет – не старость!

Сегодня Центральный городской парк отмечает юбилей. Равно 60 лет назад, 14 июня 1959 года, состоялось торжественное открытие тогда еще парка им. 850-летия г. Владимира. Строить его начали в 1957 году в связи с созданием Выставки достижений народного хозяйства.

– Всего за 4 месяца по проекту архитектора В.Г. Аврутского на площади 16 га были построены 12 павильонов, типовые животноводческие постройки, заложены фруктовый сад и опытный участок с сотнями декоративных деревьев и кустарников, – сообщает сайт ВСМЗ.

Затем, в мае 1959 года, на базе Выставки достижений был создан и сам парк культуры и отдыха. А летом он распахнул свои двери перед жителями и гостями города. И сегодня Владимиро-Суздальский музей-заповедник поделился уникальным фото из своих фондов. Только взгляните, так выглядел парк в 1950-е годах!

А узнаете ли вы другие места Владимира по советским фото? Проверим? Пройдите тест!

Елена Пляскина

Фото “Призыв.ру”