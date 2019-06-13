Верю – не верю: 10 интересных фактов про Владимира Солоухина

Володя Солоухин был десятым ребенком в семье.
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В 1938 году юноша поступил во Владимирский педагогический институт, где неожиданно увлекся поэзией.
Правильно!
Неправильно!
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Первые стихотворные сочинения Солоухина были напечатаны в газете «Комсомольская правда».
Правильно!
Неправильно!
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Всероссийскую славу и признание Солоухину принес первый же сборник его стихов под названием «Дождь в степи», который вышел в 1953 году.
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Нашумевшие очерки «Письма из русского музея» (1966) и «Черные доски: Записки начинающего коллекционера» (1969), в которых писатель стремился привлечь внимание к проблемам гибнущих православных святынь, стали результатом его дружбы с художником Ильей Глазуновым.
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Со своей любимой супругой Розой Лаврентьевной писатель познакомился во время командировки в Магадан, хотя оба они родом из центральной полосы России: он из Владимирской области, она из Орла.
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В путешествии писателя по деревням и селам Владимирского края, результатом которого стал сборник рассказов «Владимирские проселки», писателя бессменно сопровождала его жена.
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В 1979 году Солоухину удалось пообщаться в США с высланным из России писателем Александром Солженицыным.
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Владимир Солоухин принял непосредственное участие в восстановлении храма Христа Спасителя в Москве.
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Владимир Солоухин умер 4 апреля 1997 года после длительной болезни и был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
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