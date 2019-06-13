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Верю – не верю: 10 интересных фактов про Владимира Солоухина

14 июня отмечается 95-летний юбилей владимирского писателя

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Верю – не верю: 10 интересных фактов про Владимира Солоухина Я набрал %%score%% из %%total%%

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