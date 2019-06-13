Заработать деньги на Super Mario

Он зарабатывает хорошие деньги на людях, которые ностальгируют по своему детству. Проверено: приставка, джойстик и Super Mario в состоянии вернуть человека на четверть века назад. Когда игровая приставка Dendy была одна на весь подъезд. Сегодня выбор огромен: современные игровые консоли и видеоигры. Вернувшись из армии, Олег Наливкин решил, что виртуальная реальность может приносить реальные деньги. Молодой человек открыл собственный магазин и готов выйти на всероссийский уровень. Как не стать игроманом и чем компьютерные игры могут быть полезны, расскажет очередной герой программы “Кофе ТВ”.

Полина Тарбеева

Фото и видео “Призыв.ру”