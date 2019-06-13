Верю – не верю: 10 интересных фактов про Владимира Солоухина

Володя Солоухин был десятым ребенком в семье. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

В 1938 году юноша поступил во Владимирский педагогический институт, где неожиданно увлекся поэзией. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Первые стихотворные сочинения Солоухина были напечатаны в газете «Комсомольская правда». Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Всероссийскую славу и признание Солоухину принес первый же сборник его стихов под названием «Дождь в степи», который вышел в 1953 году. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Нашумевшие очерки «Письма из русского музея» (1966) и «Черные доски: Записки начинающего коллекционера» (1969), в которых писатель стремился привлечь внимание к проблемам гибнущих православных святынь, стали результатом его дружбы с художником Ильей Глазуновым. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Со своей любимой супругой Розой Лаврентьевной писатель познакомился во время командировки в Магадан, хотя оба они родом из центральной полосы России: он из Владимирской области, она из Орла. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

В путешествии писателя по деревням и селам Владимирского края, результатом которого стал сборник рассказов «Владимирские проселки», писателя бессменно сопровождала его жена. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

В 1979 году Солоухину удалось пообщаться в США с высланным из России писателем Александром Солженицыным. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Владимир Солоухин принял непосредственное участие в восстановлении храма Христа Спасителя в Москве. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -