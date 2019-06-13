Владимирская область – край северных орхидей

Как вы думаете, где в России (и в Европе тоже) самая большая колония венериного башмачка? Во Владимирской области, совсем рядом с известными Дюкинскими карьерами, которые давно облюбовали альпинисты. Количество растений, по подсчётам биологов, составляет около 3 миллионов единиц. Почему венерин башмачок – это северная орхидея, как разработка карьеров создала этим растениям благоприятные условия и что ещё можно найти в Дюкинском заказнике, рассказывают на официальной экскурсии Единой дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области.

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК

Это растение, занесённое в Красную книгу, относится к орхидным. Но где же у венериного башмачка воздушные корни, спросите вы. Это ведь один из отличительных признаков орхидей. А ещё орхидеи – эпифиты, то есть всегда живут на каком-нибудь растении, а питательные вещества получают с помощью тех самых воздушных корней. Венерин башмачок внешне выглядит, как любое другое цветущее растение: стебель с несколькими светло-зелёными листьями и цветок. Почему же его отнесли к орхидным?

Семена у венериного башмачка очень мелкие. Попав в почву, они не могут прорасти самостоятельно. Семя может пролежать в земле несколько лет, пока не встретится с почвенными грибами. Получается продуктивный симбиоз. Гифы – грибные нити – выполняют функцию корней, снабжая венерин башмачок водой и минеральными солями, а растение делится с грибом биологически активными соединениями, помогая ему развиваться и расти. И вот эта подземная симбиотическая система (микориза) развивается в течение 15 лет, после чего на поверхности появляются первые листочки.

Осенью побег отмирает, в следующем году листьев становится больше, а зацветает орхидея примерно через 30 лет после начала своего развития. У более старых растений на одном стебле встречаются два цветка, а их максимальное количество – три.

Разработка известковых карьеров началась ещё до революции и, как ни странно, создала благоприятные условия для произрастания северных орхидей. Для развития им нужны карбонатные соединения, а в результате добычи известняка все необходимые вещества попали в почву, поэтому венерин башмачок растёт и прямо на склонах карьеров, выработка в которых уже не ведётся.

ЛЮБКА ДВУЛИСТНАЯ

Наши предки назвали эту орхидею любкой не случайно: её клубенёк нежно-розового цвета выкапывали, высушивали, истирали в порошок и добавляли в приворотное зелье. Сложно однозначно сказать, насколько оно было действенным, но имя за растением закрепилось. Вторая часть названия объясняется очень просто: у любки два листа, расположившиеся у самой поверхности земли, а между ними стебель-цветонос, на котором расположились мелкие белые цветки. Насекомые садятся на лепесток-леток, тянутся к нектару, а пыльца налипает на их голову. И когда они перебираются на соседний цветок, происходит опыление. Что и говорить: природа – лучший дизайнер. Красота цветка нужна для продолжения жизни: цвет и запах привлекают насекомых, а после опыления цветок практически сразу засыхает, ресурсы теперь нужны для развития семян.

Период «подземного» существования у двулистной любки поменьше – 8-9 лет, после чего на поверхности появляется один лист. В следующем году их будет два, а ещё через год, если температурные и прочие условия будут благоприятными, появится и стебель, украшенный мелкими белыми цветками.

Кстати, все орхидеи на территории заказника цветут в разные сроки: из-за жары венерин башмачок практически отцвёл, а вот любка радует глаз белыми соцветиями.

ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЕ И НЕ ТОЛЬКО

Есть на территории заказника и другие интересные растения: вечнозелёный копытень, грушанка круглолистная, чьи цветы немного похожи на ландыш, заросли ландыша майского, который недавно перестал быть краснокнижным растением, ветреница лесная (красивая, но ужасно ядовитая – рвать не советуем!). Да и вообще лучше любоваться цветами в условиях их естественного произрастания, фотографируя их на память.

Территория заказника – это смешанный лес с соснами, орешником, осинами, берёзами, в котором обитают кедровки, совы-сплюшки, встречаются зайцы и кабаны, медянка и веретеница.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Заказник появился на территории, прилегающей к Дюкинским карьерам, почти случайно: альпинисты-любители выложили фото, на котором биологи опознали редкое краснокнижное растение, и экспедиция преподавателей и студентов из Владимирского государственного университета отправилась искать и считать венерины башмачки. Насчитали 600 тысяч единиц, а также ещё 8 видов северных орхидей, и поняли, что нужно создавать охранную зону. Через несколько лет их усилия увенчались успехом, и с 2003 года территория произрастания редких видов получила статус заказника. Альпинисты продолжают тренироваться на Дюкинских карьерах, но их стоянку переместили за пределы заказника, и на территории заказника нельзя разводить костры и находиться с домашними животными – они могут напугать местных обитателей. Покой и чистоту на территории охраняет ведьма Тамара, появившаяся благодаря туристам.

И надо сказать, что на территории заповедника чисто!

Если вы хотите попасть на одну из экскурсий, которые организует дирекция ООПТ Владимирской области, можете почитать о них на сайте и выбрать понравившийся экологический маршрут, а затем связаться с дирекцией по телефону 8 (4922) 54-06-99 (ответственное лицо – Ирина Юрьевна Митюшина).

Цены вполне демократичные: экскурсия «Край северных орхидей» стоит 200 рублей с человека, а вот добираться до заказника нужно самостоятельно.

Наталия Фельдман

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